Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ vài giờ tới, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An cần đặc biệt lưu ý

24-09-2025 - 16:45 PM | Sống

Trong 3 giờ tới, bão được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Theo tin nhanh về bão số 9 (15 giờ ngày 24/9) của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Hồi 15 giờ, tâm bão số 9 ở khoảng 21,5 độ vĩ Bắc; 112,3 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 470 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (150 – 166 km/giờ), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Tin dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Trong ngày 24/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 0h đến 14h ghi nhận tại một số trạm khá cao, như Văn Lem 1 (Quảng Ngãi) 76,8 mm, Chư Sê (Gia Lai) 47,2 mm.

Theo dự báo, từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to, với tổng lượng phổ biến 100–250 mm, cục bộ trên 350 mm. Riêng chiều tối và đêm 24/9, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa 15–30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 26/9, các khu vực trên vẫn duy trì mưa vừa, mưa to, có nơi rất to với lượng 20–50 mm, cục bộ trên 100 mm. Dự báo đợt mưa lớn này kéo dài đến hết đêm 26/9, tổng lượng mưa phổ biến 150–300 mm, cục bộ có nơi vượt 450 mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét ở sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở mức 1.

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng – Thái Bình, cùng các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An đang dao động nhẹ và ở dưới mức báo động 1.

Theo dự báo, từ đêm 24/9 đến ngày 27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ tại thượng lưu các sông có thể tăng từ 4–7 m, trong khi hạ lưu tăng từ 2–4 m.

photo-1758702180064

Ảnh minh họa

Đỉnh lũ trên sông Thao và một số sông nhỏ có khả năng đạt mức báo động 2–3; trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã có thể đạt mức báo động 1–2, có nơi vượt báo động 2.

Trên thượng lưu sông Cả, mực nước có thể vượt báo động 1, trong khi hạ lưu sông Hồng – Thái Bình, sông Mã và sông Cả vẫn dưới mức báo động 1.

Đợt lũ này tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở mức 1–2. Người dân cần chủ động phòng tránh, đặc biệt trong các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt hàng ngày.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/9/2025

Tại Hà Nội, trời có mây, ban ngày nắng, về đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Nhiệt độ dao động từ 24–26 độ C, cao nhất 33–35 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 32–35 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi có dông, cục bộ mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Nhiệt độ từ 22–25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 32–35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Cảnh báo khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C, cao nhất 31–34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2–3. Nhiệt độ 24–27 độ C, cao nhất 31–34 độ C.

Tại Tây Nguyên, mưa xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt vào chiều tối và đêm với lượng mưa rào rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Nhiệt độ từ 19–22 độ C, cao nhất 25–28 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông mưa nhiều hơn vào chiều tối và đêm, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ 23–26 độ C, cao nhất 30–33 độ C.

Riêng TP.Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ từ 24–26 độ C, cao nhất 31–33 độ C.

Phát hiện ánh vàng giữa bìa rừng, cán bộ kiểm lâm hân hoan tìm thấy “báu vật” đặc hữu của Việt Nam

Thùy Linh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của nhiều trường đại học tại TP.HCM

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của nhiều trường đại học tại TP.HCM Nổi bật

Vợ chồng U70 lương hưu 37 triệu đồng quyết cho thuê nhà vào viện dưỡng lão hưởng phúc, 1 năm sau ôm hối tiếc: “Chẳng đâu bằng nhà mình”

Vợ chồng U70 lương hưu 37 triệu đồng quyết cho thuê nhà vào viện dưỡng lão hưởng phúc, 1 năm sau ôm hối tiếc: “Chẳng đâu bằng nhà mình” Nổi bật

Bảng chi tiêu trị giá 13,3 triệu đồng khiến nhiều người xem xong thấy ngại

Bảng chi tiêu trị giá 13,3 triệu đồng khiến nhiều người xem xong thấy ngại

16:12 , 24/09/2025
27 tuổi, thu nhập gần 400 triệu đồng/năm, tôi vẫn thấy mình kém cỏi: Bừng tỉnh sau khi xem “Tỷ phú ẩn thân”

27 tuổi, thu nhập gần 400 triệu đồng/năm, tôi vẫn thấy mình kém cỏi: Bừng tỉnh sau khi xem “Tỷ phú ẩn thân”

16:07 , 24/09/2025
Gạch tại Tử Cấm Thành nứt vỡ sau động đất, hé lộ bí mật giấu kín suốt 618 năm

Gạch tại Tử Cấm Thành nứt vỡ sau động đất, hé lộ bí mật giấu kín suốt 618 năm

15:50 , 24/09/2025
Nữ kế toán từ chối chuyển khoản 7,3 tỷ đồng theo lệnh của “vợ sếp”, còn âm thầm báo cảnh sát: Vài ngày sau bất ngờ được công ty khen thưởng

Nữ kế toán từ chối chuyển khoản 7,3 tỷ đồng theo lệnh của “vợ sếp”, còn âm thầm báo cảnh sát: Vài ngày sau bất ngờ được công ty khen thưởng

15:45 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên