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Chiếc áo da gắn với ‘ông vua AI’ Jensen Huang được đấu giá gần 1 triệu USD

| | Tài chính quốc tế

Chiếc áo khoác da màu đen gắn liền với hình ảnh của Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang vừa được bán với giá 960.000 USD, tại cuộc đấu giá của Sotheby’s ở New York, cao gấp 16 lần mức định giá ban đầu.

CEO Nvidia Jensen Huang mặc chiếc áo da trong bức ảnh trên trang bìa tạp chí TIME

Theo Sotheby’s, có 45 nhà sưu tập tham gia đấu giá chiếc áo khoác hiệu Tom Ford. Ông Brahm Wachter, Giám đốc bộ phận đồ sưu tầm hiện đại của Sotheby’s, mô tả đây là “hiện vật gắn bó mật thiết với một trong những nhân vật tiêu biểu nhất của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI)”.

Trong hơn 1 thập kỷ, chiếc áo khoác da màu đen đã trở thành dấu ấn phong cách của ông Huang. CEO Nvidia thường mặc áo này tại các sự kiện ra mắt sản phẩm, hội nghị dành cho nhà phát triển, những thông báo quan trọng về AI và cả khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time năm 2021.

Sotheby’s cho biết chiếc áo được xác định là mẫu ông Huang mặc tại sự kiện Hon Hai Tech Day ở Đài Bắc (Đài Loan – Trung Quốc) vào tháng 10/2023 và có chữ ký của ông ở mặt trong - đã được tổ chức James Spence Authentication xác thực.

Theo người phát ngôn của ông Huang, vị CEO đã sử dụng chiếc áo này trong ít nhất 20 năm.

Giống như cố CEO Apple Steve Jobs gắn với chiếc áo cổ lọ màu đen hay CEO Meta Mark Zuckerberg với áo phông xám, áo khoác da đã trở thành biểu tượng nhận diện của Jensen Huang. Hình ảnh này cũng gắn liền với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Nvidia trong cuộc đua AI.

Dưới sự lãnh đạo của ông Huang, Nvidia từ một nhà sản xuất chip đồ họa đã vươn lên trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về chip AI và là công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Sự bùng nổ của AI đã khiến các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia trở thành mặt hàng được săn đón trên toàn cầu.

Theo Forbes , ông Jensen Huang hiện sở hữu khối tài sản khoảng 175 tỷ USD, là người giàu thứ 7 thế giới. Tạp chí Fortune xếp ông ở vị trí số 1 trong danh sách những nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2025.

Cuộc đấu giá do Long Journey Ventures tổ chức hôm 17/7, để gây quỹ cho Edge Institute - tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ đào tạo, học bổng và các chương trình phát triển dành cho thế hệ nhà sáng tạo trẻ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, khoa học, văn hóa và xã hội.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

Từ Khóa:
jensen huang

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