Chiếc điện thoại không phải Samsung hay iPhone, nhưng nhiều người vẫn chịu chi hơn 9 triệu đồng để sở hữu

POCO X7 Pro 5G là một cái tên "nóng", thu hút sự chú ý của người dùng nhờ cấu hình mạnh mẽ và mức giá trên 9 triệu đồng. Dù không phải là một thương hiệu "lão làng" như Samsung hay Apple, nhưng mẫu điện thoại này đã chứng minh sức hút đáng kinh ngạc khi liên tục lọt vào danh sách bán chạy trên các sàn thương mại điện tử như Shopee. Vậy đâu là sức mạnh bí ẩn của POCO X7 Pro 5G và liệu nó có thể vượt qua một “ông lớn” như Galaxy A56 5G?

Hiệu suất

POCO X7 Pro tạo nên bước đột phá mới về hiệu suất trong bốn lĩnh vực bao gồm: nền tảng di động, pin và sạc, phần mềm và hệ thống làm mát. Tất cả đều hướng đến mục tiêu mang đến trải nghiệm chơi game tốt nhất với mức giá cạnh tranh.

Đây là sản phẩm đầu tiên triển khai bộ vi xử lý Dimensity 8400-Ultra. Với thiết kế All-Big-Core, SoC 4nm tiên tiến đạt được mức tăng 50% về hiệu suất AI. POCO X7 Pro được trang bị sẵn hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 mới nhất, cùng với nền tảng phần cứng tiên tiến.

POCO X7 Pro sở hữu viên pin 6000mAh (typ) - dung lượng pin lớn nhất trong lịch sử thương hiệu Xiaomi - có khả năng sử dụng liên tục 14,5 giờ khi sạc đầy.

Nhờ Công nghệ LiquidCool 4.0 cải tiến, POCO X7 Pro ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt trong khi vẫn duy trì diện tích mong muốn.

Một diện mạo mới

POCO X7 Pro vẫn trung thành với sự kết hợp đặc trưng của POCO giữa tốc độ và sự thoải mái. Thiết kế Deco hình đường đua mới, đi kèm với các đường cong Bézier. Ở mặt trước, POCO X7 Pro có màn hình AMOLED CrystalRes 1.5K 120Hz 6,67''.

Bên cạnh đó, màn hình Wet Touch nâng cấp này cũng đảm bảo tính thực dụng, mang đến trải nghiệm vượt trội ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài. Được thiết kế để có độ bền cao, POCO X7 Pro sở hữu kính Corning Gorilla Glass 7i.

Hệ thống camera

POCO X7 Pro đánh dấu bước tiến đáng kể trong công nghệ camera, với thiết lập camera chính 50MP hàng đầu cùng OIS chủ lực giúp giảm thiểu rung máy để chụp ảnh chuyên nghiệp. Nhờ khẩu độ f/1.5 lớn hơn, cảm biến IMX 882 của Sony thu được nhiều ánh sáng hơn đáng kể, mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội trong điều kiện ánh sáng ban ngày và thiếu sáng.

Các tính năng GenAI của POCO X7 Pro bổ sung cho các tác vụ hàng ngày, tăng cường hiệu quả và khả năng sáng tạo. Đối với các hoạt động sáng tạo, AI Erase Pro mới nhất cho phép bạn loại bỏ những vật cản không mong muốn để có những bức ảnh hoàn hảo và AI Image Expansion lưu những hình ảnh có bố cục kém.

Với mức giá khởi điểm trên 9 triệu đồng, POCO X7 Pro 5G là lựa chọn lý tưởng cho những người dùng ưu tiên hiệu năng mạnh mẽ, pin "trâu" và tốc độ sạc nhanh. Đây là một chiếc điện thoại phù hợp với game thủ và những người muốn có một trải nghiệm giải trí đỉnh cao.

Trong khi đó, Galaxy A56 5G phù hợp với người dùng yêu thích sự ổn định, thương hiệu lớn và camera chất lượng cao. Dù hiệu năng không bằng, nhưng hệ sinh thái One UI và các tính năng AI của Samsung vẫn là một lợi thế không thể phủ nhận.



