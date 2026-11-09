Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy dữ dội nhà hàng trên đường bao biển Quảng Ninh

| | Bất động sản

Nhà hàng lẩu gà lá é trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP. Quảng Ninh bốc cháy dữ dội chiều 9/11. Lực lượng chức năng huy động 5 xe cứu hỏa cùng khoảng 100 người tham gia chữa cháy, hỗ trợ xử lý tại hiện trường.

Chiều 9/11, ông Lưu Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hạ Long, TP. Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại nhà hàng kinh doanh lẩu gà lá é Đà Lạt, nằm trên đường Trần Quốc Nghiễn.

5 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cao từ bên trong nhà hàng nên báo lực lượng chức năng. Đám cháy diễn ra dữ dội, bao trùm cơ sở kinh doanh ăn uống trên tuyến đường bao biển.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động 5 xe cứu hỏa đến hiện trường. Khoảng 100 người được huy động tham gia chữa cháy và hỗ trợ công tác dập lửa.

Đến khoảng 16h20, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, nhà hàng cùng toàn bộ tài sản bên trong đã bị thiêu rụi.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại đối với người cũng như giá trị tài sản bị cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Cửa hàng kinh doanh lẩu gà nằm trên đường bao biển trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, TP. Quảng Ninh.

Các vật dụng bên trong bị lửa thiêu rụi.

Theo người dân tại hiện trường, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ bên trong, rất may không có thực khách bên trong.

Đám cháy làm hư hại các thiết bị điện của nhà bên cạnh.

Khói và lửa lớn đã khiến các bức tường của những ngôi nhà xung quanh bị cháy đen.

Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ vật dụng của nhà hàng đều bị thiêu rụi.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân cũng như thiệt hại do đám cháy gây ra.

Theo Hoàng Dương

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia gốc Thanh Hóa từng thi công mái vòm lớn nhất hành tinh tiếp tục góp mặt tại SVĐ 60.000 chỗ lớn gấp 1,5 lần Mỹ Đình, đảm nhiệm hệ mái thép nặng 8.600 tấn tích hợp công nghệ đóng mở tự động

Đại gia gốc Thanh Hóa từng thi công mái vòm lớn nhất hành tinh tiếp tục góp mặt tại SVĐ 60.000 chỗ lớn gấp 1,5 lần Mỹ Đình, đảm nhiệm hệ mái thép nặng 8.600 tấn tích hợp công nghệ đóng mở tự động Nổi bật

Nguyên giảng viên Đại học Bách khoa giờ làm ông chủ địa ốc, sở hữu loạt dự án bất động sản tại thành phố giàu nhất Việt Nam, nay vẫn mạnh tay chi nghìn tỷ gom thêm dự án

Nguyên giảng viên Đại học Bách khoa giờ làm ông chủ địa ốc, sở hữu loạt dự án bất động sản tại thành phố giàu nhất Việt Nam, nay vẫn mạnh tay chi nghìn tỷ gom thêm dự án Nổi bật

TPHCM đề xuất bồi thường đến 100% cho nhà đất mua bán giấy tay

TPHCM đề xuất bồi thường đến 100% cho nhà đất mua bán giấy tay

19:28 , 09/11/2026
Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND TPHCM về 29 xã sắp được lên phường

Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND TPHCM về 29 xã sắp được lên phường

19:23 , 09/11/2026
Khu chung cư Đại Thanh (Mường Thanh): Có sổ hồng vẫn lo mất nhà

Khu chung cư Đại Thanh (Mường Thanh): Có sổ hồng vẫn lo mất nhà

19:16 , 09/11/2026
Đưa 'siêu' dự án Cocobay vào diện tháo gỡ vướng mắc pháp lý

Đưa 'siêu' dự án Cocobay vào diện tháo gỡ vướng mắc pháp lý

19:08 , 09/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên