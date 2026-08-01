Chi Pu giấu mặt mộc gấp vì fan quốc tế "đột kích" ở sân bay

Sau nhiều ngày khiến người hâm mộ ngóng chờ, Chi Pu mới đây đã chính thức đặt chân đến Malaysia để chuẩn bị cho màn xuất hiện tại Weibo Gala 2026 với tư cách là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên vinh dự nhận lời mời tham dự sự kiện quốc tế này.

Xuất hiện tại sân bay cho chuyến bay sang nước bạn, giọng ca Anh ơi ở lại gây chú ý với gu thời trang năng động, tối giản đến từ nhà mốt Gucci. Chiếc áo phông sắc hồng ngọt ngào phối cùng quần jeans ống rộng phóng khoáng, kính mát oval và chiếc túi kẹp nách monogram kinh điển toát lên thần thái thời thượng cùng sự thoải mái cho hành trình.

Trong một đoạn clip do fan Việt ghi lại khoảnh khắc hậu trường khi Chi Pu vừa đáp chuyến bay xuống thủ đô Kuala Lumpur. Khi hay tin có rất đông người hâm mộ Malaysia đang chờ sẵn ở cổng ra, người đẹp sinh năm 1993 lập tức rơi vào trạng thái bối rối cực kỳ đáng yêu.

Cô vội vã nhờ makeup artist đi cùng ra tay dặm gấp thêm lớp phấn nền và chút má hồng. Chi Pu hài hước thừa nhận: "Đây là tôi khi biết có fan đến đón" , thậm chí còn dặn ê-kíp làm cho mình một layout sương sương theo tiêu chí... "mặt mộc như vừa thức dậy" để kịp ra chào khán giả. Biểu cảm tự nhiên, sự tôn trọng fan cùng làn da căng bóng "chấp cả camera thường" của Chi Pu một lần nữa chứng minh đẳng cấp visual danh bất hư truyền.

Pha "chống cháy" hóm hỉnh tại sân bay chỉ là một nét chấm phá đáng yêu, bởi thực chất, việc dặm thêm phấn chỉ là cách Chi Pu thể hiện sự chu đáo với fan. Qua góc quay cận cảnh không qua filter, đường nét gương mặt thanh tú cùng làn da mịn màng của cô đã đủ sức sáng bừng cả khung hình.

Ở tuổi 33, khi thế hệ nghệ sĩ trẻ liên tục xuất hiện với những chuẩn mực làm đẹp mới, Chi Pu vẫn sừng sững giữ vững vị thế một gương mặt quốc dân khó thay thế. Từ góc nhìn thẩm mỹ, Chi Pu được xem là một trong số ít nghệ sĩ Việt có khả năng tạo được sự kết nối rộng rãi với khán giả châu Á.

Nét đẹp giao thoa giữa sự mềm mại Á Đông và đường nét sắc sảo hiện đại giúp cô dễ dàng phù hợp với nhiều chuẩn mực thị hiếu khác nhau. Cùng với đó, vóc dáng khỏe khoắn, tràn đầy sức sống của nữ ca sĩ cũng góp phần mở rộng định nghĩa về cái đẹp, vượt ra khỏi khuôn mẫu mảnh mai tuyệt đối vốn đã tồn tại suốt nhiều năm trong showbiz.

Tại thị trường xứ tỷ dân, Chi Pu là nghệ sĩ Việt hiếm hoi nhận được sự ưu ái đặc biệt từ truyền thông Trung Quốc. Trang tin Sina từng không ngần ngại dành cho Chi Pu danh xưng "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", thậm chí đưa ra những so sánh gây chú ý khi đặt nhan sắc của cô bên cạnh các ngôi sao hạng A Cbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc hay Dương Mịch. Trong khi đó, các trang báo lớn khác như Sohu hay Elle China cũng nhiều lần gọi cô là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam".

Weibo Gala 2026 cũng không phải lần đầu tiên Chi Pu vinh dự đại diện Việt Nam sải bước trên thảm đỏ 1 sự kiện tầm vóc. Một trong những khoảnh khắc toả sáng của Chi Pu phải kể đến thảm đỏ Asia Artist Awards (AAA) 2016 tại Hàn Quốc, khi ấy nữ ca sĩ mới vừa tròn 23 tuổi.

Tại kỳ AAA đầu tiên được tổ chức, khi Chi Pu xuất hiện, trong chiếc váy khoét lưng quyến rũ, thần thái kiêu kỳ của nữ diễn viên Việt Nam lập tức lọt vào ống kính của hàng loạt trang báo lớn như Osen, Starnews, Korea Daily, Xportsnews hay Ilyoseoul. Đám đông khán giả Hàn Quốc có mặt tại thảm đỏ cũng liên tục hò hét gọi tên cô.

Truyền thông xứ kim chi còn ưu ái so sánh nhan sắc tuổi 23 của Chi Pu với hai biểu tượng sắc đẹp tượng đài của Hàn Quốc là "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun hay "quốc bảo nhan sắc" Kim Tae Hee. Khoảnh khắc ấy đến nay vẫn được xem là một trong những huyền thoại visual trong sự nghiệp của Chi Pu.

Ảnh; Chụp màn hình, FBNV