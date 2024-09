Chìa khóa để hạ tầng TPHCM cất cánh

Theo đề án, đến năm 2035, TPHCM sẽ hoàn thiện 6 tuyến metro. Trong đó, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên ) dài 19,7km sẽ được kéo dài thêm gần 21 km từ ga Bến Thành về An Hạ (huyện Bình Chánh), nâng chiều dài toàn tuyến lên 40,8 km. Tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11 km sẽ đầu tư thêm 2 đoạn dài 9,1 km là Bến Thành - Thủ Thiêm và Tham Lương - bến xe An Sương, nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên 20,2 km. Ngoài ra, TPHCM sẽ hoàn thành 4 tuyến khác gồm: tuyến số 3 (Hiệp Bình Phước - vòng xoay Dân Chủ - Tân Kiên - An Hạ) dài 29,5 km; tuyến số 4 (depot Đông Thạnh - Bến Thành - ga Bà Chiêm đường Vành đai 3) dài 36,8 km; tuyến số 5 (ga Võ Chí Công đường Vành đai 2 - ngã tư Bảy Hiền - depot Đa Phước) dài 32,5 km; tuyến số 6 (Bà Quẹo - sân bay Tân Sơn Nhất - Bình Triệu - Phú Hữu) dài 22,8 km. Tổng mức đầu tư cho các dự án (chưa tính tuyến số 1) khoảng 837.000 tỷ đồng.