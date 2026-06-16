Chỉ còn 2 tuần để toàn bộ người dân Việt Nam được hưởng 1 dịch vụ miễn phí

Trong mùa du lịch hè, hành lý ký gửi là một trong những khoản chi phí được nhiều hành khách quan tâm. Không ít người khi mua vé giá rẻ mới phát hiện vé chỉ bao gồm hành lý xách tay, còn vali ký gửi phải trả thêm phí. Vì vậy, ưu đãi miễn phí hành lý trong giai đoạn cao điểm được xem là tin vui với nhiều du khách.

Theo thông tin từ Bamboo Airways, hãng triển khai chương trình “Tặng hành lý - Bay thả ga”, áp dụng ưu đãi miễn phí 20kg hành lý ký gửi/khách/chặng cho hành khách đủ điều kiện. Cụ thể, chương trình có thời gian bán vé từ ngày 09/06/2026 đến hết ngày 30/06/2026. Thời gian bay áp dụng đến hết ngày 31/08/2026.

Ưu đãi áp dụng trên đường bay Hà Nội - TP.HCM và ngược lại, dành cho các hạng vé Economy Saver Max và Economy Smart. Đối tượng áp dụng toàn bộ người dân bao gồm người lớn và trẻ em. Dễ hiểu hơn: Toàn bộ hành khách sẽ được miễn phí hành lý ký gửi khi đáp ứng chặng bay và hạng vé theo đúng điều kiện mà hãng bay quy định.

Ảnh BA Booking

Theo Bamboo Airways, hành khách có thể mua vé qua website, ứng dụng di động, đại lý hoặc phòng vé chính thức của hãng. Với vé đủ điều kiện, 20kg hành lý ký gửi sẽ được tự động cập nhật khi xuất vé, hành khách không cần đăng ký thủ công.

Tạp chí Hàng không cũng thông tin, chương trình được Bamboo Airways triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong mùa du lịch hè, đặc biệt trên trục bay Hà Nội - TP.HCM.

Ưu đãi giúp hành khách tiết kiệm chi phí

Với nhiều du khách, nhất là các gia đình đi nghỉ hè, người về quê hoặc công tác dài ngày, 20kg hành lý ký gửi là nhu cầu khá phổ biến. Ngoài quần áo, hành khách còn có thể mang theo đồ dùng cá nhân, quà tặng, đặc sản hoặc đồ cho trẻ nhỏ.

Thông thường, nếu vé không bao gồm hành lý ký gửi, hành khách phải mua thêm theo từng gói cân nặng. Theo bảng dịch vụ hành lý trên website Bamboo Airways, trong giai đoạn cao điểm hè, gói mua thêm 20kg hành lý ký gửi nội địa có giá 300.000 đồng nếu mua trước tối thiểu 3 giờ so với giờ khởi hành. Trường hợp mua tại sân bay, gói 20kg có giá 550.000 đồng.

Ảnh minh hoạ

Như vậy, việc được miễn phí 20kg hành lý ký gửi có thể giúp hành khách tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể, đồng thời hạn chế phát sinh thêm phí khi làm thủ tục tại sân bay.

Tuy nhiên, hành khách cần lưu ý chương trình không áp dụng cho mọi đường bay và mọi hạng vé. Ưu đãi chỉ dành cho vé đáp ứng đúng điều kiện về thời gian mua, thời gian bay, chặng bay và hạng vé theo quy định của hãng.

Cần kiểm tra kỹ hành lý trước khi thanh toán

Trước khi mua vé máy bay, hành khách nên kiểm tra kỹ mục điều kiện giá vé và tiêu chuẩn hành lý. Trên vé điện tử hoặc email xác nhận, phần hành lý thường được hiển thị bằng các cụm như “baggage”, “checked baggage”, “baggage allowance”, “hành lý ký gửi” hoặc “tiêu chuẩn hành lý”.

Nếu phần hành lý ký gửi hiển thị 0kg, không bao gồm hoặc không rõ thông tin, hành khách nên liên hệ hãng bay hoặc đại lý chính thức để kiểm tra lại.

Với Bamboo Airways, hành khách muốn nhận ưu đãi cần kiểm tra đúng hạng vé Economy Saver Max hoặc Economy Smart, đúng chặng Hà Nội - TP.HCM hoặc chiều ngược lại và đúng thời gian áp dụng chương trình.

Ảnh minh hoạ

Với các hãng khác, hành khách cũng nên đọc kỹ điều kiện từng hạng vé. Vietnam Airlines có mục tra cứu thông tin hành lý trên website chính thức. Vietjet Air cũng công bố bảng điều kiện vé theo từng hạng; một số hạng vé giá rẻ có thể chưa bao gồm hành lý ký gửi.

Điểm dễ nhầm lẫn là vé có hành lý xách tay không đồng nghĩa với việc được mang vali ký gửi miễn phí. Nếu vé không bao gồm hành lý ký gửi, hành khách nên mua thêm sớm qua website, ứng dụng, tổng đài hoặc đại lý chính thức để có chi phí tốt hơn so với mua tại sân bay.