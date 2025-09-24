Chỉ vài giờ tới, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An cần đặc biệt lưu ý

Theo tin nhanh về bão số 9 (15 giờ ngày 24/9) của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Hồi 15 giờ, tâm bão số 9 ở khoảng 21,5 độ vĩ Bắc; 112,3 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 470 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (150 – 166 km/giờ), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Tin dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Trong ngày 24/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 0h đến 14h ghi nhận tại một số trạm khá cao, như Văn Lem 1 (Quảng Ngãi) 76,8 mm, Chư Sê (Gia Lai) 47,2 mm.

Theo dự báo, từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to, với tổng lượng phổ biến 100–250 mm, cục bộ trên 350 mm. Riêng chiều tối và đêm 24/9, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa 15–30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 26/9, các khu vực trên vẫn duy trì mưa vừa, mưa to, có nơi rất to với lượng 20–50 mm, cục bộ trên 100 mm. Dự báo đợt mưa lớn này kéo dài đến hết đêm 26/9, tổng lượng mưa phổ biến 150–300 mm, cục bộ có nơi vượt 450 mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét ở sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở mức 1.

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng – Thái Bình, cùng các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An đang dao động nhẹ và ở dưới mức báo động 1.

Theo dự báo, từ đêm 24/9 đến ngày 27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ tại thượng lưu các sông có thể tăng từ 4–7 m, trong khi hạ lưu tăng từ 2–4 m.

Ảnh minh họa

Đỉnh lũ trên sông Thao và một số sông nhỏ có khả năng đạt mức báo động 2–3; trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã có thể đạt mức báo động 1–2, có nơi vượt báo động 2.

Trên thượng lưu sông Cả, mực nước có thể vượt báo động 1, trong khi hạ lưu sông Hồng – Thái Bình, sông Mã và sông Cả vẫn dưới mức báo động 1.

Đợt lũ này tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở mức 1–2. Người dân cần chủ động phòng tránh, đặc biệt trong các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt hàng ngày.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/9/2025

Tại Hà Nội, trời có mây, ban ngày nắng, về đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Nhiệt độ dao động từ 24–26 độ C, cao nhất 33–35 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 32–35 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi có dông, cục bộ mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Nhiệt độ từ 22–25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 32–35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Cảnh báo khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C, cao nhất 31–34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2–3. Nhiệt độ 24–27 độ C, cao nhất 31–34 độ C.

Tại Tây Nguyên, mưa xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt vào chiều tối và đêm với lượng mưa rào rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Nhiệt độ từ 19–22 độ C, cao nhất 25–28 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông mưa nhiều hơn vào chiều tối và đêm, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ 23–26 độ C, cao nhất 30–33 độ C.

Riêng TP.Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ từ 24–26 độ C, cao nhất 31–33 độ C.