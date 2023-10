Chi phí để làm ra iPhone 15 Pro Max là bao nhiêu?

Theo trang Apple Insider, tỷ lệ lợi nhuận của Apple từ các sản phẩm của họ phụ thuộc nhiều vào việc giảm chi phí phần cứng so với giá bán cùng với những yếu tố quan trọng khác. Mặc dù mục tiêu là giảm chi phí nhưng đôi khi việc giới thiệu các tính năng mới có thể khiến việc cân đối này trở nên khó khăn hơn và lần này là trên dòng iPhone mới.

Nikkei cho biết rằng chi phí sản xuất iPhone 15 Pro Max cao hơn rất nhiều so với iPhone 14 Pro Max. Bảng giá vật liệu cho iPhone 15 Pro Max là 558 USD. Cũng theo báo cáo, tỷ lệ chi phí cho linh kiện chiếm 47%.

Nikkei cho rằng giá vật liệu cho iPhone 15 Pro Max cao hơn khoảng 12% so với iPhone 14 Pro Max.

Màn hình của iPhone 15 Pro Max đắt hơn khoảng 10% so với phiên bản tiền nhiệm, trong khi khung titanium đã đẩy chi phí lên 43% và vi xử lý A17 Pro có chi phí cao hơn 27% so với A16 Bionic. Theo báo cáo, camera telephoto cùng hệ thống tetraprism của máy cũng đắt gấp 3,8 lần so với phiên bản trước.

Các mẫu khác trong dòng sản phẩm iPhone 15 cũng tương tự. Với chi phí sản xuất của iPhone 15 Pro là 523 USD, tăng 8% so với phiên bản cùng kỳ năm ngoái. iPhone 15 Plus có giá sản xuất là 442 USD, tăng khoảng 10% so với iPhone 14 Plus.

iPhone 15 được xem là có sự thay đổi chi phí lớn nhất với bảng giá vật liệu là 423 USD, tăng khoảng 16% so với iPhone 14.

Trong một tính toán bảng giá vật liệu trước đó, cho rằng iPhone 14 Pro Max chỉ đắt hơn 3,7% so với chi phí sản xuất của iPhone 13 Pro Max.