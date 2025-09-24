Chỉ còn 10 ngày trước Gala CCA 25: Đây là những cái tên thắng vote nhưng liệu có được lòng giới chuyên môn?

Cổng bình chọn Car Choice Awards (CCA) 2025 đã chính thức khép lại vào ngày 21/9/2025. Kết quả chung cuộc sẽ được xác định dựa trên tổng điểm từ Hội đồng Thẩm định Chuyên môn (HĐTĐCM) kết hợp với lượt bình chọn của cộng đồng.

Theo dự kiến, 12 mẫu xe và thương hiệu chiến thắng ở 12 hạng mục sẽ được công bố và vinh danh trong đêm Gala diễn ra vào ngày 3/10/2025 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hà Nội. Ngoài ra, đêm Gala hứa hẹn sẽ thêm phần bất ngờ với một hạng mục giải thưởng hiện chưa được ban tổ chức tiết lộ.

Xe Gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng

Sau khi vòng bình chọn Car Choice Awards khép lại, VinFast VF 5 đang dẫn đầu với 19.267 lượt bình chọn trong hạng mục “Xe Gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng”. Theo sau mẫu SUV hạng A lần lượt là Honda City (13.172 bình chọn), Toyota Vios (11.706 bình chọn), Hyundai Stargazer (9.913 bình chọn) và Mitsubishi Xpander (9.574 bình chọn).

Trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, VinFast VF 5 là lựa chọn đáng cân nhắc cho gia đình trẻ nhờ thiết kế nhỏ gọn, không gian hợp lý và khả năng xoay trở linh hoạt trong phố. Khoảng sáng gầm cao giúp xe tự tin đi qua đoạn đường gồ ghề, trong khi cabin thông minh đủ rộng cho 4-5 người, phù hợp nhu cầu đi làm, đưa đón con hay những chuyến đi ngắn.

Là xe điện, VF 5 có chi phí vận hành thấp, chính sách thuê pin linh hoạt và mạng lưới trạm sạc rộng khắp, kèm dịch vụ hậu mãi 24/7. Xe còn sở hữu các tính năng an toàn như ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hay cảnh báo điểm mù vốn hiếm thấy ở xe xăng cùng tầm giá.

Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng

Ở hạng mục này, VinFast VF 7 đang là cái tên dẫn đầu với 17.935 lượt bình chọn. Theo sau là VF 7 là 2 cái tên quen thuộc Ford Territory (14.050 bình chọn) và Mazda CX-5 (12.794 bình chọn). Sau cùng, Toyota Innova Cross (10.837 bình chọn) và Hyundai Tucson (10.177 bình chọn) là 2 cái tên chốt sổ hạng mục “Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng”.

Việc VinFast VF 7 dẫn đầu bình chọn không phải ngẫu nhiên. Mẫu SUV điện này kết hợp thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và công nghệ an toàn toàn diện. Với kích thước SUV cỡ C, VF 7 mang đến cabin thoáng cho 5 hành khách cùng tiện nghi như màn hình 12,9 inch, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện thông minh.

Xe có nhiều tùy chọn động cơ 174-348 mã lực, phạm vi di chuyển tối đa 496 km, đáp ứng linh hoạt cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn chuyến đi xa. Hệ thống an toàn với 8 túi khí, công nghệ hỗ trợ lái và gói ADAS cao cấp giúp VF 7 tạo lợi thế cạnh tranh, trở thành ứng viên sáng giá tại Car Choice Awards 2025.

Xe Gia đình của năm Hạng 1-2 tỷ đồng

Skoda Kodiaq trở thành mẫu xe có lượt bình chọn cao nhất ở hạng mục này. Kết thúc vòng bình chọn, Kodiaq nhận về tới 26.367 lượt bình chọn, cao hơn gần gấp đôi mẫu xe xếp thứ hai là Kia Carnival (13.620 bình chọn). Các mẫu xe còn lại lần lượt là Ford Everest (10.308 bình chọn), Hyundai Santa Fe (9.940 bình chọn) và Honda CR-V e:HEV (9.802 bình chọn).

Skoda Kodiaq mang thiết kế châu Âu hiện đại, không gian rộng và vận hành linh hoạt. SUV 7 chỗ này mang ngôn ngữ Modern Solid tinh tế, nội thất tiện nghi với màn hình 12,9 inch, đồng hồ 10,25 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh cao cấp và khoang hành lý linh hoạt, đáp ứng cả đi phố lẫn du lịch xa.

