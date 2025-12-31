Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại tung gần 700 tỷ đồng "gom hàng" trong phiên VN-Index lập đỉnh, cổ phiếu nào được mua mạnh nhất?

31-12-2025 - 15:57 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tung gần 700 tỷ đồng "gom hàng" trong phiên VN-Index lập đỉnh, cổ phiếu nào được mua mạnh nhất?

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi họ mua ròng khoảng 700 tỷ đồng.

Tâm lý tích cực bao trùm, thị trường bứt phá lên đỉnh lịch sử trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025. Chốt phiên, VN-Index tăng mạnh 17,59 điểm tại 1.784 điểm. Thanh khoản duy trì với giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 22.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi họ mua ròng khoảng 700 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 720 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu STB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 133 tỷ đồng. Theo sau, VPL là mã tiếp theo được gom mạnh 119 tỷ đồng. Ngoài ra, MWG và MBB cũng được mua lần lượt 112 và 76 tỷ đồng.

Ngược lại, HDB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 72 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu LPB và VPX cũng bị "xả" 42 tỷ đồng và 23 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 23 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVI được mua ròng mạnh nhất với giá trị 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 2 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, TNG, TIG.

Chiều ngược lại, CEO là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 12,3 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 8 tỷ, IDC, MBS, C69 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu ABI được khối ngoại mua 1,3 tỷ đồng. Theo sau, MPC và ACV cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ABB bị khối ngoại bán ròng 0,5 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại SDT, BBM,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CTCK ước tính KQKD quý 4/2025 của 63 cái tên "hot": SSI, VPB, KBC, MWG, PLX, POW lãi đột biến, một DN có thể tăng trưởng lợi nhuận gần 600%

CTCK ước tính KQKD quý 4/2025 của 63 cái tên "hot": SSI, VPB, KBC, MWG, PLX, POW lãi đột biến, một DN có thể tăng trưởng lợi nhuận gần 600% Nổi bật

Bán "bút bi quốc dân", một doanh nghiệp Việt thu gần 12 tỷ đồng mỗi ngày

Bán "bút bi quốc dân", một doanh nghiệp Việt thu gần 12 tỷ đồng mỗi ngày Nổi bật

Thư chúc mừng năm mới 2026 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thư chúc mừng năm mới 2026 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

15:57 , 31/12/2025
Chứng khoán Việt Nam lên cao nhất lịch sử trong phiên giao dịch cuối năm 2025

Chứng khoán Việt Nam lên cao nhất lịch sử trong phiên giao dịch cuối năm 2025

15:57 , 31/12/2025
Chỉ có 1 nhà đầu tư mua gần 40 triệu cổ phiếu riêng lẻ của VPS

Chỉ có 1 nhà đầu tư mua gần 40 triệu cổ phiếu riêng lẻ của VPS

15:17 , 31/12/2025
Loạt doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỉ đồng vì giao dịch "chui", giấu thông tin trái phiếu

Loạt doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỉ đồng vì giao dịch "chui", giấu thông tin trái phiếu

14:58 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên