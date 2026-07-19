Thị trường 20 triệu xe xăng thành ‘mỏ vàng’ mới: Trung Quốc đặt cược hàng trăm triệu USD

Tờ South China Morning Post (SCMP) mới đây đưa tin, xe ôm (thường được gọi là “boda-bodas” ở Đông Phi và “okadas” ở Nigeria và một số vùng của Tây Phi) là phương tiện giao thông chính cho hàng triệu người ở châu Phi. Giờ đây, các nhà đầu tư Trung Quốc đang đổ vốn vào thị trường xe hai bánh trị giá hàng tỷ USD của lục địa này, thúc đẩy sự chuyển đổi năng lượng từ xăng sang điện.

Xe ôm là phương tiện giao thông chính của hàng triệu người ở châu Phi. Ảnh: AP

Các nhà đầu tư Trung Quốc đang cung cấp các linh kiện và pin thiết yếu cho việc lắp ráp tại địa phương, đồng thời hỗ trợ cơ sở hạ tầng như mạng lưới trao đổi pin để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi.

Hồi tháng trước, quỹ đầu tư NewTrails Capital có trụ sở tại Thượng Hải (có gã khổng lồ sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Transsion Holdings là cổ đông chính) đã đầu tư 55 triệu USD vào Spiro - nhà cung cấp xe máy điện lớn nhất châu Phi.

Khoản tài trợ này là một phần của vòng gọi vốn trị giá 270 triệu USD được hỗ trợ bởi Impact Fund Denmark, Equitane và Quỹ Phát triển Xuất khẩu tại châu Phi.

Transsion - công ty sở hữu các thương hiệu Tecno, Infinix và iTel - kiểm soát hơn một nửa thị trường điện thoại di động của châu Phi, nhờ đó giành được danh hiệu "Vua điện thoại thông minh của châu Phi".

Spiro đang sử dụng nguồn vốn này để mở rộng sứ mệnh thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện và xây dựng mạng lưới trao đổi pin trên toàn lục địa.

Thỏa thuận này mở ra cơ hội cho các nhà cung cấp Trung Quốc, cung cấp năng lực sản xuất và công nghệ cần thiết để phát triển nhanh chóng đồng thời tránh được những nút thắt cổ chai thường gặp trong chuỗi cung ứng.

Spiro đã triển khai hơn 100.000 xe máy điện và 2.500 trạm đổi pin tại bảy quốc gia châu Phi. Công ty đặt mục tiêu nội địa hóa 90% giá trị sản xuất vào năm tới và đang đàm phán với hai nhà cung cấp Trung Quốc về việc sản xuất pin tại địa phương.

Bên cạnh pin, các nhà cung cấp chính đã đồng ý nội địa hóa việc sản xuất lốp xe, pin và các linh kiện Internet vạn vật (IoT) vào quý 2 năm sau.

"Lốp xe sẽ được sản xuất. Pin sẽ được lắp ráp. Các linh kiện sẽ được chế tạo. Đó là tất cả những gì liên quan đến chiếc xe máy điện", Gagan Gupta - người sáng lập Spiro - cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng này.

Khi hầu hết các linh kiện được sản xuất tại địa phương, điều này sẽ giúp châu Phi chuyển mình từ một khu vực chuyên xuất khẩu nguyên liệu thô, chẳng hạn như lithium hoặc đồng, thành một khu vực sản xuất công nghệ hoàn chỉnh.

Gagan Gupta - người sáng lập Spiro, nhà cung cấp xe máy điện lớn nhất châu Phi. Ảnh: SCMP

Ông Gupta cho biết các công ty sản xuất xe điện và phần cứng của Trung Quốc đang hướng đến những thị trường ngoài Trung Quốc và Đông Nam Á vốn đã bão hòa, và coi châu Phi là biên giới tăng trưởng lớn tiếp theo.

Với dự báo thị trường xe hai bánh của châu Phi sẽ tăng trưởng từ 16 đến 20 triệu chiếc hiện nay lên khoảng 50 đến 60 triệu chiếc vào năm 2030, ông mô tả châu lục này là "thị trường tiềm năng nhất thế giới chưa được khai thác cho việc điện khí hóa vận tải thương mại".

"Thế mạnh của Trung Quốc nằm ở chuỗi cung ứng", Gupta nói thêm. "Họ đảm bảo rằng công nghệ mà chúng tôi đang triển khai đã hoàn thiện, và chúng tôi đang cố gắng thực hiện điều đó."

Ông Zhang Yufan - một trong những thành viên sáng lập NewTrails Capital - cho biết khoản đầu tư của quỹ dựa trên tiềm năng khổng lồ chưa được khai thác của thị trường xe điện châu Phi, phản ánh sự chuyển dịch gần đây của Trung Quốc sang các loại xe năng lượng mới.

Ông cho biết chiến lược của quỹ tập trung vào công nghiệp hóa và chuyển đổi năng lượng, đồng thời nói thêm rằng quỹ đang "suy nghĩ về nhà máy, trạm sạc và tất cả các phương pháp xây dựng cơ sở hạ tầng".

Theo SCMP, các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc đang thâm nhập mạnh mẽ vào thị trường xe điện châu Phi. Trong số đó có Yadea, công ty gần đây đã ra mắt thương hiệu xe máy điện tại Kenya; và Tycorun, nhà cung cấp xe máy điện và công nghệ thay pin trên khắp châu lục. Các công ty như Tailg và Kollter cũng đang mở rộng phạm vi hoạt động thông qua các mối quan hệ đối tác chiến lược tại địa phương.

Theo SCMP