Động cơ 2.0 TSI tăng áp kết hợp dẫn động 4 bánh toàn thời gian mang lại hiệu suất mạnh mẽ, trong khi loạt công nghệ an toàn chuẩn Euro NCAP 5 sao giúp gia đình yên tâm trên mọi hành trình. Với giá từ 1,45 tỷ đồng, Kodiaq 2025 là lựa chọn đáng cân nhắc cho gia đình muốn sở hữu SUV 7 chỗ chất châu Âu.

Xe Gia đình của năm Hạng 2-5 tỷ đồng

“Xe Gia đình của năm Hạng 2-5 tỷ đồng” là hạng mục có mức độ cạnh tranh cân bằng nhất về lượt bình chọn. Khoảng cách bình chọn của các đề cử không có sự chênh lệch quá lớn. Hiện tại, Volkswagen Viloran dẫn đầu với 13.610 bình chọn. Bám ngay sát phía sau là BMW X5 (13.079 bình chọn). Ba mẫu xe chốt sổ bình chọn là Mercedes-Benz GLC (10.405 bình chọn), Toyota Land Cruiser Prado (9.592 bình chọn) và Toyota Alphard (9.396 bình chọn).

Volkswagen Viloran là mẫu MPV cao cấp nổi bật trong tầm giá 2-5 tỷ đồng nhờ sự kết hợp giữa thiết kế sang trọng, không gian rộng rãi bậc nhất phân khúc và loạt tiện nghi chuẩn thương gia. Với chiều dài hơn 5,3 m, trục cơ sở 3.180 mm, xe mang đến khoang nội thất thoáng đãng cho 7 chỗ ngồi, đặc biệt hàng ghế giữa dạng ghế thương gia tích hợp chỉnh điện, massage, sưởi và làm mát, mang lại trải nghiệm tương tự khoang hạng nhất trên máy bay.

Xe GenZ của năm

Xe GenZ của năm chứng kiến sự thống trị của VinFast khi 2 mẫu xe VF 3 và VF 6 chiếm lĩnh 2 vị trí cao nhất với lần lượt 18.928 bình chọn và 12.192 bình chọn. Trong khi đó, 3 cái tên còn lại có sự cân bằng về lượng vote với Mazda CX-5 10.631 (bình chọn), Honda Civic (10.277 bình chọn) và Lynk & Co 06 (10.157 bình chọn).

VinFast VF 3 đang nổi lên như lựa chọn hợp chuẩn GenZ nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, cá tính và khả năng tùy biến theo sở thích. Thiết kế vuông vức, bảng màu đa dạng cùng nhiều phụ kiện đi kèm biến xe thành “canvas di động” để giới trẻ thỏa sức thể hiện chất riêng. Nhỏ nhắn nhưng linh hoạt, VF 3 phù hợp cả đi phố đông lẫn những chuyến dã ngoại cuối tuần.

Nhờ giá bán dễ tiếp cận và chi phí vận hành thấp của xe điện, VF 3 nhanh chóng trở thành biểu tượng mới cho phong cách sống hiện đại, năng động. Mẫu xe này còn dễ độ chất theo gu riêng, mang lại sức hút đặc biệt cho những bạn trẻ yêu thích sự sáng tạo và khác biệt.

Xe dịch vụ của năm

Hạng mục Xe dịch vụ của năm chứng kiến cuộc cạnh tranh của 4/5 mẫu MPV đáng chú ý trên thị trường. Cụ thể, VinFast Limo Green đang nhận được 17.409 lượt bình chọn, Mitsubishi Xpander nhận được 9.997 bình chọn, Toyota Innova có 7.002 bình chọn và Kia Carnival với 6.989 lượt. Tuy vậy, mẫu xe dẫn đầu bình chọn hạng mục lại là VinFast VF 5 - một mẫu CUV cỡ A thuần điện. Dù không phải là MPV, cái tên này nhận về tới 17.966 lượt bình chọn.

Trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, VinFast VF 5 là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng dịch vụ nhờ thiết kế nhỏ gọn, không gian hợp lý và khả năng xoay trở linh hoạt trong phố. Khoảng sáng gầm cao giúp xe di chuyển thuận lợi nhiều địa hình, trong khi cabin đủ rộng cho 3-4 hành khách, phù hợp taxi công nghệ hay vận chuyển cá nhân trong đô thị.

