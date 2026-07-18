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Tịch thu 375 kg vàng, hơn 52 triệu USD trong vụ tham nhũng rúng động quốc gia Trung Đông

| | Tài chính quốc tế

Cơ quan chức năng Iraq vừa tiến hành thu giữ 375 kg vàng cùng loạt tài sản trị giá hàng chục triệu USD trong cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn nhắm vào cựu Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Adnan Al-Jumaili. Động thái này cho thấy quyết tâm gắt gao của chính quyền Baghdad trong việc thu hồi tài sản quốc gia bị tẩu tán.

Theo các nguồn tin từ cơ quan điều tra, toàn bộ số vàng khổng lồ lên tới 375 kg liên quan trực tiếp đến vụ án tham nhũng của cựu Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Adnan Al-Jumaili đã được thu hồi thành công. Hiện tại, số vàng này đã được vận chuyển và niêm phong an toàn tại kho lưu giữ của Ngân hàng Trung ương Iraq.

Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tài sản có giá trị lớn nhất trong lịch sử các cuộc điều tra tham nhũng tại quốc gia này.

Không dừng lại ở kim loại quý, quá trình điều tra mở rộng đã giúp giới chức Iraq phát hiện và tiến hành kê biên một khối tài sản đồ sộ khác được cho là có nguồn gốc từ các hoạt động phi pháp.

Trong diễn biến mới nhất, cơ quan chức năng đã phong tỏa thêm 9 bất động sản thương mại, 3 nhà máy quy mô lớn và 7 xe tải chuyên dụng. Tổng giá trị ước tính của danh mục tài sản vừa bị kê biên này lên tới khoảng 53 triệu USD. Các nhà chức trách cho biết, hoạt động truy tìm dòng tiền và thu hồi các tài sản có liên quan vẫn đang được tiếp tục mở rộng để đảm bảo không bỏ lọt tội phạm và tài sản thất thoát.

Vụ án của cựu Thứ trưởng Al-Jumaili đã kéo theo một cuộc thanh trừng diện rộng. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 21 cá nhân có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến đường dây tham nhũng này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

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Hồng Duy

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vàng, tịch thu

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