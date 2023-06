Chi phí khám chữa bệnh tốn kém gấp 16 lần tiêm chủng

Báo cáo mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho thấy có đến 67 triệu trẻ em trên toàn cầu, trong đó có gần 250.000 trẻ em ở Việt Nam, bị bỏ lỡ một hoặc nhiều liều vaccine trong hơn ba năm dịch Covid-19. Báo cáo của UNICEF cũng nêu Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có số trẻ em "0 liều vắc-xin" nhiều nhất thế giới và quan ngại Việt Nam có thể bùng phát các dịch bệnh đáng ra có thể phòng ngừa bằng tiêm chủng, đặc biệt là bệnh sởi.



Với bại liệt, Ủy ban xác nhận thanh toán bại liệt của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương gần đây đã xếp loại Việt Nam từ nhóm các quốc gia nguy cơ thấp sang nhóm các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập bại liệt hoang dại hoặc xuất hiện các ca bại liệt do virus biến đổi di truyền.

Trong khi đó, tình hình khan hiếm các loại vaccine cần thiết, phòng nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như 5 trong 1, lao, sởi - rubella… đang xảy ra ở nhiều nơi. Tỉ lệ bao phủ và bảo vệ bởi vaccine đang ở mức thấp đáng báo động.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF ước tính chi phí khám và điều trị bệnh tốn kém gấp 16 lần chi phí tiêm vaccine phòng bệnh. Tiêm chủng là một hoạt động đầu tư tài chính khôn ngoan. Chẳng hạn mỗi 100 USD (khoảng 2,5 triệu đồng) đầu tư vào chích ngừa giúp tiết kiệm 1.600 USD (khoảng 40 triệu đồng) chi phí khám và điều trị bệnh.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết nhờ việc tiêm chủng, số ca mắc sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib… đã giảm mạnh, điều này khiến cộng đồng phần nào quên lãng tiêm vaccine nhắc lại. Tuy nhiên, các bệnh này chưa được loại trừ hoàn toàn, có thể lây nhiễm và bùng phát thành dịch vào bất cứ lúc nào do vậy cần phải tiêm chủng ngay khi đến lịch, tiêm bù trong thời gian sớm nhất và tiêm nhắc lại sẽ phát huy gần như tối đa khả năng bảo vệ của vaccine.

Việc tiêm đầy đủ, đúng lịch và tiêm nhắc lại mới phát huy gần như tối đa khả năng bảo vệ của vaccine. Ảnh: Mộc Thảo

BS Chính khuyến cáo nhiều biến chứng nguy hiểm xảy ra nếu trẻ tiêm chủng không đầy đủ như trẻ dưới 3 tháng tuổi mắc bạch hầu có thể tự nhiên ngưng thở, suy nhiều cơ quan, biến chứng nhanh lên não, phổi, đặc biệt là gây viêm cơ tim, thậm chí tử vong. Trước tình hình vaccine 5 trong 1 khan hiếm như hiện nay, phụ huynh có thể chuyển đổi từ vaccine 5 trong 1 sang vaccine 6 trong 1 cho trẻ để đảm bảo duy trì lịch tiêm.



Hiện VNVC đang có đầy đủ vaccine, giúp trẻ em và người lớn tiêm đủ mũi, đúng lịch, bảo vệ sức khỏe. Với chiến lược dự trù vaccine sớm trong nhiều năm và là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vaccine trên thế giới Glaxosmithkline - GSK (Bỉ), Sanofi Pasteur (Pháp), Pfizer (Mỹ), Merck Sharp and Dohme (Mỹ), AstraZeneca (Anh)..., VNVC được quyền nhập khẩu chính hãng với số lượng lớn tất cả các loại vaccine quan trọng, đặt mua trước số lượng lớn vaccine trong nhiều năm.

Từ đó đảm bảo cung ứng bền vững cho người dân với chi phí hợp lý, nhất là các loại khan hiếm như vaccine cúm, phế cầu khuẩn, dại, tiêu chảy cấp do Rotavirus, cúm mùa, viêm màng não do não mô cầu, Gardasil/Gardasil 9 phòng các bệnh ung thư nguy hiểm do virus HPV… Đặc biệt là các vaccine có cùng công năng như vaccine trong chương trình Tiêm chủng mở rộng như vaccine 6 trong 1 (phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/màng não do vi khuẩn Hib, bại liệt), vaccine Sởi - Quai bị - Rubella, vaccine lao, vaccine Ho gà - Bạch hầu - Uốn ván.

Nhằm giúp mọi người dân Việt Nam chứ không chỉ riêng khách hàng của VNVC trong việc tra cứu, tham khảo danh mục vaccine cần thiết cho mỗi cá nhân, đặt vaccine online ngay trên app, chủ động kiểm soát lịch tiêm chủng trọn đời, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, VNVC vừa cho ra mắt "Trợ lý tiêm chủng vaccine" - Mobile App VNVC. Ứng dụng được thiết kế tương thích trên nền tảng hệ điều hành Android và iOS.

App VNVC có đầy đủ tính năng tra cứu lịch sử tiêm chủng, đặt mua vaccine, xem các mũi vaccine đề xuất cho bản thân… Ảnh: Minh Tâm

Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình "Hành động vì cộng đồng được bảo vệ bởi vaccine" của VNVC, bao gồm nhiều hoạt động giúp nâng cao nhận thức về vai trò của vaccine và tiêm chủng cho trẻ em và người lớn.



