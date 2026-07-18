Lời chia tay đột ngột của Realme tại thị trường Trung Quốc

Realme "nhấn nút tạm dừng" tại Trung Quốc

Realme vừa xác nhận một thay đổi lớn trong chiến lược kinh doanh khi quyết định tạm dừng hoạt động sản phẩm mới tại thị trường Trung Quốc, nơi thương hiệu này đã hoạt động trong nhiều năm và cũng là quê nhà của công ty mẹ OPPO.

Ngày 16/7, Xu Qi, Phó chủ tịch Realme, Chủ tịch marketing toàn cầu kiêm Chủ tịch Realme Trung Quốc, đã đăng tải một bức thư ngỏ gửi người dùng trên mạng xã hội Weibo. Trong thư, ông cho biết sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Realme quyết định "nhấn nút tạm dừng" tại thị trường Trung Quốc và tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh quốc tế.

Theo định hướng mới, Realme sẽ tiếp tục tập trung vào hai hướng sản phẩm chủ lực là hiệu năng và gaming. Tuy nhiên, những sản phẩm mới trong tương lai sẽ chủ yếu hướng tới người dùng tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc.

Phía OPPO sau đó cũng xác nhận quyết định này. Theo tuyên bố của hãng, việc điều chỉnh được thực hiện nhằm tích hợp nguồn lực tốt hơn và tăng cường sự phối hợp trong chiến lược sản phẩm toàn cầu. Các sản phẩm Realme mới trong tương lai sẽ tập trung vào thị trường nước ngoài, đồng nghĩa thương hiệu này sẽ tạm dừng cập nhật danh mục sản phẩm tại Trung Quốc.

Dù vậy, Realme chưa tuyên bố đóng cửa hoàn toàn hoạt động tại thị trường quê nhà. Các sản phẩm hiện có vẫn tiếp tục được hỗ trợ, trong khi dịch vụ hậu mãi và bảo hành cho người dùng Realme tại Trung Quốc sẽ do hệ thống của OPPO đảm nhiệm.

Sau khi thế hệ ColorOS tiếp theo được phát hành, người dùng smartphone Realme tại Trung Quốc cũng dự kiến nhận được thông báo liên quan đến việc chuyển sang hệ thống ColorOS. Điều này cho thấy hoạt động phần mềm và dịch vụ của Realme tại thị trường nội địa đang được tích hợp ngày càng sâu vào hệ sinh thái chung của OPPO.

Trong khi Realme dừng phát triển sản phẩm mới dành riêng cho Trung Quốc, OnePlus lại có hướng đi khác. OPPO xác nhận lộ trình sản phẩm của OnePlus tại thị trường Trung Quốc hiện không thay đổi.

Quyết định đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước

Việc Realme tạm dừng hoạt động sản phẩm tại Trung Quốc thực tế không diễn ra một cách đột ngột. Đây có thể xem là bước tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc quy mô lớn của OPPO đã bắt đầu từ đầu năm 2026.

Tháng 1/2026, Realme được đưa trở lại vị trí thương hiệu con của OPPO trong một đợt tái cơ cấu nhằm hợp nhất nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động. Động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng kể đối với Realme, thương hiệu từng được vận hành với mức độ độc lập tương đối cao.

Quá trình tích hợp tiếp tục diễn ra trong những tháng sau đó. Từ ngày 1/4, dịch vụ hậu mãi của Realme tại Trung Quốc được tích hợp hoàn toàn vào mạng lưới dịch vụ của OPPO. Người dùng Realme vì thế có thể tiếp cận hệ thống hỗ trợ chung thay vì một mạng lưới dịch vụ riêng biệt.

Cửa hàng trực tuyến chính thức của Realme tại Trung Quốc sau đó cũng ngừng hoạt động bán hàng. Đặt các diễn biến này cạnh tuyên bố mới nhất, có thể thấy Realme đã từng bước thu hẹp bộ máy hoạt động độc lập tại Trung Quốc trước khi chính thức xác nhận dừng ra mắt sản phẩm mới tại đây.

