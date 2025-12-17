Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếc cốc giữ nhiệt khiến cô gái 25 tuổi tử vong: Dùng theo cách này biến nó thành "chiếc cốc chết người", 99% mọi người không biết

17-12-2025 - 09:35 AM | Sống

Bất kể mùa nào trong năm, nhiều người thích mang theo cốc giữ nhiệt bên mình. Nhưng điều họ không biết là vật dụng quen thuộc này có thể đe dọa tính mạng nếu dùng không đúng cách.

Với nhịp sống nhanh và bận rộn như hiện nay, việc mang theo cốc giữ nhiệt đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, bạn có biết rằng chiếc cốc giữ nhiệt tưởng chừng tiện lợi này thực chất lại có thể là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách?

Gần đây, một sự việc đau lòng đã xảy ra: một cô gái 25 tuổi ở Trung Quốc đã tử vong do sử dụng cốc giữ nhiệt không đúng cách. Người này dùng cốc giữ nhiệt để ngâm kỷ tử, táo đỏ và các nguyên liệu khác mỗi ngày. Ban đầu, mọi người đều nghĩ cô ấy quan tâm đến sức khỏe, nhưng không ngờ, thói quen lâu dài này lại biến thành một "cốc nước chết người".

Cuộc điều tra cho thấy nguyên nhân dẫn đến thảm kịch là do quả kỷ tử, chà là đỏ và các thành phần khác đã ngâm trong cốc giữ nhiệt quá lâu. Sự phát triển và phân hủy của vi khuẩn đã tạo ra các chất độc hại. Vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn và nồng độ độc tố cao hơn ở nhiệt độ cao. Việc người phụ nữ tiêu thụ loại đồ uống bị nhiễm độc này trong thời gian dài đã dẫn đến ngộ độc dần dần và cuối cùng là tử vong.

Vậy, nên sử dụng cốc giữ nhiệt như thế nào cho đúng cách?

Đầu tiên, tránh ngâm thực phẩm trong thời gian dài. Chất liệu và thiết kế kín khí của cốc giữ nhiệt khiến nó không phù hợp để bảo quản thực phẩm lâu dài. Đặc biệt trong môi trường ấm áp, ẩm ướt, thực phẩm dễ bị hư hỏng và vi khuẩn phát triển. Tốt nhất là nên pha và uống các nguyên liệu như kỷ tử và táo đỏ ngay lập tức, tránh ngâm quá lâu.

Thứ hai, hãy chú ý đến việc giữ gìn cốc giữ nhiệt của bạn. Việc giữ sạch sẽ bên trong cốc giữ nhiệt là rất quan trọng. Hãy rửa sạch ngay sau mỗi lần sử dụng để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn từ cặn bẩn. Bạn có thể dùng nước ấm và xà phòng rửa chén để rửa, và định kỳ khử trùng bằng baking soda hoặc axit citric.

Thứ ba, hãy thay cốc giữ nhiệt thường xuyên. Mặc dù cốc giữ nhiệt khá bền, nhưng sau thời gian dài sử dụng, lớp lót bên trong có thể bị trầy xước hoặc ăn mòn, ảnh hưởng đến khả năng làm kín và vệ sinh. Nên thay cốc giữ nhiệt thường xuyên, đặc biệt khi lớp lót bên trong có dấu hiệu hư hỏng rõ rệt.

Thứ tư, tránh đựng đồ uống có tính axit trong cốc giữ nhiệt. Đồ uống có tính axit dễ dàng phản ứng hóa học với lớp lót bên trong bình, tạo ra các chất độc hại. Do đó, hãy cố gắng tránh dùng cốc giữ nhiệt để đựng các loại đồ uống có tính axit như nước chanh và nước ép trái cây.

Thứ năm, không nên ngâm trong nước nóng quá lâu. Ngâm lâu trong nước nóng có thể làm biến dạng lớp lót bên trong, ảnh hưởng đến hiệu suất cách nhiệt và có khả năng tạo ra các chất độc hại.

Vụ việc này là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta rằng nhiều thói quen hàng ngày có thể tiềm ẩn những nguy hiểm về an toàn.

Có lẽ 99% mọi người không biết về những chống chỉ định khi sử dụng này, nhưng học hỏi ngay bây giờ thì không bao giờ là quá muộn!

Nói thật: 9 thứ cần để tránh xa cốc giữ nhiệt nếu không muốn "đầu độc" cả sức khỏe lẫn cốc!

Theo Mỹ Diệu

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
cốc giữ nhiệt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Nữ thần” điền kinh Việt Nam cực hot ở SEA Games 33 chói sáng giành HCV: Visual cực bén, chân dài nuột nà

“Nữ thần” điền kinh Việt Nam cực hot ở SEA Games 33 chói sáng giành HCV: Visual cực bén, chân dài nuột nà Nổi bật

Trong tiếng Việt, có 1 từ càng nói nhiều càng khó giàu

Trong tiếng Việt, có 1 từ càng nói nhiều càng khó giàu Nổi bật

Thí sinh Olympia từng bị loại tiếc nuối, 12 năm sau xuất hiện trong 1 khung hình khiến ai cũng ngưỡng mộ, giờ đang làm giám đốc

Thí sinh Olympia từng bị loại tiếc nuối, 12 năm sau xuất hiện trong 1 khung hình khiến ai cũng ngưỡng mộ, giờ đang làm giám đốc

09:10 , 17/12/2025
Học sinh phải nhập viện sau khi bị yêu cầu ra hành lang làm bài tập, phụ huynh tức giận đòi bồi thường hơn 350 triệu

Học sinh phải nhập viện sau khi bị yêu cầu ra hành lang làm bài tập, phụ huynh tức giận đòi bồi thường hơn 350 triệu

08:55 , 17/12/2025
Tự hào 4 cô gái Việt Nam đội nón lá, giơ cao cờ tổ quốc trên đất Thái Lan mừng HCV SEA Games

Tự hào 4 cô gái Việt Nam đội nón lá, giơ cao cờ tổ quốc trên đất Thái Lan mừng HCV SEA Games

08:42 , 17/12/2025
1 kiểu BẤT HIẾU thời hiện đại: Bố mẹ được con giúp đỡ nhưng hãi ngang "tra tấn tinh thần"!

1 kiểu BẤT HIẾU thời hiện đại: Bố mẹ được con giúp đỡ nhưng hãi ngang "tra tấn tinh thần"!

08:40 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên