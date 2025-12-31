Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán cuối ngày cuối năm: VN-Index áp sát 1.800 điểm, "tiệc vui" chỉ dành cho nhóm trụ

31-12-2025

Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 khép lại với chỉ số VN-Index tăng hơn 17 điểm, neo ở vùng đỉnh cao lịch sử sát mốc 1.800

Khép lại năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một phiên giao dịch bùng nổ về mặt điểm số. Dòng tiền kéo mạnh vào cuối phiên giúp VN-Index tăng 17,59 điểm (tương đương 1,00%), đóng cửa tại mức 1.784,49 điểm. Đây là phiên tăng điểm mạnh thứ 3 liên tiếp của chỉ số, với tổng mức tăng 55 điểm.

Dù chưa thể chinh phục mốc tròn trĩnh 1.800 điểm ngay trong năm nay, nhưng việc đóng cửa ở vùng giá cao nhất năm cũng là một nỗ lực đáng ghi nhận về mặt kỹ thuật.

Tuy nhiên, đằng sau con số hào nhoáng ấy là nỗi buồn của đại đa số nhà đầu tư cá nhân khi danh mục vẫn chìm trong thua lỗ. "Xanh vỏ, đỏ lòng" là cụm từ chính xác nhất để mô tả thị trường ngày chốt sổ.

Chứng khoán tăng mạnh trong phiên cuối năm,

Cú "bẻ lái" của Vingroup và HDBank

Thực tế, "bữa tiệc" tăng điểm hôm nay gần như chỉ dành riêng cho các cổ đông nắm giữ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (Blue-chips). Trong rổ VN30, sự phân hóa diễn ra gay gắt nhưng sức mạnh của một vài trụ cột đã gánh toàn bộ thị trường.

Công lớn nhất thuộc về bộ đôi nhà Vingroup. VIC tăng 4% lên 169.600 đồng, đóng góp tới hơn 10,8 điểm vào đà tăng chung. VHM cũng tăng ấn tượng 5,5% lên 124.000 đồng, đóng góp thêm 5,7 điểm. Chỉ riêng hai mã này đã giúp VN-Index có hơn 16 điểm tăng, che lấp hoàn toàn sự yếu kém của phần còn lại.

Ngoài ra, điểm sáng còn đến từ HDB (HDBank) khi cuối phiên bứt phá, tăng tới 6,3%, cùng với DGC (Hóa chất Đức Giang) tăng 5,1%, tạo nên sự hưng phấn cục bộ tại nhóm VN30.

Nỗi buồn của nhà đầu tư nhỏ lẻ

Trái ngược với sự thăng hoa của chỉ số, bức tranh chung của thị trường lại khá ảm đạm. Thống kê trên sàn HoSE cho thấy bên bán vẫn chiếm ưu thế với 185 mã giảm, áp đảo so với 134 mã tăng và 56 mã đứng giá.

Nhóm chịu thiệt hại nặng nề nhất là những cổ phiếu từng thu hút dòng tiền cá nhân (Mid-cap) như bất động sản và chứng khoán. Nhiều nhà đầu tư trót mua vào giai đoạn đỉnh tháng 9, tháng 10 đến nay vẫn đang chịu khoản lỗ từ 20-30% và chưa thấy "ngày về bờ".

Cụ thể, nhóm bất động sản chìm trong sắc đỏ: PDR giảm 3,1%, DXG giảm 2,3%, NVL giảm 4%, CEO giảm 3,4%. Nhóm chứng khoán cũng không khá hơn khi SSI giảm 1,1%, VIX giảm 1,7%, VND giảm 1,3%. Việc chỉ số tăng mạnh nhưng tài khoản vẫn "bốc hơi" khiến niềm vui ngày cuối năm không trọn vẹn với phần đông nhà đầu tư.

Một tín hiệu tích cực cho năm mới 2026 là động thái của nhà đầu tư nước ngoài. Trong phiên cuối năm, họ đã mua ròng 506,43 tỉ đồng, nâng tổng giá trị giao dịch toàn thị trường lên hơn 22.074 tỉ đồng. Việc khối ngoại quay lại giải ngân ở vùng đỉnh cho thấy kỳ vọng vào triển vọng nâng hạng thị trường trong năm tới.

Theo giới phân tích, năm 2025 khép lại với nhiều cảm xúc trái chiều. VN-Index đã có một năm tăng trưởng về điểm số nhưng sự phân hóa khắc nghiệt đòi hỏi nhà đầu tư phải có chiến lược chọn lọc cổ phiếu kỹ càng hơn.

Hy vọng bước sang năm 2026, dòng tiền sẽ lan tỏa đều hơn ra các nhóm ngành, giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ tìm lại được niềm vui chiến thắng thay vì chỉ đứng nhìn chỉ số "múa" theo nhịp điệu của các trụ lớn.


