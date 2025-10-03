Chi hàng trăm triệu USD thâu tóm các nhà máy từ CJ và Masan, 1 tập đoàn Hà Lan lên kế hoạch dịch chuyển trụ sở chính châu Á về TP.HCM

Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Gia De Heus Gabor Fluit (trái) và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn Vũ Mạnh Hùng (phải) đề xuất ý kiến - Ảnh: TRƯƠNG LINH. Tuổi Trẻ

Trong buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn De Heus (Hà Lan), Heineken Việt Nam và Hùng Nhơn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã nhấn mạnh mong muốn của thành phố trong việc lắng nghe những kiến nghị thẳng thắn từ phía doanh nghiệp để cùng tháo gỡ các vướng mắc, hướng tới hợp tác bền vững.

Buổi làm việc này diễn ra trong bối cảnh Hà Lan đã và đang khẳng định vị thế là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của TP.HCM.

Hiện tại, Hà Lan không chỉ là nhà đầu tư lớn nhất từ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam mà còn có dấu ấn đậm nét tại đầu tàu kinh tế phía Nam. Tính đến năm 2024, tổng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Hà Lan vào TP.HCM đã vượt mốc 5,1 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực giá trị cao như logistics, sản xuất công nghệ cao, năng lượng tái tạo và chế biến nông sản - thực phẩm.

Tại buổi gặp, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan đã nêu lên một số thách thức còn tồn tại, chủ yếu xoay quanh các thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép, thông quan còn mất nhiều thời gian, cùng với đó là vấn đề về hạ tầng giao thông, logistics chưa theo kịp tốc độ phát triển và nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước những ý kiến này, ông Nguyễn Văn Được cho biết thành phố đang tập trung vào việc tái cấu trúc thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian giải quyết. Về hạ tầng, thành phố cam kết triển khai đồng bộ các dự án giao thông trọng điểm trong giai đoạn tới để giảm ùn tắc và tiết kiệm chi phí logistics.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của buổi làm việc đến từ phát biểu của ông Gabor Fluit - Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus. Vị lãnh đạo này cho biết doanh nghiệp đang đặc biệt quan tâm đến định hướng phát triển của TP.HCM trong việc xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế.

Đáng chú ý, ông Gabor Fluit đã chia sẻ một thông tin quan trọng về kế hoạch chiến lược của tập đoàn. "Hiện tập đoàn của chúng tôi có kế hoạch dịch chuyển trụ sở chính khu vực châu Á về TP.HCM, vì vậy chúng tôi mong muốn lắng nghe rõ hơn định hướng của thành phố về vấn đề này" , ông Gabor Fluit phát biểu.

Động thái này là lời khẳng định mạnh mẽ cho vị thế chiến lược ngày càng tăng của Việt Nam, vượt qua vai trò thị trường sản xuất để trở thành trung tâm điều hành tại châu Á. Nếu thành hiện thực, việc De Heus đặt trụ sở khu vực tại TP.HCM sẽ là cú hích lớn, củng cố vị thế cạnh tranh của thành phố và nâng tầm Việt Nam trên bản đồ đầu tư quốc tế.

Phản hồi lại đề xuất này, Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định tinh thần đồng hành của thành phố và cam kết sẽ thường xuyên đối thoại để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Về "gã khổng lồ" Hoàng gia De Heus

Lịch sử xay xát của gia đình De Heus có thể được truy ngược 300 năm về trước, gắn liền với chiếc cối xay gió trong bức tranh nổi tiếng của Jacob van Ruisdael là "Cối xay gió ở Wijk bij Duurstede".

Royal De Heus không phải là một cái tên xa lạ trên thị trường nông nghiệp toàn cầu. Được thành lập vào năm 1911 tại Hà Lan, De Heus là một công ty gia đình đã có lịch sử phát triển hơn một thế kỷ. Nhờ những đóng góp to lớn và uy tín lâu dài, tập đoàn đã được Hoàng gia Hà Lan trao tặng danh hiệu cao quý "Royal" (Koninklijke), một sự công nhận chỉ dành cho các doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng và lịch sử đặc biệt.

Hiện nay, De Heus là một trong 10 tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới, với hơn 80 nhà máy sản xuất tại hơn 20 quốc gia. Theo tạp chí De Molenaar (Hà Lan) , doanh thu của tập đoàn trong năm tài chính 2022 đã đạt kỷ lục gần 7 tỷ euro , tăng mạnh từ mức 4,4 tỷ euro của năm 2021, vượt xa các đối thủ cạnh tranh như Agrifirm (2,81 tỷ euro) và ForFarmers (3,3 tỷ euro).

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008, De Heus đã có những bước tăng trưởng vượt bậc thông qua các thương vụ sáp nhập và mua lại (M&A) đình đám. Năm 2021, tập đoàn này đã mua lại toàn bộ mảng thức ăn chăn nuôi của Masan (gồm Proconco/Cám Con Cò và ANCO), trở thành doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam.

Gần đây nhất, De Heus tiếp tục gây chấn động thị trường khi công bố thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của Tập đoàn CJ Feed & Care. Thương vụ này bao gồm việc tiếp quản 17 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi , củng cố vị thế của De Heus tại Việt Nam, Indonesia, Campuchia và mở ra hai thị trường chiến lược mới là Hàn Quốc và Philippines.

Theo hãng tin The Korea Economic Daily (Hàn Quốc) , giá trị doanh nghiệp của thương vụ được ước tính vào khoảng 1 nghìn tỷ won (tương đương hơn 850 triệu USD) . Những động thái liên tiếp này cho thấy Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang giữ một vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng trong kế hoạch bành trướng của "ông lớn" Hà Lan tại châu Á.