Thay đổi này cũng giúp OPPO phân định rõ hơn vai trò giữa các thương hiệu trong cùng hệ thống. Realme và OnePlus vốn cùng tham gia mạnh vào phân khúc smartphone chú trọng hiệu năng, nơi sản phẩm của hai thương hiệu đôi khi có mức giá, cấu hình và nhóm khách hàng mục tiêu tương đối gần nhau.

Tại Trung Quốc, Realme còn phải cạnh tranh trực tiếp với Xiaomi, Honor, iQOO cùng nhiều thương hiệu khác trong một thị trường smartphone vốn đã có mức độ cạnh tranh rất cao. Việc duy trì đồng thời nhiều thương hiệu với định vị tương đồng có thể dẫn tới tình trạng chồng chéo về phát triển sản phẩm, marketing và hệ thống phân phối.

Trong bối cảnh đó, chiến lược mới dường như đang phân chia lại "địa bàn" cho các thương hiệu thuộc hệ thống OPPO. OnePlus tiếp tục duy trì lộ trình sản phẩm tại Trung Quốc, trong khi Realme chuyển trọng tâm sang thị trường quốc tế.

Realme sẽ tập trung vào thị trường quốc tế

Việc rời khỏi cuộc đua sản phẩm mới tại Trung Quốc không đồng nghĩa Realme biến mất khỏi thị trường smartphone toàn cầu. Ngược lại, hãng cho biết sẽ tập trung nguồn lực nhiều hơn cho hoạt động kinh doanh quốc tế, nơi thương hiệu này đã xây dựng được vị thế đáng kể tại nhiều thị trường mới nổi.

Ấn Độ và Đông Nam Á là hai trong số những khu vực quan trọng đối với Realme. Chiến lược tập trung vào smartphone có cấu hình cao trong tầm giá cạnh tranh đã giúp thương hiệu mở rộng nhanh tại các thị trường có lượng người dùng trẻ lớn và nhu cầu cao đối với smartphone hiệu năng tốt.

Đợt điều chỉnh của Realme diễn ra trong bối cảnh OPPO được cho là đang tiến hành một cuộc tái cấu trúc rộng hơn đối với hoạt động smartphone toàn cầu. Mục tiêu được nhắc đến là giảm sự chồng chéo giữa các thương hiệu, hợp nhất nguồn lực và xác định rõ hơn thị trường trọng tâm của từng nhãn hiệu.

Theo cấu trúc mới đang dần hình thành, Realme sẽ ưu tiên các thị trường bên ngoài Trung Quốc và tiếp tục theo đuổi những dòng sản phẩm thiên về hiệu năng và gaming. Trong khi đó, OnePlus vẫn duy trì lộ trình sản phẩm tại Trung Quốc, còn OPPO tiếp tục đóng vai trò thương hiệu trung tâm trong hệ thống.

Với người dùng Realme hiện tại ở Trung Quốc, thay đổi lớn nhất trước mắt là sẽ không còn các thế hệ sản phẩm mới dành riêng cho thị trường này. Hoạt động hậu mãi, bảo hành và phần mềm vẫn được duy trì thông qua hệ thống OPPO, giúp các thiết bị đã bán ra tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Như vậy, gọi động thái lần này là Realme "rút khỏi Trung Quốc" có thể phản ánh quy mô của thay đổi, nhưng chưa hoàn toàn chính xác nếu hiểu theo nghĩa thương hiệu lập tức đóng cửa và ngừng mọi hoạt động. Chính xác hơn, Realme đang dừng ra mắt sản phẩm mới tại Trung Quốc, thu hẹp hoạt động độc lập và chuyển trọng tâm sang quốc tế, trong khi những phần còn lại liên quan đến người dùng hiện hữu dần được tích hợp vào hệ thống của OPPO.

Sau khoảng nửa năm tái cơ cấu từng bước, quyết định "nhấn nút tạm dừng" có thể xem là dấu mốc rõ ràng nhất cho chương mới của Realme. Một thương hiệu từng sinh ra từ hệ thống OPPO, sau thời gian phát triển tương đối độc lập, giờ đây đang quay trở lại gần hơn với công ty mẹ và tìm kiếm dư địa tăng trưởng chủ yếu ở bên ngoài thị trường quê nhà.