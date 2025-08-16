Chi tiết Jaecoo J6 tại Việt Nam: Là bản 2 cầu, đi được hơn 400km/lần sạc, giá dự kiến 1 tỷ đồng
Jaecoo J6 thiết kế vuông vức, dễ liên tưởng tới mẫu Defender.
Thiết kế của Jaecoo J6 vuông vức, khá giống với Defender. Mẫu xe này mang phong cách tối giản với ít đường nét thiết kế cầu kỳ bên ngoài. Một số trang bị nổi bật ở ngoại thất có cụm đèn chiếu sáng LED dạng thấu kính nối liền lưới tản nhiệt, Đèn định vị kết hợp xi-nhan và đèn hậu LED đặt dọc.
Tay nắm cửa dạng chìm như trên một số dòng xe sang hiện nay. Bộ mâm kích thước 19 inch trên bản này. Phần cửa cốp được thiết kế mở ngang, nhưng không có phần lốp dự phòng treo phía sau như nhiều mẫu xe địa hình, thay vào đó là dòng chữ tên thương hiệu.
Nội thất J6 mang thiết kế giống hầu hết xe điện hiện nay, với màn hình 15,4 inch chính giữa, một màn hình nhỏ hơn sau vô-lăng. Các chức năng hầu như điều khiển trên màn hình trung tâm là chủ yếu. Cần số được đưa lên sau vô-lăng. Cửa sổ trời toàn cảnh cũng là một điểm nhấn bên trong xe.
Ghế ngồi của Jaecoo J6 được bọc da nhân tạo và đục lỗ. Tiện ích ghế ngồi bao gồm sưởi ấm hai ghế trước, làm mát cho ghế lái, ghế phụ có bệ đỡ bắp cỡ lớn giúp cho người ngồi có thể ngả sâu nhằm mục đích thư giãn.
Khu vực bệ trung tâm thiết kế tối giản với núm xoay chuyển chế độ lái dạng giả pha lê. Kế bên là khay sạc không dây.
Động cơ của Jaecoo J6 theo Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố là loại hai mô-tơ (đặt ở cả trục trước và sau), cho tổng công suất 275 mã lực, 385 Nm mô-men xoắn. Tầm vận hành tối đa của xe là 430 km/lần sạc (theo chuẩn NEDC) nhờ viên pin dung lượng 80kW. Các trang bị an toàn nổi bật gồm camera 540 độ (có thể soi gầm), 6 túi khí, cảm biến trước/sau, cảm biến áp suất lốp, gói ADAS gồm các tính năng ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, nhận diện biển báo, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn,...
