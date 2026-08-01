Chi Pu là nghệ sĩ Việt duy nhất bùng nổ visual trên thảm đỏ Gala Weibo, "chặt đẹp" Baifern Pimchanok nhạt nhòa sến sẩm

Chiều 1/8, sự kiện Gala Weibo - Đêm hội giao lưu văn hóa trạm Malaysia đã diễn ra, quy tụ dàn sao đông đảo như Baifern Pimchanok, Chi Pu, Vương Hạc Nhuận, Nhậm Gia Luân, BILLKIN, Trương Gia Tề... Trong đó, sự xuất hiện của Chi Pu trên thảm đỏ nhận được sự chú ý lớn. Giữa dàn sao đến từ nhiều quốc gia trong khu vực, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được mời tham dự Gala Weibo. Sự góp mặt của nữ nghệ sĩ tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng mở rộng của cô trên thị trường quốc tế, đặc biệt sau hàng loạt hoạt động nổi bật tại Trung Quốc.

Trong lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện lớn do Weibo tổ chức, Chi Pu gây ấn tượng mạnh khi diện bộ váy lấy cảnh hứng từ hoa sen cách điệu. Bộ trang với những đường cắt xẻ tinh tế khéo léo tôn lên vóc dáng quyến rũ cân đối, nhưng vẫn giữ nét thanh lịch và ngọt ngào của Chi Pu. Qua ống kính livestream, Chi Pu còn chứng minh đẳng cấp nhan sắc "2 không": không góc chết, không tỳ vết với đường nét gương mặt hài hòa, làn da căng mịn đánh bại cam thường cùng thần thái tự tin tuyệt đối.

Toàn cảnh màn sải bước trên thảm đỏ Gala Weibo tại Malaysia của Chi Pu. Nguồn: Weibo.

Lần đầu tham dự một sự kiện quy mô do Weibo tổ chức, Chi Pu nhanh chóng trở thành tâm điểm trên thảm đỏ khi xuất hiện với những bước đi uyển chuyển, lộng lẫy trong thiết kế váy lấy cảm hứng từ hoa sen cách điệu. Ảnh: Weibo.

Bộ trang phục với những đường cắt xẻ tinh tế, giúp tôn lên vóc dáng gợi cảm, cân đối của nữ ca sĩ, vừa giữ được vẻ thanh lịch, mềm mại và ngọt ngào cho Chi Pu. Ảnh: Weibo.

Đặc biệt, qua ống kính livestream không qua chỉnh sửa, Chi Pu tiếp tục khẳng định đẳng cấp nhan sắc khi sở hữu visual tuyệt mỹ, không góc chết. Gương mặt thanh tú với các đường nét hài hòa, làn da căng mịn cùng thần thái tự tin giúp cô hoàn toàn "đánh bại" cam thường. Ảnh: Weibo.

Mỗi khoảnh khắc xuất hiện của Chi Pu đều toát lên khí chất tự tin, thần thái cuốn hút. Cô nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Ảnh: Weibo,

Ngoài Chi Pu, Baifern Pimchanok cũng là mỹ nhân được truyền thông lẫn người hâm mộ đặc biệt quan tâm tại Gala Weibo - Đêm hội giao lưu văn hóa trạm Malaysia. Mỹ nhân Thái Lan đổ bộ thảm đỏ với bộ váy trắng có thiết kế tựa như các cánh hoa khổng lồ xếp chồng lên nhau và mái tóc uốn xoăn.

Dẫu vậy, màn lên đồ lần này của Baifern lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít cư dân mạng cho rằng thiết kế váy quá cầu kỳ, tạo cảm giác cồng kềnh và có phần sến sẩm, vô tình che lấp lợi thế vóc dáng thanh mảnh của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, layout trang điểm bị nhận xét khá nhạt nhòa, trong khi kiểu tóc uốn xoăn rẽ ngôi giữa với phần đỉnh đầu thiếu độ phồng càng khiến tổng thể trở nên kém sắc. Nhiều ý kiến cho rằng chính cách làm tóc và makeup đã "dìm" nhan sắc của Baifern Pimchanok, khiến một trong những mỹ nhân hàng đầu Thái Lan không thể phát huy trọn vẹn visual vốn được đánh giá rất cao.

Baifern Pimchanok lộ diện tại thảm đỏ Gala Weibo. Nguồn: Weibo.

Nữ diễn viên Thái Lan xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ váy trắng nổi bật với thiết kế mô phỏng những cánh hoa khổng lồ xếp tầng, kết hợp cùng mái tóc uốn xoăn bồng bềnh.

Tuy nhiên, layout dự thảm đỏ lần này của Baifern Pimchanok bị chê cồng kềnh, sến sẩm. Gương mặt của cô được trang điểm nhạt nhòa, mái tóc uốn xoăn rẽ ngôi giữa với phần đỉnh đầu xẹp lép cũng bị đánh giá làm "dìm" nhan sắc Baifern thảm thương trong ống kính cam thường. Ảnh: Sina.

Tài tử Nhậm Gia Luân vô cùng điển trai, bảnh bao. Gần đây, anh vướng nghi vấn rạn nứt hôn nhân với vợ và sắp ra tòa ly hôn. Ảnh: Weibo.

Nữ ca sĩ người Malaysia gốc Hoa - Thái Ân Vũ. Ảnh: Weibo.

Nam ca sĩ sinh năm 1997 Lý Hạo. Ảnh: Sina.

Ca sĩ - diễn viên Trần Thiếu Hi. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Weibo