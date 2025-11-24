Chi tiết nộp thuế bán dự án bất động sản - chuyển nhượng vốn, cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp.

Nhằm hướng dẫn người nộp thuế kê khai đúng quy định, Thuế TP HCM vừa thông báo tóm tắt nghĩa vụ thuế đối với việc bán dự án bất động sản - chuyển nhượng vốn, cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp.

Cụ thể, khi chuyển nhượng dự án bất động sản, doanh nghiệp phải bảo đảm đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, có quyết định chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, không tranh chấp.

Theo đó, thu nhập từ chuyển nhượng dự án bất động sản chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 20%, trong đó thu nhập tính thuế TNDN được tính bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào các năm trước (nếu có). Thu nhập chịu thuế được tính bằng giá chuyển nhượng (doanh thu) trừ cho giá vốn cộng với các chi phí liên quan hợp lý.

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT), doanh nghiệp chuyển nhượng dự án bất động sản là đối tượng không chịu thuế GTGT cho phần giá trị quyền sử dụng đất; còn phần công trình/hạ tầng xây dựng trên đất chịu thuế GTGT 10%.

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà, đất, chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2% trên giá chuyển nhượng. Tuy nhiên, cá nhân có thể được miễn thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện về việc có duy nhất quyền sở hữu 1 nhà hoặc quyền sử dụng 1 thửa đất.

Về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn chịu thuế TNDN là 20%. Trong đó, thu nhập tính thuế TNDN bằng giá chuyển nhượng trừ cho giá mua và chi phí chuyển nhượng.

Riêng cá nhân chuyển nhượng phần vốn góp, nộp thuế thuế TNCN 20% trên thu nhập tính thuế (giá bán trừ cho giá vốn và chi phí). Nhà đầu tư cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu nộp thuế TNCN 0,1% trên giá chuyển nhượng.

Đặc biệt, khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu chi trả lãi suất cho cá nhân (người sở hữu trái phiếu), doanh nghiệp phải sẽ nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN 5% trên tổng số tiền lãi, theo quy định về thu nhập từ đầu tư vốn. Tiếp đến, doanh nghiệp sẽ thay thế người sở hữu trái phiếu nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước.