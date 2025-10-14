Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chìa khoá giúp doanh nghiệp Việt tái cấu trúc chuỗi cung ứng

14-10-2025 - 10:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Chìa khoá giúp doanh nghiệp Việt tái cấu trúc chuỗi cung ứng

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, doanh nghiệp Việt đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Trong đó, đa dạng hóa nguồn cung kết hợp với số hóa được xem là bộ giải pháp hiệu quả, giúp nâng cao khả năng thích ứng, giảm thiểu rủi ro và tạo nền tảng phát triển bền vững.

Chìa khoá giúp doanh nghiệp Việt tái cấu trúc chuỗi cung ứng- Ảnh 1.

Tìm hiểu thêm các dịch vụ Tài trợ Thương mại, Tài trợ chuỗi cung ứng của Ngân hàng UOB Việt Nam tại đây!

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
doanh nghiệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 14/10: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt tăng mạnh, vượt mốc 146 triệu đồng/lượng

Sáng 14/10: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt tăng mạnh, vượt mốc 146 triệu đồng/lượng Nổi bật

Bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2025

Bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2025 Nổi bật

Thách thức về vốn – Giải pháp nào cho doanh nghiệp dệt may?

Thách thức về vốn – Giải pháp nào cho doanh nghiệp dệt may?

09:05 , 14/10/2025
Giá vàng hôm nay 14/10: Lập đỉnh mới, vượt 4.100 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 14/10: Lập đỉnh mới, vượt 4.100 USD/ounce

08:51 , 14/10/2025
Chính phủ chỉ đạo rà soát tài khoản ngân hàng của người dân trên VNeID, phấn đấu 100% người dân có tài khoản an sinh xã hội

Chính phủ chỉ đạo rà soát tài khoản ngân hàng của người dân trên VNeID, phấn đấu 100% người dân có tài khoản an sinh xã hội

18:16 , 13/10/2025
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Khó khăn của thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, thiên tai, sự cố SCB đặt ra nhiều thách thức đối với điều hành chính sách tiền tệ

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Khó khăn của thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, thiên tai, sự cố SCB đặt ra nhiều thách thức đối với điều hành chính sách tiền tệ

18:09 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên