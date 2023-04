Chi phí dùng bữa tại nhà hàng ở Mỹ ngày càng đắt đỏ

Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy.

Theo tính toán, giá bữa ăn tại nhà hàng đã tăng 8,8% trong 12 tháng qua, tăng tháng thứ ba liên tiếp và cao hơn 0,6% so với tháng 2. Trong khi đó, lạm phát ở mặt hàng "thực phẩm phụ", còn được gọi là 'thực phẩm tại nhà' đã tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2022, giảm 0,3% so với tháng 2.



Các nhà phân tích cho rằng dữ liệu có thể là một dấu hiệu xấu đối với ngành công nghiệp nhà hàng của Mỹ vốn đã gặp khó khăn khi người tiêu dùng hạn chế ăn ngoài nhằm tiết kiệm tiền trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Theo CNBC, nhiều nhà hàng gần đây đã tăng giá để tránh giảm tỷ suất lợi nhuận, buộc người tiêu dùng phải hạn chế hơn nữa việc đến nhà hàng hoặc chi tiêu ít hơn khi đi ăn bên ngoài.

(Ảnh: USA Today)

Tuy nhiên, Bruce Grindy, nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội Nhà hàng quốc gia Mỹ, cho biết, số liệu thống kê có thể đã bị bóp méo do giá thực phẩm tại các trường học tăng khi các chương trình ăn trưa miễn phí được tổ chức trong đại dịch COVID-19 đã hết hạn.

"Kết quả là chỉ số giá này đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, điều này đang gây áp lực lên chỉ số tổng thể về giá thực phẩm bên ngoài (nhà)", ông Grindy viết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 12/4 được CNBC trích dẫn. Ông Grindy lưu ý rằng ông dự đoán, chỉ số này sẽ tiếp tục làm xáo trộn những chỉ số tổng thể về đồ ăn xa nhà cho đến quý IV năm nay.