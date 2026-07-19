Nga công khai 'quân bài' Banderol, tăng tốc chiến lược hỏa lực giá rẻ: Thông điệp gì gửi tới Ukraine?

Tờ Long War Journal đưa tin, Moscow đã lần đầu tiên chính thức thừa nhận về tên lửa hành trình phóng từ máy bay S8000 Banderol mới của mình trong một phóng sự của truyền thông nhà nước Nga được công bố tuần này.

Được Công ty Phát thanh và Truyền hình Trung ương Toàn Nga (VGTRK) công bố vào ngày 12/7, phóng sự cho thấy một binh sĩ Nga và người dẫn chương trình Vladimir Solovyov đang kiểm tra một máy bay không người lái điều khiển từ xa hoạt động ở độ cao trung bình trong thời gian dài có tên gọi Inokhodets (hoặc Orion). Máy bay không người lái (UAV) này mang theo một thứ bên dưới thân mà thông tin trong phóng sự khẳng định là tên lửa Banderol, mặc dù hình ảnh tên lửa đã bị làm mờ. Sau đó, chiếc UAV (hoặc một chiếc khác cùng loại) được nhìn thấy cất cánh.

Đáng chú ý, UAV Inokhodets xuất hiện trong phóng sự có phần mũi lớn hơn để chứa hệ thống liên lạc vệ tinh Aktsent-SM, giúp mở rộng phạm vi điều khiển của UAV. Hệ thống này không có trong mẫu Inokhodets ban đầu mà Bộ Quốc phòng Nga mua, và phiên bản mới hơn hiếm khi xuất hiện công khai trong các đoạn video chiến đấu. Những bức ảnh trước đây về UAV Inokhodets mang tên lửa Banderol, được các nguồn không chính thức công bố hồi năm ngoái, cho thấy phiên bản cũ hơn của loại UAV này.

Theo Long War Journal, khi sử dụng UAV Inokhodets để mang theo tên lửa Banderol, người Nga dường như đã tháo bỏ hệ thống nhắm mục tiêu đa phổ ổn định bằng con quay hồi chuyển của UAV, thường được đặt dưới mũi hoặc phần trung tâm của thân UAV. Mặc dù UAV này vẫn giữ lại hệ thống cảm biến quang điện nhỏ hơn được gắn dưới mũi, nhưng thiết kế này khiến UAV không phù hợp cho các nhiệm vụ trinh sát và nhắm mục tiêu động.

Ảnh chụp màn hình phóng sự của Công ty Phát thanh và Truyền hình Trung ương Toàn Nga (VGTRK) vào ngày 12/7/2026 cho thấy một UAV Inokhodets được trang bị tên lửa Banderol (hàng trên); một bức ảnh do blogger Kirill Fyodorov đăng tải trên Telegram vào ngày 12/5/2025 cho thấy một UAV Inokhodets được trang bị tên lửa Banderol (hàng dưới bên trái); một bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 27/1/2022 cho thấy nguyên mẫu bay thử nghiệm đầu tiên của Inokhodets với hệ thống truyền thông sử dụng vệ tinh nhân tạo để thiết lập đường truyền vô tuyến SATCOM (hàng dưới bên phải).

Thông tin cơ bản về tên lửa hành trình Banderol

Long War Journal đưa tin, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) lần đầu tiên tiết lộ sự tồn tại của một loại vũ khí có tên Banderol vào tháng 4/2025 nhưng không cung cấp nhiều chi tiết vào thời điểm đó. Ngay sau đó, Moscow đã hé lộ về loại tên lửa này (hoặc mô hình của nó) trong một đoạn phim từ trường bắn Kapustin Yar, mà không nêu rõ tên của loại vũ khí này hoặc cho thấy nó hoạt động như thế nào. Trong khi đó, các nguồn tin của Ukraine báo cáo về một số cuộc tấn công bằng tên lửa Banderol rải rác ở các khu vực Odesa và Mykolaiv ở miền nam Ukraine.

Vào cuối mùa xuân năm ngoái, HUR đã công bố bản phân tích kỹ thuật cung cấp thêm thông tin về tên lửa mới của Nga. Tên lửa Banderol (có nghĩa là "Bưu kiện") dài khoảng 5 mét. Nó có thiết kế đơn giản và rõ ràng là được chế tạo với chi phí thấp. Giống như hầu hết các tên lửa của Nga, nhiều linh kiện của nó được sản xuất ở nước ngoài, bao gồm một số linh kiện từ Mỹ và các nước phương Tây khác.

