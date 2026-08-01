Chi Pu là nghệ sĩ Việt duy nhất bùng nổ visual trên thảm đỏ Gala Weibo, "chặt đẹp" Baifern Pimchanok nhạt nhòa sến sẩm
Gala Weibo - Đêm hội giao lưu văn hóa trạm Malaysia đang là sự kiện nhận được sự chú ý lớn trên MXH Trung Quốc lẫn Việt Nam.
Chiều 1/8, sự kiện Gala Weibo - Đêm hội giao lưu văn hóa trạm Malaysia đã diễn ra, quy tụ dàn sao đông đảo như Baifern Pimchanok, Chi Pu, Vương Hạc Nhuận, Nhậm Gia Luân, BILLKIN, Trương Gia Tề... Trong đó, sự xuất hiện của Chi Pu trên thảm đỏ nhận được sự chú ý lớn. Giữa dàn sao đến từ nhiều quốc gia trong khu vực, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được mời tham dự Gala Weibo. Sự góp mặt của nữ nghệ sĩ tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng mở rộng của cô trên thị trường quốc tế, đặc biệt sau hàng loạt hoạt động nổi bật tại Trung Quốc.
Trong lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện lớn do Weibo tổ chức, Chi Pu gây ấn tượng mạnh khi diện bộ váy lấy cảnh hứng từ hoa sen cách điệu. Bộ trang với những đường cắt xẻ tinh tế khéo léo tôn lên vóc dáng quyến rũ cân đối, nhưng vẫn giữ nét thanh lịch và ngọt ngào của Chi Pu. Qua ống kính livestream, Chi Pu còn chứng minh đẳng cấp nhan sắc "2 không": không góc chết, không tỳ vết với đường nét gương mặt hài hòa, làn da căng mịn đánh bại cam thường cùng thần thái tự tin tuyệt đối.
|Toàn cảnh màn sải bước trên thảm đỏ Gala Weibo tại Malaysia của Chi Pu. Nguồn: Weibo.
Ngoài Chi Pu, Baifern Pimchanok cũng là mỹ nhân được truyền thông lẫn người hâm mộ đặc biệt quan tâm tại Gala Weibo - Đêm hội giao lưu văn hóa trạm Malaysia. Mỹ nhân Thái Lan đổ bộ thảm đỏ với bộ váy trắng có thiết kế tựa như các cánh hoa khổng lồ xếp chồng lên nhau và mái tóc uốn xoăn.
Dẫu vậy, màn lên đồ lần này của Baifern lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít cư dân mạng cho rằng thiết kế váy quá cầu kỳ, tạo cảm giác cồng kềnh và có phần sến sẩm, vô tình che lấp lợi thế vóc dáng thanh mảnh của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, layout trang điểm bị nhận xét khá nhạt nhòa, trong khi kiểu tóc uốn xoăn rẽ ngôi giữa với phần đỉnh đầu thiếu độ phồng càng khiến tổng thể trở nên kém sắc. Nhiều ý kiến cho rằng chính cách làm tóc và makeup đã "dìm" nhan sắc của Baifern Pimchanok, khiến một trong những mỹ nhân hàng đầu Thái Lan không thể phát huy trọn vẹn visual vốn được đánh giá rất cao.
|Baifern Pimchanok lộ diện tại thảm đỏ Gala Weibo. Nguồn: Weibo.
Nguồn: Sina, Weibo
Phụ nữ mới