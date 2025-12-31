Thư chúc mừng năm mới 2026 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và đón Xuân Bính Ngọ, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đã gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức hiệp hội, các thành viên thị trường, nhà đầu tư, các cơ quan thông tấn, báo chí, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Chứng khoán lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Chủ tịch UBCKNN chia sẻ, năm 2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam với sự trưởng thành về quy mô, chất lượng và năng lực vận hành. Trong năm, nhiều cơ chế, chính sách quan trọng được ban hành, góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý, định hướng thị trường phát triển theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững. Hệ thống giao dịch mới được đưa vào vận hành an toàn, thông suốt, tạo bước tiến quan trọng về hạ tầng công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, việc FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp đã khẳng định những nỗ lực cải cách bền bỉ của Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan lý trong việc nâng cao tính minh bạch, chuẩn mực và hội nhập của thị trường vốn Việt Nam.

"Những kết quả tích cực đạt được trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Bộ, ngành; cùng tinh thần trách nhiệm, đổi mới của toàn ngành Chứng khoán; và sự đồng hành, ủng hộ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các thành viên thị trường", bà Phương khẳng định.

Bước sang năm 2026, ngành Chứng khoán kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển (1996–2026). "Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, tôi tin tưởng rằng toàn ngành Chứng khoán sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động đổi mới, phát triển thị trường theo hướng hiện đại, minh bạch, bền vững và hội nhập, qua đó góp phần nâng cao vị thế của thị trường tài chính Việt Nam trong khu vực và thế giới", Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh.