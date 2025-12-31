Doanh nghiệp ồ ạt phát hành trái phiếu

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế THISO (THISO Retail) vừa thu về 2.200 tỷ đồng từ trái phiếu. Lãi suất phát hành 8%/năm, gốc thanh toán 1 lần khi đến hạn vào ngày 23/12/2028. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm, được lưu ký tại TCBS. Trái phiếu này được THACO bảo lãnh thanh toán.

THISO Retail là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của THACO. THISO Retail được thành lập vào cuối 2021, phụ trách mảng bán lẻ. Khi đó, THISO Retail thâu tóm chuỗi siêu thị Emart của Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Đến nay, THISO Retail có 3 siêu thị gồm Emart Phan Văn Trị, Emart Sala, Emart Phan Huy Ích.

THISO Retail có vốn điều lệ 2.700 tỷ đồng. Công ty có 3 cổ đông gồm THACO nắm 77,5% vốn, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Oanh 17,5% vốn, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO nắm 5% vốn điều lệ. Đáng chú ý, ông Dương cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc THISO Retail, bà Trần Viên Ngọc Oanh - vợ ông Dương là Phó giám đốc thường trực và phụ trách lĩnh vực thương mại, vận hành bán lẻ.

Tương tự, sau thời gian dài im ắng, Công ty CP Năng lượng Tái tạo Trung Nam (TREC) mới phát hành lô trái phiếu mới trị giá 640 tỷ đồng với mã TRE32501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có thể được mua lại, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Công ty CP Năng lượng Tái tạo Trung Nam phát hành thành công lô trái phiếu này đánh dấu lần trở lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp sau khoảng 3 năm gián đoạn. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 12/12/2030. Lãi suất cố định ở mức 10,18%/năm, thanh toán một lần khi đến hạn và kèm điều khoản mua lại. Trái phiếu này có lãi suất cố định 10,18%/năm trong kỳ đầu tiên, các kỳ tiếp theo được tính bằng lãi suất tham chiếu + 5,5%/năm.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - mã chứng khoán: NAB) phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng mang mã NAB202501, kỳ hạn 7 năm. Lãi suất được thiết kế theo cấu trúc thả nổi. Cụ thể, trong 5 năm đầu, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng 2,8%/năm. Từ năm thứ sáu trở đi, lãi suất được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng 3,4%/năm.

Trong quý I/2026, Nam A Bank sẽ tiếp tục triển khai đợt phát hành lô trái phiếu NAB202502 với quy mô 1.000 tỷ đồng để hoàn tất tổng giá trị chào bán 2.000 tỷ đồng theo kế hoạch.

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres - mã chứng khoán: SGR) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 2025, với tổng giá trị tối đa 100 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên (3 tháng/kỳ tính lãi) cố định 10,7%/năm, 4 kỳ tiếp theo 10,5%/năm và 4 kỳ cuối cùng 10,3%/năm.

Tài sản bảo đảm là cổ phiếu của SGR thuộc sở hữu của các cổ đông (bên bảo đảm/thế chấp) và được thế chấp với bên nhận thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ của tổ chức phát hành. Cụ thể, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tòa nhà văn phòng Saigonres số 63-65 Điện Biên Phủ (TPHCM), với tổng diện tích 386 m2. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa số 176, tờ bản đồ 35 xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) với tổng diện tích 7.734 m2.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được SGR sử dụng để đầu tư dự án khu đô thị Nam Tiến 2. Đây là dự án trọng điểm của SGR giai đoạn 2025 - 2030. Khu đô thị Nam Tiến 2 có diện tích hơn 35 ha, nằm trên địa bàn phường Vạn Xuân (tỉnh Thái Nguyên). Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 3.825 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 574 tỷ đồng, còn lại là vốn vay.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 560.271 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng ghi nhận 33 đợt với tổng giá trị 53.854 tỷ đồng, chiếm khoảng 9,6% tổng giá trị phát hành. Trong khi đó, phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với 471 đợt, tương ứng 506.417 tỷ đồng, chiếm 90,4%.

Số liệu của VnDirect cho thấy, trong tháng 12 sẽ có khoảng hơn 23.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng 140% so với tháng trước. Áp lực trái phiếu doanh nghiệp sẽ hạ nhiệt trở lại trong các tháng đầu năm 2026 sau khi tăng mạnh trong tháng 12 năm nay.