Chỉ vài ngày nữa, "siêu nút giao" đa tầng phức tạp kết nối 2 cao tốc hơn 57.000 tỷ với sân bay Long Thành sẽ được thông xe toàn bộ

Theo thông tin từ Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam), đơn vị vừa thực hiện kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án tổ chức giao thông và sớm đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành (phường Long Thành, TP Đồng Nai).

Qua kiểm tra thực tế, các bên cơ bản thống nhất chủ trương đưa toàn bộ nút giao vào khai thác vào cuối tháng 5. Các đơn vị cũng thống nhất nhiều giải pháp được bổ sung như lắp đặt thêm biển báo, biển cấm, biển hướng dẫn phân luồng, sơn vạch kẻ đường và hoàn thiện hệ thống cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Sơ đồ tổ chức giao thông dự kiến khi đưa vào khai thác toàn bộ nút giao Long Thành.

Ban Quản lý dự án 85 cho biết, trong giai đoạn đầu vận hành, nút giao Long Thành mới khai thác 2 nhánh cho xe vào tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu từ nhánh số 2 đường T2 và rời cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua nhánh N7 và nhánh số 1 đường T2.

Hiện tuyến chỉ cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h khiến cho việc lưu thông chưa thật sự thuận lợi vì đây là nút giao quan trọng, kết nối tứ phía về cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nên cần gấp rút thông cả nút giao để phục vụ người dân.

Dự kiến cuối tháng 5 sẽ thông các nhánh còn lại của nút giao Long Thành bao gồm nhánh 3 kết nối phương tiện từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng Biên Hòa đi Vũng Tàu nhập lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đi Dầu Giây. Nhánh 12 phục vụ xe từ TP.HCM đi Dầu Giây rẽ vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để quay đầu theo hướng về Biên Hòa.

Ngoài ra, nhánh 4 sẽ kết nối dòng xe từ hướng Dầu Giây về TP.HCM xuống cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo để về Biên Hòa. Nhánh 1 phục vụ phương tiện từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhập lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đi quốc lộ 51 hoặc về TP.HCM. Nhánh 6 sẽ cho phép xe từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ xuống cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng về Vũng Tàu.

Từ ngày 18-5, hơn 54km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác. Tuy nhiên, nút giao Long Thành mới chỉ được khai thác nhánh 2, tuyến T2 nên việc lưu thông vẫn còn những giới hạn nhất định.

Hiện nay, phương tiện từ Biên Hòa, Trảng Bom hoặc khu vực Bình Dương (cũ) vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ qua nút giao Võ Nguyên Giáp và có thể ra tại nút giao 992 hoặc quốc lộ 56, chưa thể xuống Long Thành.

Trong khi đó, xe từ Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành hoặc Nhơn Trạch vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua nhánh 2 tuyến T2 hiện chỉ di chuyển theo hướng về Vũng Tàu, chưa thể đi về hướng Biên Hòa. Xe từ Dầu Giây muốn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải ra quốc lộ 51 rồi vòng ngược lại, chưa thể vào trực tiếp.﻿

Nút giao Long Thành được đánh giá là tổ hợp giao thông phức tạp, được đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Đây là nút giao được cho là quan trọng nhất của cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và tuyến đường T2 sân bay Long Thành.