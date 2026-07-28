Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp , tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đại học công lập trên địa bàn thành phố.

Đối với hệ thống trường cao đẳng và trung cấp công lập, thành phố sẽ sắp xếp 19 cơ sở, gồm 10 trường Cao đẳng và 9 trường Trung cấp thành 10 cơ sở, gồm 8 trường Cao đẳng và 2 trường Trung cấp.

Trong đó, giữ nguyên 5 trường để tiếp tục tái cấu trúc (Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội và Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội).

Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội được giữ nguyên để tiếp tục tái cấu trúc. (Ảnh: Vietnamnet)

Hai trường trung cấp sẽ xây dựng đề án nâng cấp thành trường cao đẳng đa ngành, đồng thời, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 14 trường còn lại.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), thành phố sẽ sắp xếp 29 trung tâm GDNN - GDTX thành 14 trung tâm. Sau khi Trung ương có hướng dẫn chi tiết về tiêu chí, điều kiện thành lập với loại hình trường trung học nghề sẽ chuyển đổi sang mô hình trường trung học nghề với 5 trung tâm GDNN-GDTX.

Việc hợp nhất được thực hiện theo từng khu vực như nội đô, phía Bắc, phía Đông, phía Tây, Tây Nam, Tây Bắc, phía Nam và khu vực sông Hồng.

Đối với trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giữ nguyên đầu mối tổ chức, hướng tới mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô.

Thành phố đã chủ trương đầu tư, phát triển trường Đại học Thủ đô Hà Nội với định hướng, chiến lược rõ ràng thông qua Đề án phát triển trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được UBND Thành phố ban hành, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các trường sau sắp xếp phải đáp ứng các điều kiện thành lập theo quy định (trừ trường đặc thù là Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội); tiếp tục thực hiện tự chủ chi thường xuyên trở lên; đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với nguồn lực mạnh và quy mô tuyển sinh lớn.

Các trường khi thực hiện sáp nhập giai đoạn trước mắt giữ nguyên về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, tài sản, cơ chế tài chính, biên chế được giao, cán bộ hiện có… của các trường.