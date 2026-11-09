Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương hoàn thành GPMB dự án KĐT Bắc Thăng Long của liên danh Sunshine Group

Chiều 9/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra thực địa và chủ trì buổi làm việc về tiến độ triển khai Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh.

Với quy mô khoảng 465 ha, tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, dự kiến đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 97.500 người, Bắc Thăng Long Urban City là một trong những khu đô thị quy mô lớn đang được Hà Nội quan tâm, chỉ đạo sát sao về tiến độ triển khai. Dự án do liên danh 5 nhà đầu tư gồm Handico, Sunshine Group, Big Gain, Thái Nam Land và Potamos thực hiện.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành GPMB dự án KĐT Bắc Thăng Long trước Tết Nguyên đán 2027.

Khẩn trương hoàn thành GPMB toàn dự án trước Tết Nguyên đán 2027

Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư, dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng, từng bước triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi công.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận những kết quả tích cực bước đầu trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, đặc biệt là sự phối hợp của chính quyền địa phương, nhà đầu tư và sự đồng thuận của người dân.

Trên cơ sở này, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo địa phương và liên danh nhà đầu tư tập trung cao độ đẩy nhanh GPMB, phải hoàn thành dứt điểm trước Tết Nguyên đán 2027, không kéo dài đến tháng 3/2027.

Lãnh đạo địa phương và liên danh nhà đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

Đặc biệt, liên danh nhà đầu tư cần ưu tiên xây dựng ngay hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm đúng quy hoạch, đồng bộ và chất lượng, để người dân có thể sớm nhận đất tái định cư, xây dựng nhà cửa trước Tết. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với các hạng mục còn lại, dự án cần bám sát các mốc tiến độ theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, bảo đảm triển khai khẩn trương, đúng kế hoạch.

Khu đô thị gần 100.000 tỷ đồng hướng tới kiến tạo một "Hà Nội mới" văn minh và giàu bản sắc phía Bắc Thủ đô

Trước đó, ngày 2/11, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định giao đất đợt 1 cho liên danh nhà đầu tư triển khai dự án, chỉ ít ngày sau khi phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 30/10/2026.

Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City (tên thương mại: Handico Sunshine New Hanoi) do liên danh Sunshine Group phát triển, hướng tới kiến tạo một "Hà Nội mới" hiện đại, đáng sống, mang đậm bản sắc và chiều sâu văn hóa của Thủ đô.

Hướng tới kiến tạo một "Hà Nội mới" hiện đại, đáng sống nhưng vẫn gìn giữ bản sắc và chiều sâu văn hóa của Thủ đô, dự án được định hướng phát triển không gian đô thị đồng bộ, lấy chất lượng sống và nhu cầu an cư lâu dài của người dân làm trọng tâm. Theo quy hoạch, hơn 60% diện tích dự án được dành cho cây xanh, mặt nước, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, kết hợp định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), nhằm tăng cường kết nối và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Hình ảnh công viên văn hoá quy mô lớn được xây dựng tại Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City

Điểm nhấn của dự án là hệ thống công viên văn hóa, quảng trường cộng đồng, các tuyến phố lấy cảm hứng từ kiến trúc Đông Dương, tái hiện nét đặc trưng của không gian phố cổ, phố cũ Hà Nội trong diện mạo đô thị hiện đại.

Các tuyến phố mang đậm dấu ấn kiến trúc "phố cổ, phố cũ" của vùng lõi Hà Nội kết hợp không gian thương mại, dịch vụ và tiện ích đồng bộ, góp phần tạo sinh kế và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Bên cạnh các khu nhà ở, dự án còn quy hoạch hệ thống trường học, cơ sở y tế, trung tâm thương mại, dịch vụ và các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), hướng tới hình thành hệ sinh thái đô thị đồng bộ, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm và sinh kế tại chỗ cho người dân.

Tại dự án, Sunshine Group dự kiến cung cấp dòng căn hộ sinh thái chất lượng cao với mức giá khởi điểm từ 4x triệu đồng/m².

Việc đẩy nhanh GPMB và ưu tiên hoàn thiện các khu tái định cư tại Bắc Thăng Long Urban City được kỳ vọng tạo nền tảng để dự án sớm bước vào giai đoạn triển khai đồng bộ, góp phần hiện thực hóa chiến lược tái thiết không gian Thủ đô trong thời gian tới.