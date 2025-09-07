Sáng 7/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Tổ trưởng Tổ công tác Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã kiểm tra tiến độ, làm việc với Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các nhà thầu, một số bộ, ngành liên quan ngay tại công trường.

Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, tiến độ của sân bay Long Thành không chỉ phụ thuộc vào các hạng mục bên trong, mà còn gắn liền với hệ thống giao thông kết nối.

Do đó, Bộ Xây dựng, TP. HCM, tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan liên quan phải đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, trong đó có đường Vành đai 3 TP. HCM, cao tốc TP. HCM – Long Thành mở rộng, các tuyến kết nối do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Bộ Xây dựng thực hiện. Tất cả các công trình này đều đã được Thủ tướng và các địa phương cam kết hoàn thành trước khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các đơn vị phụ trách phải khẳng định cam kết đối với những hạng mục, công trình chắc chắn hoàn thành trước ngày 19/12, đảm bảo chất lượng, mỹ quan, môi trường. Trường hợp có khó khăn, liên quan đến sự phối hợp giữa các bên, thuộc thẩm quyền địa phương hay Trung ương, thì phải báo cáo trực tiếp để xử lý ngay.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến kiểm tra tiến độ, làm việc với Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các nhà thầu, một số bộ, ngành liên quan ngay tại công trường sân bay Long Thành (Ảnh: VGP/AT)

Tại buổi làm việc, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines đã báo cáo tiến độ triển khai ba dự án do Chính phủ giao gồm: Nhà ga bảo dưỡng tàu bay (hangar) số 1, khu chế biến suất ăn và cụm dịch vụ thương mại mặt đất. Các dự án này hiện đang bám sát tiến độ và cam kết cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng mong muốn sớm được bàn giao mặt bằng khu chế biến suất ăn để thi công đúng tiến độ; Sở Xây dựng Đồng Nai nhanh chóng phê duyệt hồ sơ thiết kế phần thân nhà xưởng bảo dưỡng tàu bay số 1 và dịch vụ mặt đất.

Về gói thầu nhà ga hàng hóa số 2, Vietnam Airlines cho biết hồ sơ đang được chuẩn bị, dự kiến nộp cho Cục Hàng không trong ngày 8/9 để triển khai xây dựng.

Với gói thầu này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc hoàn tất thủ tục phải nhanh chóng, nếu Vietnam Airlines làm chậm sẽ xem xét giao cho đơn vị khác để bảo đảm hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng phải xác định rõ trách nhiệm giữa Cục Hàng không và Vietnam Airlines trong việc phê duyệt, triển khai dự án.

Ông Vũ Phạm Nguyên Tùng, Giám đốc phát triển dự án của hãng hàng không Vietjet khẳng định quyết tâm hoàn thành hangar tàu bay thân rộng trước ngày 19/12. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhằm đảm bảo sân bay đi vào hoạt động đúng tiến độ, phục vụ các hãng hàng không, bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet và các hãng hàng không khác trong tương lai.

Tại buổi họp, Phó Thủ tướng yêu cầu Vietjet phải hoàn thành đúng tiến độ chứ không phải là “cơ bản hoàn thành”, bất kỳ chậm trễ nào đều phải báo cáo trực tiếp lên Thủ tướng. Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan cần xác định rõ trách nhiệm trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng và giám sát tiến độ.

Bên phía Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phạm Minh Hà thông tin, các khó khăn, vướng mắc lớn của Dự án cơ bản được xử lý. Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ACV, Cục Hàng không, Vietnam Airlines và các đơn vị liên quan để giám sát, đánh giá tiến độ và xử lý kịp thời các vướng mắc, đồng thời thực hiện theo đúng pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng, bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch, an toàn và hiệu quả.