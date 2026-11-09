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Đưa 'siêu' dự án Cocobay vào diện tháo gỡ vướng mắc pháp lý

| | Bất động sản

UBND TP Đà Nẵng vừa đưa dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (Cocobay) cùng 3 dự án khác tại phường Ngũ Hành Sơn vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ những vướng mắc pháp lý tồn đọng nhiều năm.

Ngày 9/11, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định công bố danh mục bổ sung các dự án, đất đai được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Đáng chú ý, trong danh sách lần này có dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (Cocobay) do Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư. Đây là dự án quy mô lớn, từng được kỳ vọng trở thành tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu tại Đà Nẵng nhưng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đưa 'siêu' dự án Cocobay vào diện tháo gỡ vướng mắc pháp lý- Ảnh 1.

Hiện trạng dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (Cocobay).

Siêu dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng. Sau khi được cấp phép và triển khai thi công xây dựng từ năm 2016, đến đầu năm 2022 dự án đã dừng thi công cho đến nay.

Qua rà soát nghĩa vụ tài chính tại hai phân khu của dự án The Empire, giá đất tại thời điểm UBND TP cho thuê thấp hơn giá quy định tại bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 58 năm 2008 của UBND TP. Nội dung này đã được Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ chỉ ra.

Ngoài Cocobay, 3 dự án khác được bổ sung vào danh mục gồm Dự án DAP của Công ty TNHH DAP, Dự án DAP1 của Công ty TNHH DAP1 và Dự án DAP2 của Công ty TNHH DAP2. Cả 4 dự án đều nằm trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Theo Nguyễn Thành

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