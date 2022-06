Chi phí sống tại Việt Nam đang ở mức nào so với thế giới?

Chỉ số chi phí sinh hoạt của các quốc gia và thành phố trên thế giới được tính dựa trên so sánh tương đối với chi phí sống tại thành phố New York (Mỹ). Vì vậy, Numbeo lấy chỉ số chi phí sinh hoạt của thành phố New York là 100 (100%) và tính ra chỉ số chi phí sinh hoạt của các quốc gia và thành phố.

Do đó, các quốc gia và vùng lãnh thổ có điểm cao hơn 100, đồng nghĩa có mức sống đắt đỏ hơn New York, ngược lại nếu điểm thấp hơn 100 nghĩa là có mức sống rẻ hơn New York.

Theo dữ liệu mới nhất của Numbeo, top 10 quốc gia có chỉ số chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới là Bermuda (146,04 điểm), Thụy Sỹ (123,35 điểm), Na Uy (100,90 điểm), Iceland (94,86 điểm), Barbados (92,37 điểm), Jersay (92,02 điểm), Israel (88,05 điểm), Đan Mạch (84,12 điểm), Bahamas (84 điểm) và Singapore (83,98 điểm).

Trong số các quốc gia ở Đông Nam Á, chỉ có Singapore lọt top 10 quốc gia có chi phí sống đắt đỏ nhất thế giới.

Chỉ số chi phí sinh hoạt của Việt Nam và một số quốc gia ở Đông Nam Á năm 2022 (%). Nguồn: Numbeo.

Chỉ số chi phí sinh hoạt của Việt Nam năm 2022 là 37,48 điểm, đang giữ vị trí 89/139 các quốc gia trên bảng xếp hạng chỉ số chi phí sinh hoạt của Numbeo. So với năm 2021, Việt Nam đứng thứ 95/138 các quốc gia trên thế giới, như vậy thứ hạng của Việt Nam đã tăng 6 bậc sau 1 năm.



Trong khi đó, khi so sánh chi phí sinh hoạt của Việt Nam với một số nước trong khu vực Đông Nam Á, đứng đầu các nước có chi phí sống cao nhất là Singapore với 83,98 điểm, tiếp đến là Campuchia với 49,11 điểm, Thái Lan là 43,21 điểm và Việt Nam là 37,48 điểm.

Trong đó, một số các quốc gia có chỉ số chi phí sinh hoạt xếp sau Việt Nam là Philippines, Malaysia, Indonesia và Myanmar.

Xét về thứ hạng trên thế giới, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và Myanmar có thứ hạng lần lượt là 10, 58, 75, 89, 92, 93, 97, 98/139.

Tại Việt Nam, chi phí sinh hoạt hàng tháng cho gia đình 4 người không tính tiền thuê nhà là khoảng 37 triệu đồng. Cùng với đó, chi phí sinh hoạt hàng tháng cho 1 người là khoảng 10,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo dữ liệu của Numbeo, TP. HCM có chỉ số chi phí sinh hoạt là 39,01 điểm. Cụ thể, chi phí sinh hoạt hàng tháng cho gia đình 4 người không tính tiền thuê nhà là khoảng 40 triệu đồng, chi phí hàng tháng của 1 người không tính tiền thuê nhà ở mức khoảng hơn 11 triệu đồng.

So với một số thành phố khác ở Việt Nam như Hà Nội, TP. HCM có mức chi phí sinh hoạt cao hơn. Chỉ số chi phí sinh hoạt của Hà Nội là 36,85 điểm. Hà Nội có mức chi phí sinh hoạt hàng tháng cho gia đình 4 người không tính tiền thuê nhà là khoảng hơn 36 triệu đồng, chi phí hàng tháng của 1 người không tính tiền thuê nhà là hơn 10 triệu đồng.

