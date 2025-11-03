Chi tiết bản đồ và vị trí 4 nhà ga quan trọng của tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh do VinSpeed triển khai

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự án có chiều dài khoảng 120,4km, trong đó điểm đầu tại vị trí Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia (Cổ Loa), xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội và điểm cuối là Khu công viên rừng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Phạm vi thực hiện Dự án đi qua địa phận 22 xã phường của 04 tỉnh/thành phố gồm: Thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Dự án thuộc nhóm Dự án nhóm A, với tổng mức đầu tư là 138.930 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Quy mô đầu tư: Đầu tư mới đường sắt vận chuyển hành khách tuyến đường sắt được quy hoạch là đường đôi khổ đường 1435mm, điện khí hóa. Tốc độ thiết kế tuyến chính 350km/h, đoạn qua Hà Nội tốc độ thiết kế 120Km/h. Toàn tuyến bố trí 4 ga ( Cổ Loa, Gia Bình, Yên Tử, Hạ Long) và 1 Depot tại ga Hạ Long, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Ga Cổ Loa

Ga Cổ Loa là ga đầu tuyến, diện tích khoảng 1,26ha, đặt tại vị trí phía bắc nút giao giữa đường Trường Sa và đường dẫn cầu xã Đông Anh, Hà Nội. Sơ bộ ga được thiết kế 4 đường (bao gồm 2 đường chính tuyến, 2 đường đón gửi), 02 ke ga để đón trả khách. Đường giao thông tiếp cận với nhà ga là đường Trường Sa, đường nối cầu Tứ Liên. Dự kiến có kết nối hành khách với tuyến đường sắt đô thị số 4. Nhà ga tiếp giáp với KĐT Cổ Loa, trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, khu di tích Cổ Loa.

Mặt bằng vị trí ga và khu dừng đỗ tàu Cổ Loa

Ga Gia Bình

Ga Gia Bình (Km37+700) là ga trung gian, thuộc xã Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, diện tích khoảng 0,91ha. Sơ bộ ga được thiết kế 4 đường (bao gồm 2 đường chính tuyến, 2 đường đón gửi). Đường giao thông tiếp cận với nhà ga là đường tỉnh 285. Nhà ga tiếp giáp với sân bay Gia Bình, các khu dân cư hiện hữu. Tốc độ lưu thông qua phạm vi nhà ga đạt tốc độ tối đa 160km/h.

Mặt bằng vị trí ga Gia Bình

Ga Yên Tử

Ga Yên Tử (Km91+850) là ga trung gian tỉnh Quảng Ninh, diện tích khoảng 0,91ha. Sơ bộ ga được thiết kế 4 đường (bao gồm 2 đường chính tuyến, 2 đường đón gửi). Đường giao thông tiếp cận với nhà ga là đường Phùng Hưng. Nhà ga tiếp giáp với đền Trình - Yên Tử (500m), kết nối hành khách với ga cuối tuyến đường sắt Monorail và bến xe phía Tây (quy hoạch) của tỉnh Quảng Ninh

Mặt bằng vị trí ga Yên Tử

Ga Hạ Long

Ga Hạ Long là ga đầu cuối, đặt tại lý trình 119+500 thuộc phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, diện tích khoảng 1,26ha. Sơ bộ ga được thiết kế 4 đường (bao gồm 2 đường chính tuyến và 2 đường đón gửi). Đường giao thông tiếp cận với nhà ga là đường QL18 và đường bộ cao tốc Hải Phòng - Móng Cái. Nhà ga tiếp giáp KĐT Hạ Long Xanh, khu công viên rừng Hạ Long.

Mặt bằng vị trí ga và Depot Hạ Long

VinSpeed cho biết, nguyên tắc bố trí ga đáp ứng 5 điều kiện:

- Đáp ứng được năng lực thông qua yêu cầu của tuyến.

- Đáp ứng các yêu cầu về tổ chức vận tải (kết nối tuyến, trung chuyển hành khách…).

- Đảm bảo các điều kiện xây dựng khu ga (mặt bằng, dốc,…).

- Phù hợp với quy hoạch của ngành và địa phương.

- Có điều kiện địa hình, địa chất và thủy văn thuận lợi, khối lượng giải phóng mặt bằng không lớn… nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư.

VinSpeed dự kiến triển khai đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh từ cuối năm nay và có thể vận hành thương mại vào quý 1/2028.



