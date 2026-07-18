Chuyên gia quân sự chỉ rõ điểm yếu trong hệ thống laser Perun của Nga

"Để phát huy hiệu quả, hệ thống vũ khí laser Perun cần thời tiết không mây và hoàn toàn không có sương mù. Chỉ khi đó nó mới có thể chống lại máy bay không người lái (UAV)", chuyên gia quân sự Mikhail Timoshenko nói với trang Life.ru.

Theo nhà phân tích, Perun hoạt động tương tự như các loại vũ khí laser khác, nhưng có một vấn đề lớn đối với những hệ thống như vậy.

"Ví dụ, người Mỹ đã thử nghiệm vũ khí laser từ lâu, chủ yếu ở khu vực Vịnh Ba Tư, nơi mà hiện đang là điểm nóng hàng đầu thế giới, họ nhận thấy hạn chế chính nằm ở thời tiết", vị chuyên gia nhận định.

Ông Timoshenko chỉ ra thời tiết ảnh hưởng đến sự phân tán tự nhiên của chùm tia, và điều này không thể khắc phục được vì đó là định luật vật lý. "Nguyên tắc "cái gì tôi thấy, tôi sẽ phá hủy" vẫn chưa hoàn toàn được áp dụng", nhà phân tích nhận xét.

Perun thực chất là một khẩu súng laser nhỏ gọn trang bị cho binh lính tiền tuyến.

Chuyên gia Tymoshenko cho rằng yêu cầu về năng lượng khổng lồ cũng là hạn chế nghiêm trọng, vì chúng rất cần thiết để tạo ra chùm tia có công suất lớn để tiêu diệt mục tiêu. Trong lúc này, hệ thống chỉ hoạt động thành công ở phạm vi khoảng 2km.

Ngày 16/7, các cuộc thử nghiệm hệ thống laser Perun của Nga đã được công bố. Pin của khẩu súng laser này cung cấp khả năng phát xạ liên tục lên đến 15 phút, tầm bắn mục tiêu lên đến 5km và thời gian sẵn sàng chiến đấu tối đa là 5 giờ.

Để vũ khí trên đạt hiệu quả như những gì phía Nga khẳng định, rõ ràng sẽ cần thêm nhiều thời gian để hoàn thiện tính năng cho vũ khí này.