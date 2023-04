Chí phí tăng cao, Gỗ An Cường (ACG) báo lãi sụt giảm 70% trong quý 1

Mới đây, CTCP Gỗ An Cường (mã chứng khoán: ACG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, ghi nhận doanh thu thuần đạt 680 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn giảm chậm hơn khiến lãi gộp giảm 24% xuống mức 191 tỷ đồng.

Trong kỳ báo cáo, doanh thu hoạt động tài chính của ACG gần như đi ngang ở mức 41 tỷ trong khi chi phí tài chính tăng gần gấp đôi lên 16 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 28% và 16% lên 136 tỷ và 37 tỷ đồng.

Kết quả, Gỗ An Cường ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt hơn 36 tỷ đồng, giảm 70% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022. Theo giải trình của Gỗ An Cường, lợi nhuận của công ty giảm mạnh chủ yếu do tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, người tiêu dùng thận trọng trong chi tiêu và chi phí bán hàng tăng do công ty chủ động mở rộng hệ thống phân phối.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của của Gỗ An Cường đạt 5.265 tỷ đồng, giảm gần 4% so với đầu năm, trong đó có sẵn 32 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn của An Cường ghi nhận 1.228 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Doanh nghiệp cũng còn 630 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng. Hàng tồn kho tăng hơn 5% lên 1.547 tỷ đồng, phần lớn tới từ 739 tỷ đồng nguyên vật liệu, 313 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, 275 tỷ đồng thành phẩm và 213 tỷ đồng hàng hóa.

Cuối quý 1, nợ phải trả của công ty giảm 16% về còn 1.307 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 3.958 tỷ đồng trong đó hơn 1.419 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 1.171 tỷ đồng LNST chưa phân phối.

Năm 2023, Gỗ An Cường dự kiến doanh thu có thể đạt 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 668 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 12% và 9% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, ACG đã hoàn thành 14% kế hoạch doanh thu và chỉ hơn 5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.