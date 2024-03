Chiếc Ford F-150 này sau 8 năm vẫn có giá gấp đôi Ranger Wildtrak mới, trang bị tiện nghi xịn hơn ‘Mẹc E’

Một chiếc Ford F-150 đời 2016, bản Platinum, đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Theo chia sẻ của người bán, chiếc bán tải này không có niên hạn sử dụng tại Việt Nam, tức mang biển số xe con thay vì xe bán tải. Mức giá sang tay là 1,9 tỷ đồng. Trên thị trường xe cũ, F-150 là một trong những lựa chọn hiếm hoi thuộc phân khúc xe bán tải cỡ lớn.

Một chiếc Ford F-150 2016 bản Platinum có giá đồn đoán khi về nước là trên 4 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí ra biển số. Như vậy, sau 8 năm sử dụng, chiếc xe này mất giá khoảng hơn một nửa.



Chiếc F-150 hiếm hoi được bán lại.

Theo chia sẻ từ người bán, chiếc Ford F-150 đã lăn bánh khoảng 80.000 dặm (tương đương 128.000 km). Màu sơn ở ngoại thất vẫn giữ được độ bóng bẩy, các chi tiết chóa đèn chưa có dấu hiệu bị ố mờ dù xe đã xuất xưởng khoảng 8 năm.

Về nội thất, xe có không gian bên trong khá rộng rãi, cao cấp và hiện đại, pha lẫn vào đó là nét cơ bắp đặc trưng của Mỹ. Tình trạng cabin của chiếc Ford F-150 Platinum vẫn cho cảm quan ổn về hình thức. Da ghế có những vết nhăn nhẹ. Vô lăng do cầm nắm nhiều đã bị nhẵn bóng.

Nội thất xe đã có dấu hiệu xuống sau 8 năm sử dụng.

So sánh này sẽ có phần khập khiễng, nhưng với giá bán 1,9 tỷ đồng, chiếc Ford F-150 Platinum đã qua sử dụng thậm rẻ hơn cả Mercedes-Benz E-Class mới, nhưng lại sở hữu không gian cũng như tiện nghi nội thất vượt trội hơn hẳn mẫu sedan Đức.

Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý như hàng ghế trước chỉnh điện 10 hướng tích hợp sưởi và làm mát, trong khi hàng sau có sưởi, màn hình cảm ứng kích thước 8 inch tích hợp hệ thống giải trí SYNC đặc trưng của Ford, dàn âm thanh 11 loa của Sony cho công suất đầu ra 700W, bàn đạp ga/phanh có thể điều chỉnh điện để phù hợp với nhiều thể trạng người lái...

Chiếc Ford F-150 Platinum 2016 này được trang bị động cơ EcoBoost V6 3.5L, cho công suất 365 mã lực và mô-men xoắn 569 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh (4x4).

Các trang bị an toàn được Ford trang bị cho F-150 Platinum 2016 gồm dây an toàn bơm hơi, kiểm soát vào cua, hệ thống an toàn chủ động có những tinh năng như ga tự động thích ứng, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảm biến điểm mù, camera 360 độ và nhiều công nghệ khác.

Một số hình ảnh khác của chiếc Ford F-150 được rao bán: