Chỉ trong 60 ngày, một mặt hàng giúp Việt Nam thu về gần 1,4 tỷ USD, kỳ vọng lập kỷ lục mới năm 2024

Cà phê chính là mặt hàng xuất khẩu vừa gây bất ngờ lớn trong các nhóm hàng xuất khẩu của ngành Nông nghiệp Việt Nam. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tính từ đầu năm đến hết tháng 2/2024, các nhóm hàng xuất khẩu của ngành Nông nghiệp nước ta đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của các nhóm hàng này đạt 9,84 tỷ USD, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn nữa, xuất siêu của toàn ngành đạt 2,68 tỷ USD, tăng 2,9 lần so với cùng kỳ của năm 2023.

Đặc biệt, theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt tới 1,38 tỷ USD (tăng tới 96% so với cùng kỳ năm ngoái). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cà phê vượt qua thủy sản để đứng top 2 về kim ngạch xuất khẩu (chỉ sau gỗ và sản phẩm gỗ) trong ngành Nông nghiệp.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt tới 1,38 tỷ USD. Ảnh minh họa

Trước đó, theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 2/2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 57.000 tấn cà phê, với kim ngạch đạt 184,4 triệu USD. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/2/2024, tổng lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 295.000 tấn, với kim ngạch đạt 911 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2023, giá trị xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh. Hiện nay, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA), giá cà phê xuất khẩu trung bình đạt gần 3.100 USD/tấn, tương đương với tăng gần 43% so với cùng kỳ.

Kỳ vọng cà phê Việt Nam lập kỷ lục mới năm 2024

Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế giới (chỉ sau Brazil). Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam được dự báo có thể đạt từ 4,5 - 5 tỷ USD trong năm 2024. Ảnh minh họa

Với những dấu hiệu khả quan về giá cà phê trong 2 tháng đầu năm, các chuyên gia dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể đạt từ 4,5 – 5 tỷ USD trong năm 2024. Nếu đạt được mốc này, đây cũng sẽ là năm đạt kỷ lục mới về kim ngạch xuất khẩu cà phê của nước ta.

Trước đó, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 4,24 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm 2022. Đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay, đồng thời là năm thứ hai liên tiếp giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam vượt 4 tỷ USD. Trong năm 2023, các thị trường xuất khẩu hàng đầu của cà phê Việt Nam có Đức, Ý, Mỹ…

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), thế giới sẽ không thiếu nguồn cung cà phê Arabica, nhưng sẽ gặp khó khăn với Robusta. Hiện nay, Việt Nam đang là quốc gia sản xuất và cung cấp cà phê Robusta số 1 của thế giới trong nhiều năm nay. Do đó, nhiều quốc gia trên thế giới đã quen với việc mua cà phê Robusta của Việt Nam. Báo cáo của ICO chỉ ra rằng, giá cà phê Robusta đã tăng lên mức cao nhất trong 30 năm, vì lo ngại nguồn cung thắt chặt ở Việt Nam.

Trên thực tế, nguồn cung cà phê Robusta trên toàn cầu vẫn còn bị ách tắc và còn hiện tượng kháng giá ở thị trường nội địa của nhiều quốc gia sản xuất chính. Ngoài ra, do EU quy định cà phê là mặt hàng phải đáp ứng về Quy định chống phá rừng (EUDR) nên cũng ảnh hưởng tới giá vì nhiều quốc gia vẫn chưa kịp chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đáp ứng yêu cầu này. Chính vì vậy, cà phê của Việt Nam vẫn tiếp tục được hưởng lợi về giá.

Ngoài lợi thế về giá, theo các chuyên gia, khả năng làm chủ thị trường xuất khẩu cà phê, đặc biệt là Robusta, trong những tháng đầu của năm 2024, sẽ mang lại ưu thế kép trong quá trình gia tăng giá trị xuất khẩu. Hơn nữa, cà phê của Việt Nam hiện đang trong thời điểm dồi dào về nguồn cung nhất trong năm. Trong khi đó, cả Brazil và Indonesia đều dự kiến thu hẹp hoạt động xuất khẩu sau khi tiến hành ồ ạt bán hàng vào nửa cuối của năm 2023.

Theo Healthline, nhiều người bắt đầu một ngày mới bằng việc thưởng thức một tách cà phê sau bữa sáng. Thức uống này không chỉ cải thiện sự tập trung mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cụ thể, uống cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ bệnh tiểu đường type 2, nguy cơ trầm cảm, hỗ trợ sức khỏe gan, sức khỏe não bộ, cải thiện sức khỏe tim mạch, góp phần tăng tuổi thọ, kiểm soát cân nặng…

Bài viết tham khảo nguồn: Mard, Customs, VICOFA, ICO, Healthline