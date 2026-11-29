Ngày 29/11, tập đoàn khách sạn Mường Thanh phát đi thông báo về việc chính thức dừng hoạt động khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn kể từ ngày 1/12/2026.

Trong thông báo gửi tới khách hàng, đơn vị gửi lời cảm ơn đến các khách hàng, đối tác đã tin tưởng, lựa chọn và ủng hộ khách sạn trong suốt thời gian qua.

"Hành trình đồng hành cùng quý khách tại Quy Nhơn đã lưu giữ nhiều dấu ấn và kỷ niệm đáng trân trọng", đơn vị này cho biết.

Tập đoàn đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục có cơ hội đón tiếp và phục vụ khách hàng tại các khách sạn khác thuộc hệ thống trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trong thông báo, chuỗi khách sạn không đề cập đến nguyên nhân dừng hoạt động cũng như kế hoạch đối với cơ sở lưu trú này sau ngày 1/12.

Theo thông tin từ website của tập đoàn, khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chính thức khai trương vào ngày 20/11/2012. Như vậy, thời điểm dừng hoạt động diễn ra chỉ ít ngày sau khi khách sạn này tròn 14 năm đi vào vận hành.

Khách sạn sở hữu 86 phòng nghỉ. Ngoài dịch vụ lưu trú, khách sạn còn có nhà hàng phục vụ các món ăn Á - Âu và đặc sản địa phương. Các hạng phòng tại đây có diện tích từ 36 m2 đến 60 m2.

Từ một khách sạn ở Điện Biên đến chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương

Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản, doanh nhân quê Nghệ An, sáng lập. Năm 1997, khách sạn đầu tiên mang thương hiệu Mường Thanh được xây dựng tại Điện Biên Phủ. Sau đó, ông Lê Thanh Thản quyết định mở rộng đầu tư về Hà Nội với sự ra đời của khách sạn Mường Thanh Linh Đàm, trước khi phát triển hệ thống ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Năm 2016, Mường Thanh đánh dấu bước tiến ra thị trường quốc tế bằng việc khai trương khách sạn Mường Thanh Luxury Vientiane tại thủ đô của Lào.

Sau gần ba thập kỷ phát triển thương hiệu, Mường Thanh được xác lập kỷ lục là chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương.

Theo thông tin giới thiệu trên website của tập đoàn, tính đến năm 2022, Mường Thanh có 63 khách sạn thành viên với tổng sức chứa hơn 12.000 phòng nghỉ, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Hệ thống khách sạn của doanh nghiệp này được chia thành 4 phân khúc, gồm Mường Thanh Luxury, Mường Thanh Grand, Mường Thanh Holiday và Mường Thanh, phục vụ các nhóm khách hàng có nhu cầu lưu trú khác nhau