Theo ghi nhận của HUR, tên lửa Banderol được trang bị động cơ phản lực cỡ nhỏ của Trung Quốc sẵn có trên thị trường, “có thể bay xa tới 500 km với tốc độ hành trình 500 km/h” và “có thể thực hiện các cú ngoặt gấp hơn so với các tên lửa hành trình tiêu chuẩn khác của Nga”. Nó mang theo một đầu đạn phân mảnh nổ mạnh tương đối nhỏ, bao gồm khoảng 50 kg thuốc nổ.

Tên lửa này điều khiển bằng hệ thống quán tính và dẫn đường vệ tinh. HUR cho biết nó có ăng-ten Kometa-M8 điều khiển kiểu thu (CRPA) để chống lại tác chiến điện tử. Người Nga sau đó có thể đã lắp đặt thêm phiên bản mạnh mẽ hơn là Kometa-M12.

Nhà phát triển và sản xuất tên lửa Banderol là công ty Kronstadt của Nga - nhà thầu chính đứng sau UAV Inokhodets - phương tiện chính mang tên lửa.

“Việc điều chỉnh đang được tiến hành để cho phép triển khai từ trực thăng tấn công Mi-28N”, HUR cho biết.

Việc sử dụng UAV hoạt động ở độ cao trung bình trong thời gian dài để phóng tên lửa tầm xa mang lại một vai trò bổ sung cho loại UAV vốn khó sống sót khi nằm trong phạm vi phòng không của đối phương, như đã thấy trong cả xung đột ở Ukraine và Iran.

Tập đoàn General Atomics (Mỹ) cũng đã công bố kế hoạch thử nghiệm dòng UAV MQ-9B của mình như những phương tiện mang tên lửa hành trình trong năm nay.

Hình ảnh mô hình thử nghiệm tên lửa Banderol được trưng bày tại trường bắn Kapustin Yar, do hãng thông tấn nhà nước Nga TASS công bố vào ngày 26/4/2025 (trái), và hình ảnh phối cảnh tên lửa Banderol do HUR công bố vào ngày 12/5/2025.

Tần suất Nga sử dụng tên lửa nhắm vào Ukraine ngày càng tăng

Theo Long War Journal, quyết định của Moscow công khai thông tin về tên lửa Banderol trùng hợp với sự gia tăng rõ rệt tần suất sử dụng loại tên lửa này ở Ukraine. Kể từ giữa tháng 5/2026, Không quân Ukraine đã ghi nhận 16 vụ tấn công bằng loại vũ khí này, sau khi không báo cáo vụ nào kể từ tháng 9 năm ngoái. Trong hầu hết các trường hợp, Ukraine không nêu rõ số lượng tên lửa được phóng, mặc dù họ báo cáo có 5 quả trong đợt tấn công mới nhất vào ngày 16/7.

Theo chuyên gia Serhii “Flash” Beskrestnov - từng là cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho đến khi ông Fedorov bị cách chức trong tuần này, Nga có kế hoạch sản xuất 120 tên lửa Banderol mỗi tháng trong năm nay. Tuy nhiên, Beskrestnov viết trên mạng xã hội ngày 14/7 rằng Nga có thể vẫn chưa đạt được năng lực sản xuất đó.

Trước khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Moscow đã ước tính rất thấp về số lượng vũ khí dẫn đường chính xác mà họ cần, như cựu chỉ huy Không quân Nga từng thừa nhận vào năm 2024. Tên lửa Banderol là một phần của động thái lớn hơn nhằm triển khai các loại vũ khí tầm xa có chi phí thấp hơn và dễ sản xuất hơn – một xu hướng cũng được Mỹ và các nước phương Tây khác áp dụng. Các phát triển gần đây khác của Nga bao gồm tên lửa hành trình phóng từ máy bay Izdeliye-30 và loạt bom UMPB-5.

Long War Journal nhận định, giống như quân đội Mỹ, người Nga rõ ràng coi các tên lửa tầm thấp như Banderol, cũng như loại UAV tấn công một chiều Geran có nguồn gốc từ Shahed của Iran, là sự bổ sung chứ không phải là sự thay thế cho các vũ khí phức tạp hơn. Moscow tiếp tục đầu tư sản xuất các hệ thống tên lửa cũ như Iskander và Kh-101 cũng như phát triển các loại vũ khí cao cấp mới. Tuy nhiên, dường như cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến Nga nhận ra sự cần thiết phải có kho dự trữ tên lửa dồi dào và sự kết hợp giữa các khả năng tấn công tầm xa cao cấp và thấp cấp - một cách tiếp cận có khả năng sẽ tiếp tục được duy trì sau khi cuộc xung đột hiện tại kết thúc.