Là xe điện, VF 5 có chi phí vận hành thấp, chính sách thuê pin linh hoạt và mạng lưới trạm sạc rộng khắp. Trong đó, chính sách sạc miễn phí mang đến lợi thế kinh doanh nhiều nhất cho VF 5 nói riêng và xe điện VinFast nói chung.

Xe Hybrid của năm

Tại Việt Nam, xe hybrid đang trở thành một xu thế đáng quan tâm trong thời gian gần đây. Thị trường liên tục ghi nhận sự xuất hiện của những mẫu xe sử dụng động cơ xăng lai điện.

Sau vòng bình chọn, Honda CR-V e:HEV RS dẫn đầu với 15.614 bình chọn, bỏ xa vị trí thứ 2 gần 2.500 lượt. Một cái tên khác của Honda cũng lọt vào danh sách này là Civic e:HEV RS với 12.355 bình chọn. Đây là mẫu sedan hạng C duy nhất lọt vào top 5 chung cuộc phân hạng Xe Hybrid của năm.

Honda CR-V e:HEV RS có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 5,4-6 lít/100 km, thấp hơn rõ rệt so với bản máy xăng thuần (khoảng 7-8 lít/100 km). Hệ thống hybrid cho phép xe chạy điện hoàn toàn trong quãng ngắn, tối ưu mức tiêu hao khi đi phố, đồng thời vẫn đảm bảo sức mạnh 204 mã lực khi cần tăng tốc hay đi đường dài.

Ngoài ra, vị thế của xe Nhật còn được củng cố bởi 2 cái tên đến từ Toyota bao gồm Corolla Cross HEV với 13.157 bình chọn và Camry HEV ở ngay sau với 12.967 bình chọn. Ngoài ra, cái tên duy nhất không đến từ Nhật Bản là BYD Sealion 6 đang đứng cuối cùng khi chỉ có 9.334 bình chọn.

Xe dẫn dắt thị trường

Hạng mục Xe dẫn dắt thị trường chứng kiến sự xuất hiện của 5 cái tên thể hiện 5 trường phái, 5 “màu sắc” khác nhau.

Sau vòng bình chọn, VF 3 tiếp tục dẫn đầu ở hạng mục này với 15.607 bình chọn, nhiều hơn xe ở vị trí số 2 là Mazda CX-5 tới gần 3.500 bình chọn. Theo ngay sát mẫu SUV/crossover hạng C là VinFast VF 5 với 11.943 bình chọn.

Ông vua xe dịch vụ chạy xăng - Mitsubishi Xpander - tiếp nối VF 5 với 9.515 bình chọn. Cuối cùng, Ford Ranger là mẫu xe chốt sổ hạng mục với 8.661 bình chọn. Tại Việt Nam, Ford Ranger là mẫu xe biến bán tải trở thành lựa chọn của người Việt khi mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân.

Thành công của VF 3 có thể đến từ việc mẫu xe điện mini tạo nên xu hướng mới: nhỏ gọn, dễ lái trong đô thị, giá bán dễ tiếp cận và phù hợp nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là Gen Z và người dùng ở tỉnh.

Xe của thương hiệu mới được yêu thích nhất

Thị trường xe Việt Nam những năm gần đây đón nhận hàng loạt thương hiệu mới gia nhập, trong đó không thể kể đến các thương hiệu xe Trung Quốc. Vì thế, việc cả 5 cái tên đi vào chung cuộc là điều không phải bàn cãi.

Ở bảng xếp hạng này, Lynk & Co 06 đang dẫn đầu với 17.194 lượt bình chọn, Geely Monjaro đứng thứ hai với 16.927 lượt bình chọn, Geely Coolray đứng thứ ba với 16.852 lượt bình chọn, Jaecoo J7 đứng thứ 4 với 15.454 lượt bình chọn và cuối cùng là BYD Sealion 6 với 9.034 lượt bình chọn.

Lynk & Co 06 là SUV cỡ nhỏ từ Trung Quốc nhưng mang thiết kế kiểu châu Âu hiện đại, động cơ 1.5L tăng áp mạnh mẽ và tiết kiệm. Nội thất nhiều công nghệ thông minh, giá cạnh tranh, giúp mẫu xe nhanh chóng được khách Việt, đặc biệt là người trẻ, yêu thích.

Thương hiệu Ô tô vươn mình

Hạng mục Thương hiệu vươn mình tại CCA 2025 được nhiều thành viên HĐTĐCM đánh giá cao. Đây là giải thưởng vinh danh những đóng góp to lớn của các hãng xe đối với nền công nghiệp ô tô Việt Nam.

