Chi Pu dạo này làm sao vậy?

Từng là gương mặt phủ sóng truyền thông với cú bật ngoạn mục từ chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Chi Pu từng khiến khán giả Việt tự hào khi xuất hiện trên sân khấu quốc tế bằng phong thái tự tin, chỉn chu và chuyên nghiệp. Thế nhưng, sau chuỗi ngày rực rỡ ấy, khi dư âm từ những sân khấu hoành tráng dần lắng xuống, người ta bắt đầu đặt câu hỏi: phải chăng Chi Pu đang bước vào một khoảng lặng đáng suy ngẫm trong hành trình làm nghề?

Nếu nhìn vào mảng âm nhạc - vốn là thước đo quan trọng nhất với một ca sĩ - thì Chi Pu đang có dấu hiệu chững lại rõ rệt. Kể từ MV Finding You ra mắt vào tháng 5/2024 và EP Flexible phát hành tháng 10 cùng năm, Chi Pu chưa có thêm sản phẩm mới nào. Thành tích của các sản phẩm âm nhạc này cũng không quá bùng nổ, nói thẳng hơn thì đó là bước thụt lùi đáng tiếc của Chi Pu khi so với Đoá Hoa Hồng hay Anh Ơi Ở Lại,...

Những sản phẩm âm nhạc gần đây của Chi Pu không quá mức bùng nổ như những gì người hâm mộ kỳ vọng

Không thể phủ nhận, những sản phẩm âm nhạc này được Chi Pu đầu tư chỉn chu về hình ảnh, thông điệp và chiến lược truyền thông, nhưng sức lan tỏa gần như không đáng kể, nhiều người ví von đó là những sản phẩm "đẹp, tinh tế, nhưng nhạt".

Ngay cả khi đi diễn, Chi Pu cũng thường ưu tiên các ca khúc quen thuộc như Anh Ơi Ở Lại, Đóa Hoa Hồng hay Mời Anh Vào Team Em - những bài hát bắt tai, dễ quẩy và từng giúp cô định hình phong cách trên sân khấu. Trong khi đó, Finding You hay những ca khúc trong EP mới được kỳ vọng thể hiện một Chi Pu trưởng thành và quốc tế hóa - lại thiếu sức bật để đi xa hơn những sân khấu trình diễn.

Chi Pu thường mang những bản hit cũ đi diễn nhiều hơn

Trong hành trình âm nhạc của Chi Pu, nửa cuối năm 2022 có thể xem là một trong những giai đoạn sóng gió nhất. Khi đó, cô lần lượt phát hành hai MV Black Hickey và Sashimi – những sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, vũ đạo và truyền thông. Tuy nhiên, thay vì gây tiếng vang tích cực, cả hai lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả đại chúng. Nhiều người cho rằng hai ca khúc này phản cảm và dung tục trong cách thể hiện, từ ca từ đến thông điệp, khiến hình ảnh Chi Pu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau chuỗi phản ứng tiêu cực ấy, Chi Pu buộc phải tạm dừng kế hoạch ra mắt album đầu tay dù đã chuẩn bị khá lâu. Quyết định này cho thấy cô nhận thức rõ rằng cần nhìn lại định hướng âm nhạc của mình, nhưng đồng thời cũng khiến khán giả tiếc nuối vì mãi đến hiện tại, sau gần 8 năm đi hát, Chi Pu vẫn chưa có một album hoàn chỉnh.

Với bất kỳ ca sĩ chuyên nghiệp nào, album không chỉ là tập hợp ca khúc mà còn là thước đo thể hiện bản sắc, tư duy âm nhạc và độ trưởng thành nghệ sĩ. Một album được đầu tư chỉn chu là tuyên ngôn rõ ràng nhất về năng lực và cá tính sáng tạo - điều mà Chi Pu đến nay vẫn chưa có cơ hội khẳng định.

Đã đến lúc Chi Pu cần có suy nghĩ nghiêm túc về một album hoàn chỉnh

Khoảng một năm trở lại đây, Chi Pu không còn xuất hiện dày đặc với những sản phẩm âm nhạc ồ ạt như trước. Giai đoạn sau Finding You và EP Flexible, tần suất ra mắt dự án mới của cô giảm rõ rệt, khiến khán giả phần nào cảm nhận được sự chững lại trong hành trình sáng tạo của nữ ca sĩ. Dù vẫn duy trì sức ảnh hưởng nhất định trong giới giải trí, nhiều người hâm mộ cho rằng họ đang chờ đợi một Chi Pu bùng nổ hơn, dám làm, dám thử nghiệm, thay vì chỉ "duy trì nhiệt" qua vài sân khấu biểu diễn và các chương trình truyền hình thực tế.

Trong năm 2025, Chi Pu chủ yếu xuất hiện trên sóng truyền hình với hai show thực tế Sao Nhập Ngũ và Hàng Xóm Mới. Nếu Sao Nhập Ngũ giúp khán giả thấy lại hình ảnh một Chi Pu mạnh mẽ, kỷ luật và chịu khó, thì Hàng Xóm Mới lại cho thấy phiên bản gần gũi, đời thường hơn của cô. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường chia sẻ các đoạn clip, hình ảnh vui vẻ cùng bạn diễn, cũng như hậu trường làm việc, cho thấy sự tập trung và thái độ nghiêm túc trong công việc.

Tuy nhiên, xét về độ lan tỏa, hiệu ứng từ các show thực tế vẫn chưa đủ mạnh để giúp Chi Pu tạo thêm cú hích trong sự nghiệp. Khán giả công nhận sự chỉn chu, chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến của cô, nhưng nếu duy trì định hướng này quá lâu mà không có điểm nhấn rõ rệt, rất khó để công chúng cảm nhận được "nốt cao" tiếp theo trong hành trình nghệ thuật của Chi Pu.

Nên xác nhận rõ ràng Chi Pu không phải là gương mặt sẽ nổi tiếng hơn nhờ gameshow

Có thể nói, Chi Pu đang ở giai đoạn "nghỉ giữa hiệp" của sự nghiệp - nơi cô vẫn giữ được phong độ, danh tiếng và lượng fan trung thành, nhưng chưa tìm ra cú hích mới để tái định vị bản thân. Giai đoạn nghỉ ngơi này có vẻ hơi dài, vô tình khiến hiệu ứng Chi Pu giảm nhiệt đi khác rõ. Liệu Chi Pu có đang mất lửa nghề hay cô vẫn còn e dè sau sự cố về album lần trước? Nếu muốn bứt phá trở lại, Chi Pu cần một dự án thật sự khác biệt: không chỉ đẹp về hình mà còn mạnh về âm nhạc, có câu chuyện, có tính biểu tượng - thứ từng giúp cô từ một hiện tượng trở thành nghệ sĩ được công nhận.