Chi tiết Kia Carnival 2024 bản cao nhất: Bản nâng cấp với nhiều điểm mới, kỳ vọng tiếp tục dẫn đầu

Đáng chú ý, Kia Carnival 2024 trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn ADAS phiên bản 2.0 cao cấp hơn. Mẫu xe được bổ sung thêm các tính năng như: hỗ trợ đánh lái lúc chuyển làn khi cảm thấy có nguy cơ va chạm; cảnh báo mở cửa an toàn; cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù; cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi; cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe; cảm biến va chạm bên hông; cảnh báo điểm mù trên gương; cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Các tính năng an toàn khác ngoài 8 túi khí (thêm túi khí giữa hàng ghế trước) còn lại đều được giữ nguyên gồm cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng, điều khiển hành trình thích ứng.