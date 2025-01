Chi Pu quá đỉnh: Làm điều chưa ngôi sao Vbiz nào làm được!

Sau Đạp Gió 2023, Chi Pu "một bước thành sao" liên tục góp mặt trong các sự kiện, sân khấu quy mô nhất tại Trung Quốc. Tính đến nay, Chi Pu đã có 2 năm liên tiếp biểu diễn chương trình chào năm mới, lên sóng truyền hình xứ tỷ dân - điều mà chưa ngôi sao Vbiz nào làm được.

Chi Pu lần đầu biểu diễn cùng Huỳnh Hiểu Minh tại chương trình chào năm mới 2024

Đại nhạc hội đón năm mới của đài Hồ Nam năm 2024, Chi Pu khiến khán giả choáng ngợp khi đứng cùng sân khấu, song ca với tài tử hàng đầu Cbiz Huỳnh Hiểu Minh. Chung một khung hình, nếu Chi Pu mang đến năng lượng tươi trẻ và ngọt ngào, Huỳnh Hiểu Minh lại "đốn tim" khán giả với vẻ ngoài phong độ, điển trai.

Chi Pu cùng Huỳnh Hiểu Minh biểu diễn chào năm mới 2024

Trên sân khấu, Chi Pu và Huỳnh Hiểu Minh không chỉ ăn khớp trong giọng hát, cả 2 còn có những màn tương tác thân thiết và nhún nhảy cùng nhau để tạo ra sự sôi động cho tiết mục. Không chỉ vậy, Chi Pu còn chủ động chạy sang đập tay, kết nối sân khấu với Huỳnh Hiểu Minh trong suốt phần biểu diễn.

Chi Pu chủ động tiến đến đập tay, giao lưu với Huỳnh Hiểu Minh

Sân khấu của Chi Pu tại chương trình đón năm mới 2024 của đài Hồ Nam

Ở thời điểm lên sóng, màn trình diễn của Chi Pu và Huỳnh Hiểu Minh từng gây sốt cộng đồng fan. Người hâm mộ nam tài tử cũng rất bất ngờ trước sự "cưng chiều" mà Huỳnh Hiểu Minh dành cho mỹ nhân người Việt. Chi Pu có mối quan hệ thân thiết với ngôi sao xứ Trung, đứng cạnh tên tuổi như Huỳnh Hiểu Minh mà không hề kém cạnh về thần thái.

Chi Pu biến tấu siêu hit của Rosé, hát tiếng Việt trên sóng truyền hình xứ Trung chào năm mới 2025

Năm nay, Chi Pu là sao Việt được "chọn mặt gửi vàng", biểu diễn cho show chào năm mới của đài Đông Phương. Chi Pu cùng dàn sao Nine, Lý Tử Đình, Mika, Caelan, Diêm An biểu diễn tiết mục City City Go, mang đến stage rộn ràng, đầy tươi vui.

Chi Pu và dàn sao Trung biểu diễn APT. trong chương trình mừng năm mới

Đáng chú ý, City City Go được cải biên từ siêu hit APT. của Rosé - Bruno Mars. Thời gian qua, bài hát này gây bão châu Á, giúp Rosé lập kỷ lục làng nhạc. Tại Trung Quốc cũng không ngoại lệ. APT. được cả đài Hồ Nam và đài Đông Phương làm mới. Riêng với fan Việt, phiên bản City City Go có ý nghĩa đặc biệt hơn cả nhờ sự xuất hiện của Chi Pu và trên hết, phân đoạn của cô nàng được hát bằng tiếng Việt.

Vũ đạo nổi tiếng của APT.

Trên giai điệu cuốn hút, sôi động, Chi Pu mang đến phần lời mới bằng tiếng Việt "Giữ tình trên môi; Cho mình em thôi; Mong đừng phai phôi; Anh đừng lừa dối". Dù chỉ là phân đoạn ngắn, vẫn đủ sức chiếm trọn spotlight. Visual của Chi Pu là điểm cộng, giúp sân khấu thêm phần ấn tượng. Cô diện bộ váy đỏ rực rỡ, nụ cười tươi đốn tim khán giả. Chi Pu cũng cùng dàn sao Trung nhảy vũ đạo nổi tiếng của APT.. Kỹ năng trình diễn của giọng ca Đoá Hoa Hồng được fan khen ngợi hết lời.

Chi Pu hát APT. với lời Việt được cải biên

Visual rực rỡ của Chi Pu

Trên các nền tảng, video Chi Pu hát APT. bằng tiếng Việt đang được fan chia sẻ rầm rộ, nhận về nhiều lời khen. Theo đó, Chi Pu là sao Việt duy nhất biểu diễn 2 năm liên tiếp các chương trình đón năm mới tại Trung Quốc. Tài nguyên khủng chưa dừng lại sau gần 2 năm chinh phục thị trường giải trí đông dân nhất, Chi Pu được kỳ vọng sẽ còn làm nên nhiều điều chưa từng cùng sự cổ vũ từ đông đảo người hâm mộ cả Việt Nam lẫn Trung Quốc.

Chi Pu được kỳ vọng sẽ còn làm nên nhiều điều chưa từng cùng sự cổ vũ từ đông đảo người hâm mộ cả Việt Nam lẫn Trung Quốc