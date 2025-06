"Chị đẹp" Phương Thanh tiết lộ lý do "lạ lùng" khi thích giao lưu với khán giả lúc hát

Tối ngày 5.6, trên du thuyền Ambassador, minishow “Phương trời thanh xuân” của ca sĩ Phương Thanh đã được diễn ra trên du thuyền Ambassador Cruise. Mở đầu, Phương Thanh thể hiện ca khúc Một thời đã xa mà theo “chị Đẹp” chia sẻ, "là ca khúc của thanh xuân, của lứa tuổi 20".

“Phương Thanh có nghe yêu cầu của quý vị khán giả bên dưới dành cho mình, và Phương Thanh nhận ra rằng, những ca khúc xưa dường như vẫn được quý vị yêu mến. Đây cũng chính là sự thành công của một người nghệ sĩ như Phương Thanh. Thế nhưng mong rằng, trên sân khấu Love in the Bay ngày hôm nay, khán giả sẽ yêu quý không chỉ những ca khúc xưa, mà còn những ca khúc hiện tại và sắp ra mắt”, Phương Thanh tâm sự khi nhận được rất nhiều tràng pháo tay của khán giả.

Những ca khúc mang đậm “dấu ấn Phương Thanh” cũng được 1 lần nữa tái hiện trên biển - trời Hạ Long: Trống vắng, Mê cung, Lang thang, Đêm lao xao… Và giọng ca “Trống vắng” chứng tỏ mình là một người biết chiều lòng khán giả khi luôn đáp ứng mọi lời yêu cầu của khán giả.

Là một người thích giao lưu trò chuyện với khán giả khi hát, Phương Thanh cũng bật mí, đây là “tuyệt kỹ” của bản thân bởi lẽ “vừa đỡ mệt, lại vừa lỡ “oét” thì khán giả còn đồng cảm.

Với 3 mùa thành công và quy tụ dàn ca sĩ khách mời nổi tiếng, Love in the Bay by Ambassador Cruise đang ngày càng chứng minh sức hút của một sân khấu nổi lớn nhất vịnh Hạ Long. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, du thuyền Ambassador đã nhận 2 kỷ lục quốc gia được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng.

Với việc định kỳ tiếp tục tổ chức mùa 3, cũng như nhận được sự ghi nhận đóng góp, đây là chương trình góp phần mang lại những trải nghiệm mới - lạ cho du khách khi tới thăm Hạ Long.