Đứng đầu là VinFast với 19.219 lượt bình chọn. Vị trí này được đánh giá là xứng đáng đối với những gì mà hãng xe Việt đã làm được. Khởi đầu từ con số 0 vào năm 2018, cho đến nay VinFast đã và đang dần khẳng định được mình, khi làm chủ công nghệ, sản xuất từ xe xăng đến xe điện, từ xe máy đến ô tô.

Bên cạnh đó, 3/5 thương hiệu khác cũng đóng góp không nhỏ cho nền công nghiệp ô tô khi đã có tới 30 năm gắn bó với Việt Nam. Mitsubishi đang có năm thứ 31 sản xuất kinh doanh tại dải đất hình chữ S. Trong khi năm 2025 đánh dấu cột mốc 30 năm có mặt tại nước ta của Toyota và Ford.

Cuối cùng, Mazda là hãng xe có nhiều mẫu xe tác động lớn lên thị trường. Hãng xe Nhật Bản nhận về 8.514 bình chọn ở vòng đầu Car Choice Awards 2025.

Nội dung của năm

Đây là hạng mục duy nhất có tới 22 đề cử tương ứng với 22 nội dung đến từ 22 báo điện tử, trang tin tức, chương trình truyền hình, kênh YouTube uy tín nhất ngành xe cả nước. Mỗi đề cử là một "màu sắc", là tâm huyết mà những người làm truyền thông Việt Nam gửi gắm vào.

Đây cũng là hạng mục mà những cái tên sẽ xướng lên trong đêm gala được quyết định bởi cộng đồng. Trong đó, vị trí cao nhất đang là cuộc đua "song mã" giữa 2 kênh Mê Xe và Phúc Thành. Hiện nay, tác phẩm dự thi của Mê Xe đang đứng đầu với 21.152 lượt bình chọn, còn Phúc Thành đứng ngay sau với 19.932 bình chọn.

Đặc biệt, hạng mục này sẽ trao cho 5 cái tên được bình chọn nhiều nhất. Như vậy, nếu giữ nguyên thứ tự hiện tại, 3 tác phẩm còn lại sẽ đến báo điện tử Tuổi Trẻ Online (13.963 bình chọn), trang mua bán xe Oto.com.vn (13.255 bình chọn) và Trên Ghế - 17 phút tua nhanh BIMS 2025 (12.500 bình chọn).

Thương hiệu Phụ kiện vươn mình

Mỗi chiếc xe được sản xuất ra là sự kết hợp của hàng nghìn đến hàng chục nghìn chi tiết khác nhau. Và mọi chi tiết đều cần được bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc đúng cách, đúng tiêu chuẩn.

Trong đó, lốp xe được nhiều người nhận định là một trong số bộ phận quan trọng nhất. Bởi, lốp xe là chi tiết duy nhất tiếp xúc với mặt đường cũng như là chi tiết giúp xe đứng vững trên đường. Minh chứng của điều này là 2 thương hiệu lốp xe đang dẫn đầu hạng mục Thương hiệu phụ tùng vươn mình.

Cụ thể, Sailun đang tỏ ra vượt trội khi đang dẫn đầu với con số lên tới 25.858 lượt bình chọn. Ở vị trí thứ 2 đang là Bridgestone với 6.236 lượt yêu thích đến từ cộng đồng. Các thương hiệu còn lại gồm Phim cách nhiệt 3M có 4.793 bình chọn, Castrol Việt Nam có 4.572 bình chọn và Thảm xe ô tô KATA có 4.546 bình chọn.

Car Choice Awards (CCA) là một trong những hệ thống giải thưởng quan trọng thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.

CCA 2025 là năm thứ tư liên tiếp giải thưởng được tổ chức. Giữ tôn chỉ không chọn tốt nhất mà chọn phù hợp nhất, CCA 2025 kỳ vọng tiếp tục đem tới những tư vấn sát sườn cho người muốn mua xe, đổi xe, lên đời xe và yêu xe tại Việt Nam. Với chủ đề "Vươn mình Bứt tốc", CCA 2025 không chỉ đề cao các mẫu xe thuần túy mà còn vinh danh, khuyến khích, cổ vũ các hãng xe và nội dung về mảng xe có sự bứt phá, trỗi dậy trong thời kỳ đầy biến động.