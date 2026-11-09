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Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND TPHCM về 29 xã sắp được lên phường

| | Bất động sản

TPHCM đang rà soát, hoàn thiện đề án thành lập 29 phường trên cơ sở nguyên trạng các xã, trong đó có những địa phương đáng chú ý, như: Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè.

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn về việc phối hợp thực hiện đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị và lập, thẩm định đề án công nhận loại đô thị đối với các xã dự kiến lên phường.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc thành phố, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý trong kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ.

Cần Giờ cùng 6 xã ở TPHCM đạt tiêu chí dân số đô thị để lên phường. Ảnh: Znews

Theo kết quả thẩm định, TPHCM có 7 xã đạt tiêu chí tỷ lệ dân số đô thị trên 50%, gồm: Long Sơn, Bàu Bàng, Châu Pha, Long Điền, Đất Đỏ, Ngãi Giao và Cần Giờ. UBND các địa phương này được giao rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập phường theo góp ý của Bộ Nội vụ.

Đối với 22 xã còn lại, thành phố yêu cầu căn cứ quy hoạch tổng thể và chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo. Các địa phương phải xây dựng kế hoạch phát triển đô thị song song với quá trình lập chương trình phát triển đô thị.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương lập chương trình phát triển đô thị, trình UBND TPHCM sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt.

Trước đó, tại kỳ họp thứ tư HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 27/8, các đại biểu đã thống nhất thông qua tờ trình về việc xem xét, cho ý kiến đối với đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng 29 xã thuộc thành phố.

Danh sách 29 xã được đề xuất lên phường gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao.

Theo Thanh Tâm

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