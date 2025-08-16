Chi tiết Jaecoo J6 tại Việt Nam: Là bản 2 cầu, đi được hơn 400km/lần sạc, giá dự kiến 1 tỷ đồng

Đáng chú ý tại không gian sự kiện là mẫu xe hoàn toàn mới mang tên Jaecoo J6, thuộc phân khúc cỡ C nhưng là dòng xe thuần điện (EV). Theo Omoda & Jaecoo Việt Nam, J6 sẽ có hai phiên bản là cầu sau và AWD với mức giá dự kiến khoảng 899 triệu và 999 triệu đồng. Thời gian mở bán có thể từ ngay cuối năm nay. Đây là lần đầu tiên mẫu thuần điện Jaecoo J6 được trưng bày công khai tới công chúng trong nước. Kích thước mẫu xe này có thể so sánh với nhóm SUV hạng C bởi số đo tổng thể là 4.406 x 1.910 x 1.715 mm. Trục cơ sở 2.715 mm.