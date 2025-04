Mỹ là khách hàng lớn nhất của 230 DN Việt Nam ở mặt hàng 'đặc sản' này, giá đang tăng cao nhất năm qua

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, dù khối lượng xuất khẩu tôm Việt Nam trong tháng 2/2025 ở mức thấp, giá xuất khẩu bình quân lại ghi nhận mức tăng đáng kể, vượt ngưỡng 9 USD/kg. Điều này nhờ đà tăng tại các thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc.

Theo thống kê, giá xuất khẩu tôm thẻ bình quân trong tháng 2 tăng hơn 5%, đạt 9,01 USD/kg. Còn giá tôm sú xuất khẩu tăng mạnh 14%, lên mức 12,77 USD/kg.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng 9,1% lên 7,2 USD/kg, cao nhất kể từ tháng 3/2023. Trong khi đó, tôm xuất sang Mỹ tăng giá 11% lên 17,8 USD/kg, tương đương khoảng 460.000 đồng/kg – mức cao nhất trong gần một năm qua.

Trong những năm qua, Mỹ luôn là thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất và truyền thống của Việt Nam, với tỷ trọng chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ dao động từ 800 triệu USD - 1 tỷ USD, năm 2021 đạt kỷ lục 1 tỷ USD. Và hiện có khoảng 230 doanh nghiệp đang tham gia xuất khẩu tôm sang thị trường này.

Tại các thị trường khác, giá tôm Việt Nam cũng tăng đồng loạt: Nhật Bản tăng 5,6% lên 9,5 USD/kg, Hàn Quốc tăng 5,3% lên 8 USD/kg. Giá xuất khẩu tôm sang EU ghi nhận mức tăng khiêm tốn khi chỉ tăng 3% lên 10,2 USD/kg, ghi nhận lần tăng đầu tiên kể từ tháng 10/2024.

Dù giá xuất khẩu ghi nhận tín hiệu tích cực, sản lượng lại có xu hướng giảm. Tổng lượng tôm thẻ xuất khẩu trong tháng 2 giảm 7% so với tháng 1, nhưng vẫn tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tôm sú xuất khẩu đạt giảm 21% so với tháng trước, nhưng tăng 7% so với tháng 2/2024.

Nguyên nhân chính là sụt giảm xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc và Hong Kong giảm 30%, EU giảm 17% và Anh giảm 19%. Trong khi xuất khẩu sang một số thị trường khác chỉ có mức tăng khiêm tốn, kể cả sang Mỹ chỉ tăng 6%, Nhật Bản tăng 9% và Hàn Quốc tăng 2%.

Ở thị trường nội địa, hoạt động thu mua nguyên liệu tại các nhà máy chế biến đã khởi động trở lại từ đầu tháng 2, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, với nhu cầu tương đương tháng trước. Tuy nhiên, giao dịch tôm thẻ cỡ nhỏ (100 con/kg) diễn biến chậm do thương nhân Trung Quốc hạn chế mua vào. Trong khi đó, để ổn định sản lượng, các nhà máy đã nâng giá thu mua tôm cỡ 20-40, giúp giá tại ao tăng 1-3%. Ngược lại, giá tôm cỡ nhỏ giảm khoảng 5% so với tháng 1.

Tình hình tôm sú cũng chưa khởi sắc. Hoạt động thu mua nguyên liệu vẫn khá trầm lắng do hợp đồng xuất khẩu hạn chế và nguồn cung khan hiếm. Nguyên nhân là nông dân chậm xuống giống từ cuối năm 2024, khiến đầu năm 2025 thiếu hụt nguồn tôm cỡ lớn. Trong bối cảnh này, nhiều nhà máy phải điều chỉnh tăng giá thu mua tôm sú cỡ 20-50 và cỡ 80 thêm 1-2% để duy trì sản xuất.

Xuất khẩu tôm thẻ trong tháng 3 dự kiến hồi phục chậm khi số lượng đơn hàng mới còn hạn chế. Các nhà máy chế biến tiếp tục gặp khó khăn trong việc đàm phán giá, do cạnh tranh gay gắt với các nhà xuất khẩu từ Ấn Độ và Ecuador.