Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ với 1 bức ảnh mà Subeo – con trai duy nhất của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La khiến chị em phải thốt lên: Chuẩn xé truyện bước ra

09-08-2025 - 11:10 AM | Lifestyle

Chỉ với một bức ảnh đang rót rượu trong nhà hàng, Subeo – quý tử nhà Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La – bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Một khoảnh khắc đời thường tưởng như đơn giản của Subeo – quý tử nhà Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La – lại đủ sức khiến mạng xã hội dậy sóng. Chỉ với bức ảnh đang rót rượu vang tại một nhà hàng cao cấp, cậu bé năm nào giờ đây đã khiến hội chị em "lụi tim" vì khí chất đĩnh đạc, điềm tĩnh và phong thái đúng chuẩn "tổng tài bước ra từ truyện tranh".

Trong ảnh, Subeo diện trang phục tối màu, mái tóc gọn gàng và ánh mắt tập trung khi đang phục vụ rượu vang cho thực khách – một hình ảnh rất khác so với sự ngây thơ, tinh nghịch mà công chúng từng quen thuộc ở cậu bé. Dù chỉ là một bức hình được chụp trong lúc thực tập tại nhà hàng thuộc tập đoàn của gia đình, nhưng thần thái và ngoại hình của Subeo nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Chỉ với 1 bức ảnh mà Subeo – con trai duy nhất của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La khiến chị em phải thốt lên: Chuẩn xé truyện bước ra- Ảnh 1.

Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý không chỉ là vẻ ngoài cao ráo, điển trai của Subeo mà còn là sự trưởng thành vượt bậc về khí chất. "Đúng là gen trội của Hà Hồ – Cường Đô La", một bình luận nhận về hàng nghìn lượt thích. Nhiều người thậm chí không giấu được sự ngưỡng mộ trước cách mà gia đình Cường Đô La nuôi dạy con: Để con tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp từ sớm, nhưng vẫn giữ được sự nền nã, điềm đạm.

Ngoài những bình luận xuýt xoa về ngoại hình của Subeo ở tuổi 15 cũng có người nhắc nhở rằng cậu bé đang cầm ly rượu chưa đúng quy chuẩn. Nhiều người lên tiếng bênh vực là Subeo chỉ đang học nghề mà thôi.

Subeo sinh năm 2010, là con trai duy nhất của Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Dù cha mẹ đã ly hôn từ lâu, nhưng cậu bé luôn nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ cả hai bên gia đình. Những năm gần đây, Subeo sống cùng Hồ Ngọc Hà – Kim Lý và thường xuyên được đưa đi du lịch, học tập tại những ngôi trường quốc tế hàng đầu. Thỉnh thoảng, cậu cũng dành thời gian về thăm bố ruột và các em cùng cha khác mẹ.

Được biết, bức ảnh gây "bão mạng" lần này được chụp tại một nhà hàng cao cấp, nơi Subeo đến thực tập trong kỳ nghỉ hè. Đây là mô hình giáo dục thực tế mà nhiều gia đình giàu có áp dụng để con cái hiểu được giá trị lao động và rèn luyện kỹ năng xã hội. Thay vì bao bọc trong nhung lụa, Subeo đang dần được định hướng để tự lập, trưởng thành và có trách nhiệm.

Không phô trương, không ồn ào, nhưng chính sự điềm đạm và bản lĩnh được rèn từ sớm đã giúp Subeo ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng. Từ hình ảnh cậu bé rót rượu với ánh mắt tập trung và đôi tay chắc chắn, người ta không còn thấy một "Subeo con của người nổi tiếng" nữa, mà là một chàng trai trẻ đang từng bước khẳng định giá trị của bản thân một cách thầm lặng nhưng đầy sức nặng.

Theo Thanh Yên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điều lần đầu Quỳnh Anh Shyn tiết lộ khi mua căn nhà thứ 2 trước tuổi 30

Điều lần đầu Quỳnh Anh Shyn tiết lộ khi mua căn nhà thứ 2 trước tuổi 30 Nổi bật

Tóc Tiên xinh hết nước chấm tổng duyệt Concert Quốc Gia, bật mí 1 thông tin chưa từng có

Tóc Tiên xinh hết nước chấm tổng duyệt Concert Quốc Gia, bật mí 1 thông tin chưa từng có Nổi bật

Bên trong lễ làm mới lời thề hôn nhân của vợ chồng con cả Beckham: Tiệc xa hoa 200 khách, nhà nội không được mời!

Bên trong lễ làm mới lời thề hôn nhân của vợ chồng con cả Beckham: Tiệc xa hoa 200 khách, nhà nội không được mời!

11:02 , 09/08/2025
Tuổi 15 của "cậu cả" Subeo

Tuổi 15 của "cậu cả" Subeo

10:42 , 09/08/2025
Mời “đoàn mình” xem trọn bộ sưu tập Yêu Nước: Đu concert quốc gia là phải cỡ này, làm sao để có?

Mời “đoàn mình” xem trọn bộ sưu tập Yêu Nước: Đu concert quốc gia là phải cỡ này, làm sao để có?

10:11 , 09/08/2025
'Thần đồng Đà Lạt' kiếm 5 cây vàng/đêm, U80 vẫn đắt sô

'Thần đồng Đà Lạt' kiếm 5 cây vàng/đêm, U80 vẫn đắt sô

09:59 , 09/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên