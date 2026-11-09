Chi hơn 8.500 tỷ đồng, TP.HCM muốn giải quyết con rạch đang ô nhiễm trầm trọng

Sáng 09/11, UBND TP.HCM đã khởi công thực hiện Dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Đây là khu vực rạch bị lấn chiếm. Ước tính, có hơn 1.000 hộ dân sống trong hàng trăm căn nhà dọc hai bờ rạch và chịu cảnh ô nhiễm trầm trọng từ nhiều năm nay, khi rác thải trôi nổi, bốc mùi hôi thối.

Theo ông Nguyễn Trung Giá, một người dân sinh sống trong khu vực dự án, con rạch ô nhiễm nặng nề, trời mưa thì ngập, trời nắng lại bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bà con. Do đó, ông và nhiều hộ dân dọc tuyến rạch mong chờ công trình từ lâu.

Tại lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư dự án, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, cho biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2025-2030 và được chia thành 2 dự án thành phần, gồm xây lắp hạ tầng, cải tạo môi trường với kinh phí hơn 1.743 tỷ đồng; và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng với kinh phí hơn 6.812 tỷ đồng.

Theo ông Dũng, hiện gói thầu xây lắp 1 có phạm vi thi công từ đầu tuyến đường Võ Oanh đến khu vực cầu Văn Thánh 1, dài khoảng 410m. Bên cạnh đó, nhà thầu còn thực hiện hệ thống thu gom nước thải cho toàn tuyến, kéo dài đến Trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Gói thầu này có giá trị hơn 600 tỷ đồng, thời gian thi công khoảng 2 năm.

Các hạng mục chính gồm nạo vét rạch đến cao trình đáy -3m, bề rộng từ 25-80m; xây dựng kè cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực; lắp đặt hệ thống thoát nước mưa đường kính D400mm và đường ống thu gom nước thải từ D600mm đến D2.000mm.

Bên cạnh đó, công trình còn xây dựng đường giao thông, vỉa hè kết nối với đường Điện Biên Phủ, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hào kỹ thuật. Dự kiến, gói thầu xây lắp 1 hoàn thành vào năm 2028; 2 gói thầu xây lắp còn lại sẽ được tiếp tục thực hiện triển khai từ Km0+410 đến cuối tuyến, bao gồm xây dựng cầu đi bộ và cầu Phú An mới rộng 19m.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đơn vị thực hiện nghi thức khởi công gói thầu đầu tiên thuộc dự án cải tạo rạch Văn Thánh. (Ảnh: Hải Hoà)

Cũng tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, chỉnh trang đô thị, di dời nhà ở trên và ven kênh rạch là một trong những nhiệm vụ được thành phố đặc biệt quan tâm.

Theo ông Dinh, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành di dời khoảng 40.000 hộ dân sinh sống trên và ven kênh rạch, với tổng chiều dài các tuyến kênh rạch gần 400km. Tổng kinh phí dành cho đề án chiếm khoảng 1/3 tổng vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 toàn thành phố. Điều này cho thấy, địa phương đặc biệt quan tâm đến chương trình di dời nhà trên kênh rạch, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Lãnh đạo thành phố cũng ghi nhận và cảm ơn sự đồng thuận của các hộ dân sinh sống hai bên rạch Văn Thánh trong việc bàn giao mặt bằng, góp phần thúc đẩy dự án sớm được triển khai.

Để dự án sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng, UBND TP.HCM đề nghị chủ đầu tư và chính quyền phường Thạnh Mỹ Tây tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công triển khai công trình theo kế hoạch.

Sau khi hoàn thành, Dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, tăng khả năng thoát nước, giảm ngập cho khu vực; đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông, thu gom nước thải sinh hoạt về hệ thống xử lý tập trung, cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.