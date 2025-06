Máy bay nổ tung, 379 người cứ thế... bước ra và sống sót: Phép màu 90 giây đã xảy ra như thế nào?

Sự kiện máy bay của Japan Airlines bốc cháy dữ dội tại sân bay Haneda, Tokyo vào ngày 2 tháng 1 năm 2024, đã thực sự gây chấn động toàn cầu, không chỉ bởi quy mô của vụ tai nạn mà còn bởi một kết cục gần như không tưởng.

Trong một cảnh tượng tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh, toàn bộ 379 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc Airbus A350 định mệnh đều đã thoát hiểm một cách an toàn, bất chấp ngọn lửa dữ dội nhấn chìm thân máy bay. Câu chuyện về "phép màu 90 giây" và khả năng phi thường của con người đã nhanh chóng trở thành một ví dụ điển hình, một bài học quý giá không chỉ về an toàn hàng không mà còn về bản năng sinh tồn và sức mạnh của kỷ luật.

Vụ va chạm kinh hoàng và phép màu Haneda

Chuyến bay JAL516 của Japan Airlines, sau hành trình nội địa từ Sapporo, đang trong quá trình hạ cánh xuống đường băng Haneda thì bất ngờ xảy ra một vụ va chạm kinh hoàng với một máy bay tuần duyên Nhật Bản. Ngay lập tức, lửa bùng lên dữ dội từ cả hai chiếc phi cơ. Trong khi 5 trong số 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay tuần duyên đã thiệt mạng bi thảm, thì điều kỳ diệu đã xảy ra trên chiếc Airbus A350: toàn bộ những người có mặt trên máy bay đều đã được sơ tán thành công. Đó là một khoảnh khắc của sự sống còn, một cuộc chạy đua với tử thần mà con người đã chiến thắng bằng sự bình tĩnh và phối hợp nhịp nhàng.

Vụ va chạm giữa 2 máy bay đã biến chiếc máy bay thương mại thành "quả cầu lửa" bị cháy rụi

Ngay sau cú va chạm, chiếc Airbus A350 tiếp tục trượt dài trên đường băng, trong khi ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, biến chiếc máy bay thành một quả cầu lửa khổng lồ. Tuy nhiên, trong khung cảnh hỗn loạn và khói lửa mịt mù đó, một phép màu đã diễn ra: toàn bộ 379 hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán một cách thần tốc, chỉ trong vỏn vẹn khoảng 90 giây theo một số báo cáo, hoặc không quá 18 phút theo những phân tích khác, trước khi cấu trúc máy bay hoàn toàn bị ngọn lửa thiêu rụi.

Chiếc máy bay Airbus đã bị cháy rụi như thế này, nhưng không ai bên trong nó thiệt mạng

Đây không phải là một sự may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả của một loạt các yếu tố then chốt, được kết tinh từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bản năng sinh tồn mạnh mẽ.

Yếu tố tạo nên "phép màu 90 giây"

Một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên "phép màu 90 giây" chính là các quy trình huấn luyện nghiêm ngặt và tiêu chuẩn an toàn không khoan nhượng của Japan Airlines. Hãng hàng không này đã áp dụng các quy định an toàn và quy trình sơ tán khẩn cấp cực kỳ chặt chẽ, được toàn bộ phi hành đoàn luyện tập một cách thường xuyên và tỉ mỉ. Khi thảm họa ập đến, phi hành đoàn đã không hề nao núng. Họ tuân thủ đúng quy trình đã được đào tạo, nhanh chóng xác định và mở các cửa thoát hiểm an toàn, đồng thời hướng dẫn hành khách một cách rõ ràng và quyết đoán.

Dù hệ thống thông báo trên máy bay bị hỏng do sự cố, các tiếp viên vẫn không bỏ cuộc. Họ đã sử dụng loa cầm tay hoặc trực tiếp ra lệnh bằng giọng nói, đảm bảo rằng mọi người trên khoang đều hiểu rõ tình hình và biết phải làm gì để thoát ra ngoài. Sự chuyên nghiệp và kiên định của họ là chìa khóa để duy trì trật tự trong một tình huống mà nỗi sợ hãi có thể dễ dàng chiếm lấy.

Bên cạnh sự chuyên nghiệp của phi hành đoàn, một yếu tố không kém phần quan trọng là bản năng và sự hợp tác đáng kinh ngạc của chính các hành khách . Trong những khoảnh khắc sinh tử ấy, họ đã thể hiện một sự bình tĩnh đáng ngưỡng mộ.

Các hành khách trượt ra khỏi cầu trượt thoát hiểm, chấp hành nghiêm chỉnh theo yêu cầu của phi hành đoàn và không ai cố gắng cầm theo hành lý

Điều đáng chú ý là hành khách đã không cố gắng mang theo hành lý xách tay của mình, một hành động thường xuyên làm chậm quá trình sơ tán trong các trường hợp khẩn cấp. Thay vào đó, họ đã tuân thủ triệt để hướng dẫn của phi hành đoàn, giữ vững tinh thần và di chuyển nhanh chóng, dứt khoát về phía các lối thoát hiểm. Sự hợp tác này đã giảm thiểu đáng kể thời gian sơ tán, biến những giây phút quý giá thành cơ hội sống sót cho tất cả mọi người. Sự đồng lòng và kỷ luật của tập thể hành khách trong tình huống đó là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của ý thức cộng đồng.

Thiết kế hiện đại của chiếc máy bay Airbus A350 cũng đóng một vai trò không nhỏ trong câu chuyện kỳ diệu này. Loại máy bay này được chế tạo từ các vật liệu composite tiên tiến , có khả năng chịu nhiệt và chậm cháy hơn đáng kể so với kim loại truyền thống. Điều này đã kéo dài thêm thời gian cần thiết để ngọn lửa ăn sâu vào cấu trúc chính của máy bay, tạo ra một "cửa sổ vàng" quý báu cho việc sơ tán. Mỗi giây đồng hồ có thêm trong tình huống đó đều có ý nghĩa sống còn, và vật liệu chống cháy đã giúp kéo dài thời gian để 379 sinh mạng có thể kịp thời thoát ra ngoài.

Mặc dù nguyên nhân chính thức của vụ va chạm vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra một cách kỹ lưỡng để đưa ra kết luận cuối cùng, câu chuyện về chuyến bay JAL516 sẽ mãi mãi là một lời nhắc nhở mạnh mẽ và sâu sắc về sức mạnh của sự chuẩn bị chu đáo, sự bình tĩnh phi thường khi đối mặt với hiểm nguy, và trên hết, là khả năng hợp tác của con người khi đối diện với thử thách sinh tử. Nó không chỉ là một bài học về an toàn hàng không, mà còn là một câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí sống còn và bản lĩnh của con người trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.