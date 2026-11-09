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Sắp mở bán 164 căn nhà ở xã hội, giá từ 16,6 triệu đồng/m²

| | Bất động sản

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 164 căn nhà ở xã hội tại hai dự án NHS Trung Văn và NHS Phương Canh, với giá bán từ hơn 16,6 triệu đến hơn 20,1 triệu đồng/m². Đây là những căn hộ đang cho thuê được chuyển sang bán cho người thuê đủ điều kiện theo quy định.

Nhà ở xã hội NHS Trung Văn. Ảnh: Thanh Vũ

Trong đó, dự án NHS Trung Văn thuộc nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ (trước đây thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), có 66 căn hộ cho thuê chuyển bán. Các căn hộ có diện tích từ 69,9m² đến 76,8m².

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 2.726,1m², có quy mô 32 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng 34.560m², không kể tầng hầm.

Giá bán nhà ở xã hội tại dự án là 20.175.229 đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Kinh phí bảo trì được xác định ở mức 384.290 đồng/m². Với diện tích công bố, giá trị mỗi căn hộ tại dự án NHS Trung Văn ước tính khoảng 1,41-1,55 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Trong khi đó, dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất K-1, phường Xuân Phương (trước đây thuộc phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm), có 98 căn hộ đang cho thuê được chuyển sang bán trong đợt 1, diện tích từ 43,4m² đến 65,4m².

Chủ đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS, Công ty cổ phần Bất động sản Bắc 9 và Công ty TNHH Thương mại Sơn Dương.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 5.001,4m², có quy mô 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng 47.435m², không kể tầng hầm.

Giá bán căn hộ tại dự án NHS Phương Canh là 16.623.749 đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng; kinh phí bảo trì là 316.643 đồng/m².

Đối với cả hai dự án, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà bắt đầu từ ngày 9-12-2026 đến hết ngày 22-1-2027. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán và bàn giao căn hộ tại hai dự án đều trong tháng 2-2027.

Đáng chú ý, đối tượng được đăng ký mua là các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở xã hội tại từng dự án và đáp ứng đầy đủ điều kiện mua theo quy định hiện hành. Do đó, 164 căn hộ nói trên không thuộc diện mở bán rộng rãi cho tất cả người có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Theo Bảo Hân

Hà Nội Mới

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