Chỉ vài ngày nữa, một bệnh viện tuyến đầu ở Hà Nội mở đợt khám miễn phí, đăng ký chưa đến 5 phút

Nhân dịp cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông báo tổ chức chương trình khám freemiễn phí trong 4 ngày, từ ngày 4 đến hết 7/8/2026.

Chương trình có tổng cộng 2.000 suất, dành cho phụ nữ, phụ nữ mang thai và các gia đình có nhu cầu chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa. Số lượng đăng ký có hạn và việc tiếp nhận có thể kết thúc sớm khi bệnh viện đã nhận đủ người tham gia.

Thay vì phải trực tiếp đến lấy số, người dân chỉ cần điền một biểu mẫu trực tuyến với những thông tin cơ bản. Nếu chuẩn bị sẵn số căn cước công dân, địa chỉ và số điện thoại, quá trình đăng ký có thể hoàn tất trong chưa đến 5 phút.

Ảnh Bệnh viện Phụ sản TW Cơ sở 2

Những dịch vụ nào thực sự được miễn phí?

Theo thông báo của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhóm người có nhu cầu khám phụ khoa sẽ được miễn phí khám phụ khoa, siêu âm phụ khoa và siêu âm vú.

Đối với phụ nữ mang thai, chương trình gồm khám thai, siêu âm thai và chạy monitor theo dõi tim thai, cơn co tử cung khi có chỉ định của bác sĩ. Người tham gia sẽ được các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trực tiếp thăm khám, tư vấn tại cơ sở mới.

Danh sách trên cho thấy đây không phải gói khám, chữa bệnh miễn phí toàn bộ. Các dịch vụ như xét nghiệm máu, nước tiểu, xét nghiệm HPV, sàng lọc trước sinh, thuốc, thủ thuật hoặc điều trị chuyên sâu chưa được bệnh viện công bố thuộc phạm vi miễn phí.

Vì vậy, nếu trong quá trình khám, bác sĩ chỉ định thêm xét nghiệm hoặc kỹ thuật ngoài danh sách, người bệnh nên hỏi rõ chi phí và quyền lợi bảo hiểm y tế trước khi thực hiện. Người đăng ký cũng không nên hiểu rằng một người mặc nhiên được sử dụng toàn bộ các dịch vụ của cả nhóm phụ khoa và sản khoa.

Ảnh Bác sĩ ơi

Ngoài những hạng mục trên, người đã đăng ký và thực tế đến khám trong thời gian chương trình sẽ được nhận một phần quà chào đón từ bệnh viện.

Đăng ký trong vài phút nhưng phải chờ xác nhận

Để tham gia, người dân truy cập biểu mẫu do Bệnh viện Phụ sản Trung ương công bố, sau đó điền họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, địa chỉ thường trú, số điện thoại và ngày mong muốn đến khám.

Người đăng ký có thể lựa chọn buổi sáng hoặc chiều trong các ngày từ 4 đến 7/8. Sau khi gửi biểu mẫu, bệnh viện sẽ gửi tin nhắn xác nhận đăng ký thành công.

Điểm cần đặc biệt lưu ý là việc gửi biểu mẫu chưa đồng nghĩa người dân chắc chắn đã có suất. Chương trình chỉ tiếp nhận 2.000 lượt và có thể đóng đăng ký khi đủ số lượng. Người chưa nhận được tin nhắn xác nhận không nên tự đến bệnh viện, đặc biệt khi cơ sở 2 nằm cách khá xa khu vực trung tâm Hà Nội.

Khi đi khám, người dân nên mang theo căn cước công dân bản gốc, điện thoại có tin nhắn xác nhận và đến đúng ngày, buổi đã đăng ký. Thai phụ nên chuẩn bị thêm sổ khám thai; những người từng khám hoặc điều trị trước đó nên mang theo kết quả siêu âm, xét nghiệm, đơn thuốc và hồ sơ liên quan.

Thẻ bảo hiểm y tế cũng nên được mang theo để sử dụng trong trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài chương trình. Người bệnh không cần tự nhịn ăn nếu chưa nhận được yêu cầu cụ thể từ bác sĩ.

Nếu cần kiểm tra tình trạng đăng ký, lịch tiếp nhận hoặc chi phí phát sinh, người dân có thể liên hệ tổng đài của bệnh viện theo số 1900 1029.

Bệnh viện mới hoạt động ra sao, đường đi thế nào?

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 nằm tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội, khu vực trước đây thuộc huyện Quốc Oai. Công trình được xây dựng trên khu đất gần 60.000m², có quy mô 300 giường nội trú và khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày.

Theo Báo Nhân Dân, bệnh viện đã bố trí vị trí làm việc cho gần 30 khoa, phòng, trung tâm và đơn vị. Cơ sở mới được vận hành theo phương châm “tuy hai mà một”, nghĩa là hai địa điểm cùng chung hệ thống quản lý, chất lượng chuyên môn và mục tiêu phục vụ người bệnh. Nhân lực, chuyên gia và trang thiết bị sẽ được điều phối giữa hai cơ sở.

Việc đưa địa điểm mới vào hoạt động được kỳ vọng giảm tải cho cơ sở trong nội đô, đồng thời giúp người dân phía Tây Hà Nội và các địa phương lân cận tiếp cận dịch vụ sản phụ khoa chuyên sâu thuận tiện hơn.

Ảnh Báo Hà Nội Mới

Từ trung tâm Hà Nội, người dân có thể đi theo hướng Trần Duy Hưng, vào Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc, sau đó rẽ về khu vực Ngọc Than – Kiều Phú theo biển chỉ dẫn. Người đi xe máy cần sử dụng đường gom Đại lộ Thăng Long.

Khi đặt taxi hoặc xe công nghệ, người dân nên nhập đầy đủ điểm đến “Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 – Kiều Phú”, tránh nhầm với cơ sở 1 tại phố Tràng Thi, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 hoặc Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 nằm ngay bên cạnh.

Trước khi xuất phát, người đã đăng ký nên kiểm tra lại tin nhắn xác nhận, thời gian khám và địa chỉ cụ thể để tránh nhầm địa điểm hoặc mất công di chuyển.