Khối ngoại tung gần 700 tỷ đồng "gom hàng" trong phiên VN-Index lập đỉnh, cổ phiếu nào được mua mạnh nhất?

Tâm lý tích cực bao trùm, thị trường bứt phá lên đỉnh lịch sử trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025. Chốt phiên, VN-Index tăng mạnh 17,59 điểm tại 1.784 điểm. Thanh khoản duy trì với giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 22.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi họ mua ròng khoảng 700 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 720 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu STB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 133 tỷ đồng. Theo sau, VPL là mã tiếp theo được gom mạnh 119 tỷ đồng. Ngoài ra, MWG và MBB cũng được mua lần lượt 112 và 76 tỷ đồng.

Ngược lại, HDB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 72 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu LPB và VPX cũng bị "xả" 42 tỷ đồng và 23 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 23 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVI được mua ròng mạnh nhất với giá trị 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 2 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, TNG, TIG.

Chiều ngược lại, CEO là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 12,3 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 8 tỷ, IDC, MBS, C69 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu ABI được khối ngoại mua 1,3 tỷ đồng. Theo sau, MPC và ACV cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ABB bị khối ngoại bán ròng 0,5 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại SDT, BBM,...