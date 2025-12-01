Chi tiết mức lương tối thiểu vùng áp dụng tại TPHCM từ 1-1-2026

Sở Nội vụ TP HCM vừa ban hành Công văn 9335/SNV-LĐTLBHXH, hướng dẫn triển khai Nghị định 293/2025/NĐ-CP ngày 18/11/2025 về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, từ ngày 1-1-2026, tất cả người sử dụng lao động trên địa bàn TPHCM, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu mới.

Mức lương tối thiểu là mức lương cơ sở, thấp nhất, dùng làm căn cứ để thỏa thuận và trả lương cho người lao động

Mức lương tối thiểu được phân theo ba vùng, với cả mức lương theo tháng và theo giờ để thuận tiện cho việc tính lương toàn thời gian hoặc làm thêm giờ. Cụ thể:

Vùng I áp dụng mức 5.310.000 đồng/tháng, tương đương 25.500 đồng/giờ, dành cho các địa bàn trung tâm, khu đông dân và các xã ngoại thành như Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Bàn Cờ, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Dương, Thuận An, Dĩ An, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè; cùng các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Thái Mỹ, Phú Hòa Đông, Bà Điểm, Hiệp Phước, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Long Hòa, Thanh An, Dầu Tiếng, Minh Thạnh, Long Sơn, Châu Pha.

Vùng III áp dụng mức 4.140.000 đồng/tháng, tương đương 20.000 đồng/giờ, dành cho các xã, phường và đặc khu còn lại, không thuộc vùng I và II.

Từ ngày 1-1-2026, người lao động tại TPHCM sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu mới theo ba vùng, từ 4,14 – 5,31 triệu đồng/tháng, 20.000 – 25.500 đồng/giờ

Người sử dụng lao động có trách nhiệm chủ động rà soát, điều chỉnh các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, các quy chế và quy định nội bộ để phù hợp với mức lương tối thiểu mới. Quá trình này phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và sớm công khai kết quả cho người lao động được biết.

Đồng thời, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP, UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo được yêu cầu tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng lao động, tổ chức Công đoàn cơ sở và người lao động trong các hoạt động đối thoại, thương lượng, đặc biệt là thương lượng tập thể.

Mục tiêu là thỏa thuận về tiền lương và các điều kiện lao động khác đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người lao động so với quy định pháp luật.

Các cơ quan này cũng cần chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp, kịp thời hướng dẫn, xử lý các vướng mắc, hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động, đình công, đồng thời duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Bên cạnh đó, các cơ quan trên phải kịp thời báo cáo Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình triển khai Nghị định 293/2025/NĐ-CP, các khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn xử lý kịp thời.