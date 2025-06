Chi phí xây nhà cấp 4 gác lửng bao nhiêu?

Ưu điểm của nhà cấp 4 gác lửng

Nhà cấp 4 gác lửng được ưa chuộng bởi ưu điểm cung cấp thêm không gian sinh hoạt mà không cần mở rộng diện tích xây dựng. Điều này rất hữu ích với những khu đất có diện tích hạn chế. Với gác lửng, gia chủ có thể sử dụng làm phòng ngủ, phòng làm việc, khi chứa đồ hoặc khu vực sinh hoạt khác.

Thêm nữa, so với việc xây thêm tầng, xây gác lửng có chi phí thấp hơn, giúp tiết kiệm ngân sách. Do kết cấu đơn giản hơn so với nhà nhiều tầng, nhà cấp 4 gác lửng thường dễ sửa chữa và bảo trì.

Chi phí xây dựng nhà cấp 4 gác lửng

Tổng chi phí xây dựng = Diện tích xây dựng X đơn giá xây dựng/m2

Trong đó, diện tích xây dựng bao gồm diện tích móng bằng 50% giá; diện tích tầng trệt bằng 100% giá; gác lửng được tính 100% theo giá. Sân trước và sân sau nhà được tính 50% đơn giá; mái tôn bằng 30% giá, mái ngói hệ kèo bằng 50% đơn giá và mái đổ bê tông cốt thép bằng 70% giá.

Đơn giá thi công trọn gói nhà cấp 4 gác lửng dao động từ 4,7 - 6 triệu đồng/m2, tùy địa điểm, đơn vị xây dựng.

Chi phí xây nhà cấp 4 gác lửng phụ thuộc vào vị trí, đơn giá xây dựng...(Ảnh: Vinavic)

Ví dụ, nhà cấp 4 xây dựng có diện tích tầng 1 là 100m2, gác lửng 30m2, sân trước 30m2. Theo đó, chi phí sẽ tính như sau:

Diện tích tính chi phí tầng 1 là 100m2 Diện tích tính chi phí phần gác lửng 30m2

Diện tích tính chi sân trước là 30/2 = 15m2 do chỉ tính 50% đơn giá

Diện tích tính chi phí phần móng nhà là 120/2 = 60m2 do tính 50% đơn giá

Diện tích tính chi phí mái tôn là 100/3 = 33m2 do tính 30% đơn giá

Tổng diện tích xây dựng tính chi phí là 100 + 30 + 15 + 60 + 33 = 238m2

Nếu tính đơn giá xây dựng trọn gói 5,5 triệu đồng/m2, chi phí xây nhà cấp 4 gác lửng là: 238m2 X 5,5 triệu đồng/m2 = 1,309 tỷ VNĐ

Lưu ý, trên đây là những con số mang tính chất tham khảo. Chi phí xây nhà thực tế sẽ có sự chênh lệch nhất định giữa giá cả xây dựng, nhân công, vật liệu.. giữa các vùng miền.

Xây nhà cấp 4 gác lửng cần chú ý gì?

Khi xây nhà cấp 4 gác lửng, cần đảm bảo móng chắc chắn, gia cố vững chắc nhằm tránh tình trạng bị võng. Gác lửng nên đổ giằng bê tông, tiếp theo thi công xà gỗ kích thước 50×100 dày 1,8mm để đảm bảo độ bền, không bị nứt trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, không gian gác lửng cần được bố trí hợp lý, ưu tiên vật dụng nhỏ gọn. Thiết kế không gian gác lửng nên hài hòa với tổng thể kiến trúc ngôi nhà.